9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины

Российский кинематограф 90-х годов стал прямым наследником советского кино. Из-за ограниченного бюджета в фильмах 90-х нет дорогостоящих спецэффектов, да и с кинопрокатом тогда были проблемы. Но тем не менее многие фильмы смогли дойти до зрителей посредством ТВ, главного источника информации в 90-е, и видеокассет. Актрисы, снявшиеся в них, получили широкую известность наравне с теледивами, которые вели телепрограммы и выпуски новостей с миллионными аудиториями.

Сегодня мы отобрали самых желанных актрис и теледив ушедшего времени, которые стали идеалом красоты и покорили сердца миллионов постсоветских мужчин. Певиц в нашем рейтинге не будет!

1. Елена Корикова