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Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня

Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня (4 фото)

Автор:
11 декабря 2020 18:00
Сообщество : Истории
Метки: девушка   инспектор   карантин   малайзия   обман   полиция   
3601
4
В Малайзии 20-летняя девушка придумала "беспроигрышную" историю, чтобы понравиться.
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Метки: девушка   инспектор   карантин   малайзия   обман   полиция   
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Свекруха сразу невестку невзлюбила
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44k
Albert GER Час назад
Но в 2017ом она была ещё парнем...
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2k
Евгений 2 часа назад
Может девушке и повезло? Не нужен её такой "муж", намучалась бы она с его родителями.
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