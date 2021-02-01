В Брянске тёща меньше чем за минуту вызволила из автозака "любимого" зятя

Курьезный инцидент приключился в Брянске во время несогласованной акции 31 января. Полицейские задержали предполагаемого участника митинга в камуфляжной форме и поместили его в автозак до выяснения личности.

Однако через некоторое время перед полицейским автобусом появилась бравая женщина, которая за несколько секунд уговорила стражей порядка освободить ее зятя. Тещи есть у всех, и устоять перед напором решительной женщины полицейские не сумели.