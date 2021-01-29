15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа

Мы привыкли видеть знаменитостей в их ярких сценических образах. Согласитесь, порой бывает интересно посмотреть, что же скрывается под гримом. Многие звёзды не стесняются показать своё лицо без яркого макияжа, и выглядят при этом естественнее и даже моложе! Посмотрите сами!