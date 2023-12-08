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15 знаменитых женщин, которые наплевали на условности и вышли на ковровую дорожку так, как захотели

15 знаменитых женщин, которые наплевали на условности и вышли на ковровую дорожку так, как захотели

Автор:
08 декабря 2023 09:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без макияжа   в мире   знаменитости   красная дорожка   красота   фото   
1989
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Современный мир диктует женщинам всегда быть на высоте: идеальная кожа, волосы, ногти, каблуки и никакого намёка на естественность. Особенно это касается знаменитых женщин — им вообще нельзя расслабляться ни на минуту, а уж тем более во время выхода на ковровую дорожку.

Но знаменитости с этим больше не согласны, и всё чаще на официальных мероприятиях их можно увидеть такими, как они сами предпочитают выглядеть. Представляем вашему вниманию звёздных красавиц, которые не боятся бросить вызов обществу!

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3 декабря 74-летняя Мерил Стрип взбудоражила интернет, надев на ежегодный бал Academy Museum Gala строгое чёрное платье с игривой открытой спиной. Восхищённые поклонники отметили, что Мерил — пример того, как нужно красиво стареть.

Памела Андерсон практически отказалась от макияжа и в повседневной жизни, и на ковровых дорожках. Общественность понемногу привыкает к таким переменам во внешности Пэм и каждый раз остаётся при мнении, что выглядит она потрясающе!

Джиллиан Андерсон решила, что узкие лодочки не смогут дать свободу ногам так, как это сделают шлёпанцы на танкетке. К удивлению, образ актрисы выглядит гармоничным.

Белла Рамзи также была на премьере фильма «Планета Земля III» и также выбрала довольно скромный, абсолютно не кричащий комплект. В добавок ко всему звезда сериала «Одни из нас» совершенно отказалась от макияжа.

Фрэнсис Макдорманд — четырёхкратный лауреат премий «Оскар». Одну из статуэток в 2021 году актриса забирала в своём естественном виде — с сединой в волосах и отсутствием косметики на лице.

Пэрис Джексон — американская актриса, певица, модель и общественный деятель, но имя её, скорее, известно благодаря отцу — Майклу Джексону.

В 2017 году Пэрис решила, что в естественности не может быть ничего предосудительного и пришла на премию MTV VMA с небритыми подмышками. А в какой-то момент, устав от высоких каблуков, просто скинула их! Браво смелому выпаду в сторону зашоренности общества!

Кинорежиссёрке, сценаристке и продюсерке Хлое Чжао близка феминистская идеология, поэтому она не видит ничего такого в том, чтобы выйти на мероприятие любого уровня так, как она сама считает нужным.

Индустрия пластической хирургии ещё долго будет на плаву благодаря женщинам, недовольным той или иной частью своего тела. Но Леди Гага точно не из их числа. Её форма груди и растяжки далеки от пластикового стандарта Голливуда, но, кажется, звезде до этого нет никакого дела!

Многие девушки стесняются изъянов и шрамов на своём теле, пытаясь сделать его идеально ровным и гладким. Ну а Лили-Роуз Депп полностью принимает своё тело, не стесняясь показывать на публике маленький изящный шрам на своём животе.

Идеальнейшая принцесса Кэтрин — не фанатка маникюра. Простые ухоженные ногти — это то, чего вполне достаточно для лучезарной будущей королевы!

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Метки: без макияжа   в мире   знаменитости   красная дорожка   красота   фото   
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10  комментариев
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19k
Shtoppi Час назад
леди гага как всегда - наряд в стиле «бескомпромиссный пздц». короч рукалицо.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Комментарий к фото
она их грызет просто походу..впитывая вместе с кокушками глистов
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34k
Korolev 40 минут назад
Минус за "Кинорежиссёрке, сценаристке и продюсерке..."
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86k
Доктор Джонс Час назад
"Кинорежиссёрке, сценаристке и продюсерке"
Ну да, пилять, как без этого...
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Скоро будут морщинами мериться, небритостью ног и естественностью амбре!
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12k
Sapsan Час назад
Автор. Зачем нам эта информация вообще? Кому все это интересно. Какие то тётки, где то что сделали. Не вижу никакой смысловой нагрузки. Что даст эта инфа?
Гламурные нулевые уже окончательно ушли. Никого не интересует всякие ковровые дорожки
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Alorous

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