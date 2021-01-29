15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа

Они могут показать себя без макияжа и выглядят при этом даже моложе!
Мы привыкли видеть знаменитостей в их ярких сценических образах. Согласитесь, порой бывает интересно посмотреть, что же скрывается под гримом. Многие звёзды не стесняются показать своё лицо без яркого макияжа, и выглядят при этом естественнее и даже моложе! Посмотрите сами!
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Трансвестюга пипец
молодость сама по себе прекрасна, кто же спорит?
Без макияжа но с кучей фильтров от инстаграм
А Гримм - это фамилия немецких братьев-сказочников.