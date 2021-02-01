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В Брянске тёща меньше чем за минуту вызволила из автозака "любимого" зятя

В Брянске тёща меньше чем за минуту вызволила из автозака "любимого" зятя (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: автозак   брянск   видео   курьез   митинг   полиция   спасение   теща   
2676
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Полицейские, надо думать, посочувствовали задержанному. Ведь кто знает, какая кара его ожидает дома.

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Метки: автозак   брянск   видео   курьез   митинг   полиция   спасение   теща   
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11  комментариев
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2k
Алекс 2 часа назад
Может зять сам сдался???!!!)))))))))))
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1k
RaiJu Полчаса назад
Нормальная теща, почти мама.
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179
Джон 47 минут назад
полицейский беспредел опять'
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13k
JediJediJedi 49 минут назад
Я так понял, они решили, что продержать весь день его задержанным это слишком слабое наказание, и потому отдали его тёще..
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Еб-б-ать! Хрен от такой тещи съедешь!
Хочет достанет с кутузки, а захочет...
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55
Алексей Воронин 2 часа назад
Если бы у меня такая теща была, я б может и не женился бы никогда!
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−47
Денис Полуничев 2 часа назад
И тут она его достала)))
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25k
Антон 2 часа назад
Тёщи бывают разные. У моего знакомого тёща была как вторая мама - она его похоже, больше любила, чем дочь. За него кого хочешь порвёт, как Тузик грелку
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5k
ДеониS Антон 2 часа назад
Мне тёща в отличие от жены рада 0.5 поставить за праздник, например. От жены и пиво не дождаться 0.5. Золотой человек
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16k
babuby ДеониS 3 минуты назад
А ведь твоя жена, тоже кому-то тёщей будет!
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