Секс-символы своего времени: красавицы, по котором сходили с ума миллионы мужчин

2207
17
Героини данного поста добились успеха, во многом, благодаря своей привлекательной внешности. Да, без таланта у них бы мало получилось, но встречают же по одёжке. Итак, перед вами девушки, вошедшие в мировую историю красоты.
×
2. В 1999 году один из крупных американских журналов устроил странную и масштабную акцию по определению людей, которые обладали "телом богини"
Чтобы вызвать побольше шума в прессе они выбирали: "Руки богини", "Тело богини, "Ноги богини" ,"Лицо богини" и т.д. Рекордсменкой по числу наград - 6 из 15 стала Ава Гардне.
13. Мексикано-американская актриса кино Сальма Хайек. Первая дама, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. 1991 год
4. Мэрилин Монро, Лорен Бэколл и Бетти Грейбл: фотосессия в поддержку фильма "Как выйти замуж за миллионера", 1953 г
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев
- Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой
- Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала
- Первая профессиональная фотосессия знаменитых актёров и актрис
- Рита Хейворт - мечта моряка
Новости партнёров
У ретушёров как тогда были руки из *опы, так и сейчас
Здесь мой мозг сломался