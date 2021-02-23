Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего

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22 февраля полицейский изо всех сил пытался найти подо льдом тонущего мужчину, но все старания оказались напрасными.
В Краснодарском крае молодой мужчина разделся и решил побродить по льду. В это время очевидцы пытались его остановить, но тот был непреклонен.
После того, как мужчина провалился под лёд на реке Хабль – свидетели позвонили в полицию.
На место происшествия оперативно прибыл старший участковый уполномоченный полиции станицы Холмской капитан полиции Дмитрий Калита. Он сразу же бросился в ледяную воду, чтобы вытащить молодого человека. Однако найти потерпевшего подо льдом было не так просто.
Сотруднику полиции приходилось ломать руками лёд, чтобы пробраться к мужчине.
После того, как мужчина провалился под лёд на реке Хабль – свидетели позвонили в полицию.
На место происшествия оперативно прибыл старший участковый уполномоченный полиции станицы Холмской капитан полиции Дмитрий Калита. Он сразу же бросился в ледяную воду, чтобы вытащить молодого человека. Однако найти потерпевшего подо льдом было не так просто.
Сотруднику полиции приходилось ломать руками лёд, чтобы пробраться к мужчине.
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Пострадавший был передан бригаде скорой помощи, но по дороге в больницу он умер от переохлаждения.
Пользователи соцсетей восхитились действиями Дмитрия и похвалили за попытку спасения:
Пользователи соцсетей восхитились действиями Дмитрия и похвалили за попытку спасения:
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