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В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком

В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 22:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   киев   льдина   ребёнок   река   рыбак   спасение   спиннинг   
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В столице Украины любитель "тихой охоты" Ричард Горда спас 11-летнего мальчика, который на отколовшейся льдине отправился в плавание по реке Десенка. Используя спиннинг, крепкую леску и грузило мужчина подцепил, а затем подтянул к берегу ребёнка вместе с его утлым корабликом из куска льда.

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Метки: Украина   киев   льдина   ребёнок   река   рыбак   спасение   спиннинг   
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14  комментариев
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196
Аня 54 минуты назад
А рыбачок-то херой не только на рыбалке...

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196
Аня 44 минуты назад
Он и художник на зло "вате", полюбуйтесь https://nashkiev.ua/novosti/na-zlo-sosedyam-kievlyanin-sdelal-ekstremal-no-patriotichnyy-remont-v-svoem-pod-ezde-foto.html?in_parent=novostihttps://nashkiev.ua/novosti/na-zlo-sosedyam-kievlyanin-sdelal-ekstremal-no-patriotichnyy-remont-v-svoem-pod-ezde-foto.html?in_parent=novosti
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39k
Андрей Бертон 2 минуты назад
Хорошо то что хорошо заканчивается.
В этот раз ангел был рядом и вытянул ребёнка с того света.
Благодарность рыбаку и урок ребёнку.
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606
Вальдемар 4 минуты назад
Видно, что мальчик побаивается к бендеровцам подплывать, назад - на глубину все смотрит.
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16k
Сталкер 19 минут назад
Ричард!!! Горда. )))))
Чому не українською, бліать?!

))
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70
юрий 23 минуты назад
Молодец, не растерялся.
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6k
B0n Полчаса назад
Льдина была в форме Крыма? Ок. Мальчика нах*й.
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852
Василий 55 минут назад
хорошая плетенка
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8k
Караганда Час назад
малолетний дебил наверное в европу плыл.
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207
Племянник Путина Караганда 40 минут назад
таков был его план. по десенке в депр а дальше по чёрному морю к туркам. мамантёнок херов.
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