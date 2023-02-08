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9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины

9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины

Автор:
08 февраля 2023 09:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   ведущая   девушки   знаменитости   красота   лихие 90   фото   
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Какие девушки покорили сердца зрителей в нелегкое время?

Российский кинематограф 90-х годов стал прямым наследником советского кино. Из-за ограниченного бюджета в фильмах 90-х нет дорогостоящих спецэффектов, да и с кинопрокатом тогда были проблемы. Но тем не менее многие фильмы смогли дойти до зрителей посредством ТВ, главного источника информации в 90-е, и видеокассет. Актрисы, снявшиеся в них, получили широкую известность наравне с теледивами, которые вели телепрограммы и выпуски новостей с миллионными аудиториями.

Сегодня мы отобрали самых желанных актрис и теледив ушедшего времени, которые стали идеалом красоты и покорили сердца миллионов постсоветских мужчин. Певиц в нашем рейтинге не будет!


1. Елена Корикова

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Успех к миниатюрной светловолосой актрисе пришел в 23 года после роли Лизы в "Барышне-крестьянке" 1995 года. Также она регулярно снималась в музыкальных клипах и для глянцевых обложек. В 1998 году на несколько лет уехала в США и пропала с радаров.

В начале 2000-х слава вновь вернулась к актрисе после съемок в сериале "Бедная Настя".


2. Елена Кондулайнен

В 90-е годы стройная и высокая актриса с финскими корнями снялась в ряде низкопробных фильмах с "клубничкой". Выстрелив в "Сто дней за приказа" 1990 года, Кондулайнен одной из первых в отечественном кино предстала перед зрителями без одежды, закрепив за собой соответсвующее амплуа на все 90-е годы.


3. Ольга Шелест

Молодая девушка-студентка в конце 90-х стала первым виджеем на российской версии молодежных музыкальных каналов BIZ-TV и MTV, вела программу "Бодрое утро". В 2000-х переместилась на федеральные каналы, принимала участие в дубляже мультфильмов, комментировала конкурс Евровидение.


4. Лера Кудрявцева

Улыбчивая и стройная крашеная блондинка из Казахстана начинала как бэк-вокалистка у различных поп-певцов. Затем пробилась на ТВ, начав вести программу "Партийная зона", а затем "Музобоз", снималась в видеоклипах. Впоследствии стала виджеем MTV, вела музыкальные фестивали Новая волна, Юрмала и Песня года.

У звезды было много романов, начиная с барабанщика "Ласкового мая" в 17 лет, но все они неудачные.


5. Татьяна Миткова

Симпатичная ведущая выпусков новостей "Сегодня" на самом оппозиционном в 90-е годы телеканале НТВ, периодически критиковавшем тогдашнюю власть, бессменно читала новости с 1993 по 2004 года. Она запомнилась многим телезрителям, став отважной и преданной своему делу журналисткой.


6. Юлия Меньшова

Дочка звездных родителей Владимира Меньшова и Веры Алентовой начинала карьеру с второсортных фильмов вроде "Действуй, Маня", сыграв симпатичного киборга, и "Разборчивый жених". Затем в середине 90-х у нее появилось собственное телешоу "Я - сама" на канале ТВ6. 2000-е годы закрепили ее успех как актрисы в сериале "Бальзаковский возраст".


7. Елена Яковлева

Всесоюзная слава пришла к актрисе в 1989 году после главной роли в "Интердевочке". После этого последовал "Анкор, еще анкор!", сериалы "Петербургские тайны" и "Каменская".


8. Дана Борисова

Соведущая "Армейского магазина", который показывали на первой кнопке, покорила всех солдат-срочников своим стереотипным образом наивной блондинки. А в 1996 году даже снялась для мужского журнала на фоне военной техники, чем вызвала большое возмущение Минобороны.


9. Ольга Кабо

В молодости актриса была совсем не против сняться в смелых сценах и сама исполняла сложные трюки. Ее кинодебют состоялся в 1983 году, а в 90-е годы актриса снялась в фильмах "Чокнутые", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Крестоносец" и др.

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Метки: актриса   ведущая   девушки   знаменитости   красота   лихие 90   фото   
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15  комментариев
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5k
Leonid 59 минут назад
Из всего списка только Корикова цепляла, ну Борисова ещё слегка, но Дана быстро всё гасила своим IQ=20
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12k
Проктолог-иллюзионист 7 минут назад
А мне Шелест всегда нравилась) Да и сейчас нравится)
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7k
TheDimking 12 минут назад
Ничего вы не понимаете (картинка с музыкой)
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2k
max 14 минут назад
Мы дрочили на то что было, вот и всё. Но потом стали появляться журналы и видеокассеты, и жизнь наладилась.
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1k
Dimon Полчаса назад
Как актриса тут только Яковлева и немного Корикова. Шелест да, вечно напускная веселость! Кабо до сих пор пытается строить из себя наивную хорошенькую дурочку, хотя самой уже под 60. Борисова действительно слишком тупа! Остальные Кондулайнен, Кудрявцева обычные ля.ди, прорвавшиеся на экран обычным в то время способом!
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487
Николай Пауков Полчаса назад
Корикова не в моем вкусе хотя очень красивая. Причём и сейчас она ничего=)))))
А шелест хоть и вела передачи про всякий Экстрим мне не нравилась изза манеры общаться))) Остальных не знаю.
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41
Дядя Витя Полчаса назад
Забыл добавить. Шелест=Кролик
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945
Шурман Полчаса назад
Ни о ком не мечтал , когда появился МТВ на Русском то любил смотреть как шелест дурачится , всегда убивал ее задорный смех шутки .
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41
Дядя Витя Полчаса назад
Миткова, Меньшова, Яковлева - все остальные = ноль!
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8k
МихА Полчаса назад
Яковлева наоборот всегда раздражала, как она ваще сюда попала? Мадам Ларсон бл..
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47k
Элек Мек Полчаса назад
Корикова была классная.
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Комментарий удален. Причина: флуд
21k
6k
Компьютер DELL монитором 38 минут назад
У Борисовой уровень развития примерно как у пня ...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 38 минут назад
Дана клёёёёёёвая была...
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