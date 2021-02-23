Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего

В Краснодарском крае молодой мужчина разделся и решил побродить по льду. В это время очевидцы пытались его остановить, но тот был непреклонен.



После того, как мужчина провалился под лёд на реке Хабль – свидетели позвонили в полицию.

На место происшествия оперативно прибыл старший участковый уполномоченный полиции станицы Холмской капитан полиции Дмитрий Калита. Он сразу же бросился в ледяную воду, чтобы вытащить молодого человека. Однако найти потерпевшего подо льдом было не так просто.



Сотруднику полиции приходилось ломать руками лёд, чтобы пробраться к мужчине.