В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком

«В том, что я бросил груз и попал с первого раза, нужно Бога благодарить. По-другому не вижу. Второй попытки могло и не быть. Лёд под малышом трещал. Мальчик сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде. А я почти отошёл от этого и готовлюсь к следующей рыбалке», — согласно источнику, написал Ричард, добавив, что это для него не первый подобный случай с детьми за последние 6 лет.