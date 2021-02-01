В Брянске тёща меньше чем за минуту вызволила из автозака "любимого" зятя

Полицейские, надо думать, посочувствовали задержанному. Ведь кто знает, какая кара его ожидает дома.
Курьезный инцидент приключился в Брянске во время несогласованной акции 31 января. Полицейские задержали предполагаемого участника митинга в камуфляжной форме и поместили его в автозак до выяснения личности.
Однако через некоторое время перед полицейским автобусом появилась бравая женщина, которая за несколько секунд уговорила стражей порядка освободить ее зятя. Тещи есть у всех, и устоять перед напором решительной женщины полицейские не сумели.
"Ребят, вам что, заняться нечем? Некого ловить уже?" - сказала женщина полицейским, ища в автозаке родственника
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Если верить женщине, ее зять ни на какие митинги не ходит, а живет тут рядом, и вышел в магазин за хлебом.
Да и как тут не поверить? С такой тёщей только за хлебушком. Причем ракетой!
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Хочет достанет с кутузки, а захочет...