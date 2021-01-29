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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4577 постов • 640 подписчиков подписаться
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15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа

15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа (16 фото)

Автор:
29 января 2021 08:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   без макияжа   девушки   знаменитости   красота   макияж   фото   шоу бизнес   
1035
16
Они могут показать себя без макияжа и выглядят при этом даже моложе!
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Метки: актриса   без макияжа   девушки   знаменитости   красота   макияж   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Лобода шо с макияжем, шо без.
Трансвестюга пипец
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28k
BuG 6 минут назад
"Звёзды которые выглядят неплохо без яркого макияжа и с плохим качеством фото". Так надо было назвать.
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897
Василий Кортнев 2 часа назад
такое ощущение, что как минимум половина фото справа - из молодости.
молодость сама по себе прекрасна, кто же спорит?
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238
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Ссылка youtu.be


Без макияжа но с кучей фильтров от инстаграм
Без макияжа но с кучей фильтров от инстаграм
Без макияжа но с кучей фильтров от инстаграм
Без макияжа но с кучей фильтров от инстаграм
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Без макияжа лучше
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
ну да ну на.. без гримма но с фильтрами и фотошопом
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7k
Cornho Михаил Филиппов 11 минут назад
*без гриМа
А Гримм - это фамилия немецких братьев-сказочников.
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510
Злодей 2 часа назад
кто тут нормально выглядит то?
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