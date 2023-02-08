9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины

Какие девушки покорили сердца зрителей в нелегкое время?
Российский кинематограф 90-х годов стал прямым наследником советского кино. Из-за ограниченного бюджета в фильмах 90-х нет дорогостоящих спецэффектов, да и с кинопрокатом тогда были проблемы. Но тем не менее многие фильмы смогли дойти до зрителей посредством ТВ, главного источника информации в 90-е, и видеокассет. Актрисы, снявшиеся в них, получили широкую известность наравне с теледивами, которые вели телепрограммы и выпуски новостей с миллионными аудиториями.
Сегодня мы отобрали самых желанных актрис и теледив ушедшего времени, которые стали идеалом красоты и покорили сердца миллионов постсоветских мужчин. Певиц в нашем рейтинге не будет!
1. Елена Корикова
Успех к миниатюрной светловолосой актрисе пришел в 23 года после роли Лизы в "Барышне-крестьянке" 1995 года. Также она регулярно снималась в музыкальных клипах и для глянцевых обложек. В 1998 году на несколько лет уехала в США и пропала с радаров.
В начале 2000-х слава вновь вернулась к актрисе после съемок в сериале "Бедная Настя".
2. Елена Кондулайнен
В 90-е годы стройная и высокая актриса с финскими корнями снялась в ряде низкопробных фильмах с "клубничкой". Выстрелив в "Сто дней за приказа" 1990 года, Кондулайнен одной из первых в отечественном кино предстала перед зрителями без одежды, закрепив за собой соответсвующее амплуа на все 90-е годы.
3. Ольга Шелест
Молодая девушка-студентка в конце 90-х стала первым виджеем на российской версии молодежных музыкальных каналов BIZ-TV и MTV, вела программу "Бодрое утро". В 2000-х переместилась на федеральные каналы, принимала участие в дубляже мультфильмов, комментировала конкурс Евровидение.
4. Лера Кудрявцева
Улыбчивая и стройная крашеная блондинка из Казахстана начинала как бэк-вокалистка у различных поп-певцов. Затем пробилась на ТВ, начав вести программу "Партийная зона", а затем "Музобоз", снималась в видеоклипах. Впоследствии стала виджеем MTV, вела музыкальные фестивали Новая волна, Юрмала и Песня года.
У звезды было много романов, начиная с барабанщика "Ласкового мая" в 17 лет, но все они неудачные.
5. Татьяна Миткова
Симпатичная ведущая выпусков новостей "Сегодня" на самом оппозиционном в 90-е годы телеканале НТВ, периодически критиковавшем тогдашнюю власть, бессменно читала новости с 1993 по 2004 года. Она запомнилась многим телезрителям, став отважной и преданной своему делу журналисткой.
6. Юлия Меньшова
Дочка звездных родителей Владимира Меньшова и Веры Алентовой начинала карьеру с второсортных фильмов вроде "Действуй, Маня", сыграв симпатичного киборга, и "Разборчивый жених". Затем в середине 90-х у нее появилось собственное телешоу "Я - сама" на канале ТВ6. 2000-е годы закрепили ее успех как актрисы в сериале "Бальзаковский возраст".
7. Елена Яковлева
Всесоюзная слава пришла к актрисе в 1989 году после главной роли в "Интердевочке". После этого последовал "Анкор, еще анкор!", сериалы "Петербургские тайны" и "Каменская".
8. Дана Борисова
Соведущая "Армейского магазина", который показывали на первой кнопке, покорила всех солдат-срочников своим стереотипным образом наивной блондинки. А в 1996 году даже снялась для мужского журнала на фоне военной техники, чем вызвала большое возмущение Минобороны.
9. Ольга Кабо
В молодости актриса была совсем не против сняться в смелых сценах и сама исполняла сложные трюки. Ее кинодебют состоялся в 1983 году, а в 90-е годы актриса снялась в фильмах "Чокнутые", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Крестоносец" и др.
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А шелест хоть и вела передачи про всякий Экстрим мне не нравилась изза манеры общаться))) Остальных не знаю.
Но дуру она изображает на зависть Станиславскому...