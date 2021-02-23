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Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего

Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 11:48
Сообщество : Жить в России
Метки: краснодарский край   лёд   полиция   река   спасение   участковый   
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22 февраля полицейский изо всех сил пытался найти подо льдом тонущего мужчину, но все старания оказались напрасными.

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Метки: краснодарский край   лёд   полиция   река   спасение   участковый   
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9  комментариев
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80k
Taras Kozalupko 3 часа назад
На того долбоепа пох*й!
Участковому здоровья и стопки к празднику!
Молодца
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1k
Жэка 17 минут назад
Мне кажется его нужно без раздумий начальником местного рувд ставить
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5k
кот базилий Час назад
Из за дурака чуть не погиб хороший человек.
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9k
котегRUS 2 часа назад
Побольше бы таких Мужиков!!!
Герой, не то что нынешнее племя хомячков
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3k
tamin 2 часа назад
Из минимум 4 человек только 1 оказался мужиком. Респект и уважение!
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Мне интересно в каком звании были операторы, чтобы направить капитана в воду на спасение лауреата премии Дарвина
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Зачем спасать дол*бо*е*бов?? Тем более самоуверенных дол*бо*е*бов!
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21
Alexander 2 часа назад
Мужик!!!!!! С праздником тебя, дай бог здоровья!!!! Молодцом!!!!
И царствие небесное утонувшему
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187
Serega Tim 3 часа назад
таких людей нужно начальниками ставить
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