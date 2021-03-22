В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком

В столице Украины любитель "тихой охоты" Ричард Горда спас 11-летнего мальчика, который на отколовшейся льдине отправился в плавание по реке Десенка. Используя спиннинг, крепкую леску и грузило мужчина подцепил, а затем подтянул к берегу ребёнка вместе с его утлым корабликом из куска льда.
Сам Горда прокомментировал случившееся следующим образом: «Фух. Спас. На льдину попал, при помощи спиннинга вытащил. Ремня дать! 11 лет, сказал, что больше к воде не пойдёт».
Момент снайперского броска утяжелителя спиннингом в направлении ребёнка
Позднее на Ричарда обрушилась волна популярности. Ричарда называли героем. Однако на всё это, он скромно ответил, что большого подвига здесь нет — просто оказался в нужный момент, на нужном месте.
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«В том, что я бросил груз и попал с первого раза, нужно Бога благодарить. По-другому не вижу. Второй попытки могло и не быть. Лёд под малышом трещал. Мальчик сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде. А я почти отошёл от этого и готовлюсь к следующей рыбалке», — согласно источнику, написал Ричард, добавив, что это для него не первый подобный случай с детьми за последние 6 лет.
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В этот раз ангел был рядом и вытянул ребёнка с того света.
Благодарность рыбаку и урок ребёнку.
Чому не українською, бліать?!
))