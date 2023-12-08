15 знаменитых женщин, которые наплевали на условности и вышли на ковровую дорожку так, как захотели

Современный мир диктует женщинам всегда быть на высоте: идеальная кожа, волосы, ногти, каблуки и никакого намёка на естественность. Особенно это касается знаменитых женщин — им вообще нельзя расслабляться ни на минуту, а уж тем более во время выхода на ковровую дорожку.
Но знаменитости с этим больше не согласны, и всё чаще на официальных мероприятиях их можно увидеть такими, как они сами предпочитают выглядеть. Представляем вашему вниманию звёздных красавиц, которые не боятся бросить вызов обществу!
3 декабря 74-летняя Мерил Стрип взбудоражила интернет, надев на ежегодный бал Academy Museum Gala строгое чёрное платье с игривой открытой спиной. Восхищённые поклонники отметили, что Мерил — пример того, как нужно красиво стареть.
Памела Андерсон практически отказалась от макияжа и в повседневной жизни, и на ковровых дорожках. Общественность понемногу привыкает к таким переменам во внешности Пэм и каждый раз остаётся при мнении, что выглядит она потрясающе!
Джиллиан Андерсон решила, что узкие лодочки не смогут дать свободу ногам так, как это сделают шлёпанцы на танкетке. К удивлению, образ актрисы выглядит гармоничным.
Белла Рамзи также была на премьере фильма «Планета Земля III» и также выбрала довольно скромный, абсолютно не кричащий комплект. В добавок ко всему звезда сериала «Одни из нас» совершенно отказалась от макияжа.
Фрэнсис Макдорманд — четырёхкратный лауреат премий «Оскар». Одну из статуэток в 2021 году актриса забирала в своём естественном виде — с сединой в волосах и отсутствием косметики на лице.
Пэрис Джексон — американская актриса, певица, модель и общественный деятель, но имя её, скорее, известно благодаря отцу — Майклу Джексону.
В 2017 году Пэрис решила, что в естественности не может быть ничего предосудительного и пришла на премию MTV VMA с небритыми подмышками. А в какой-то момент, устав от высоких каблуков, просто скинула их! Браво смелому выпаду в сторону зашоренности общества!
Кинорежиссёрке, сценаристке и продюсерке Хлое Чжао близка феминистская идеология, поэтому она не видит ничего такого в том, чтобы выйти на мероприятие любого уровня так, как она сама считает нужным.
Индустрия пластической хирургии ещё долго будет на плаву благодаря женщинам, недовольным той или иной частью своего тела. Но Леди Гага точно не из их числа. Её форма груди и растяжки далеки от пластикового стандарта Голливуда, но, кажется, звезде до этого нет никакого дела!
Многие девушки стесняются изъянов и шрамов на своём теле, пытаясь сделать его идеально ровным и гладким. Ну а Лили-Роуз Депп полностью принимает своё тело, не стесняясь показывать на публике маленький изящный шрам на своём животе.
Идеальнейшая принцесса Кэтрин — не фанатка маникюра. Простые ухоженные ногти — это то, чего вполне достаточно для лучезарной будущей королевы!
Источник:
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Ну да, пилять, как без этого...
Гламурные нулевые уже окончательно ушли. Никого не интересует всякие ковровые дорожки
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