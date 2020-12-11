Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня

В Малайзии 20-летняя девушка придумала "беспроигрышную" историю, чтобы понравиться.
Девушка приехала из одного региона Малайзии в другой, чтобы познакомиться с родителями своего парня. Но прежде ей предстояло просидеть 14 дней на карантине в местной гостинице.
Далее она прожила неделю в доме родителей парня, пока они не стали подозревать её в обмане.
Дело всё в том, что девушка не просто приехала погостить, но и привезла свою форму инспектора полиции, которую постоянно оставляла на виду. В Малайзии эта профессия очень почётна и говорит о стабильном доходе. Подозрения родителей также были вызваны тем, что они не верили, что во время пандемии полицейским давали такие длительные отпуска.
Поэтому родители парня пошли и написали заявление в полицию. После короткой проверки, девушка была арестована 9 декабря. Расследование показало, что в 2017 году она уже совершала подобное правонарушение.
Далее она прожила неделю в доме родителей парня, пока они не стали подозревать её в обмане.
Дело всё в том, что девушка не просто приехала погостить, но и привезла свою форму инспектора полиции, которую постоянно оставляла на виду. В Малайзии эта профессия очень почётна и говорит о стабильном доходе. Подозрения родителей также были вызваны тем, что они не верили, что во время пандемии полицейским давали такие длительные отпуска.
Поэтому родители парня пошли и написали заявление в полицию. После короткой проверки, девушка была арестована 9 декабря. Расследование показало, что в 2017 году она уже совершала подобное правонарушение.
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Теперь, в соответствии с законом о полиции, на девушку заведено уголовное дело о хранении полицейского снаряжения.
Мошенник обманул судью во время заседания и сбежал
Мошенник из Англии показал свой скилл прямо на заседании суда, когда без проблем покинул здание. Мужчина сумел убедить судью отпустить его, причём сделал это так, что тот даже не понял намерений хитреца.
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