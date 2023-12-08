15 знаменитых женщин, которые наплевали на условности и вышли на ковровую дорожку так, как захотели

Пэрис Джексон — американская актриса, певица, модель и общественный деятель, но имя её, скорее, известно благодаря отцу — Майклу Джексону.

В 2017 году Пэрис решила, что в естественности не может быть ничего предосудительного и пришла на премию MTV VMA с небритыми подмышками. А в какой-то момент, устав от высоких каблуков, просто скинула их! Браво смелому выпаду в сторону зашоренности общества!