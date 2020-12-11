Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня

Девушка приехала из одного региона Малайзии в другой, чтобы познакомиться с родителями своего парня. Но прежде ей предстояло просидеть 14 дней на карантине в местной гостинице.



Далее она прожила неделю в доме родителей парня, пока они не стали подозревать её в обмане.

Дело всё в том, что девушка не просто приехала погостить, но и привезла свою форму инспектора полиции, которую постоянно оставляла на виду. В Малайзии эта профессия очень почётна и говорит о стабильном доходе. Подозрения родителей также были вызваны тем, что они не верили, что во время пандемии полицейским давали такие длительные отпуска.



Поэтому родители парня пошли и написали заявление в полицию. После короткой проверки, девушка была арестована 9 декабря. Расследование показало, что в 2017 году она уже совершала подобное правонарушение.