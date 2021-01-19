FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9552 поста • 1176 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби

Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 15:12
Сообщество : Животные
Метки: Герой   белгородская область   животные   журналист   прорубь   собака   спасение   
614
3
1
В Белгородской области журналисты снимали сюжет про зимующих уточек. Прямо во время съёмок к журналисту Александру Сашневу и оператору Сергею Олихверу подбежали местные ребята с криками о помощи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Герой   белгородская область   животные   журналист   прорубь   собака   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
599
neo Час назад
Крещенское купание здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Estetik Час назад
МУЖИК. Вытащил, позаботился и только потом стал сам одеватся. Встречу тебя в жизни-с меня бутылка коньяку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Племянник Путина 2 часа назад
не геройский, но достойный поступок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bob Племянник Путина Полчаса назад
смог бы так? я считаю ,что в наше время это геройский поступок. А вот поступок ребят можно назвать достойным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер 2 часа назад
Молодец!!!!
Молодец!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
neutrino 2 часа назад
Я бы так не смог..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa 2 часа назад
Молодец мужик! Бонус к карме!

Хотя?
Если бы камеры не было, полез ли в воду?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Максим Sasa 2 часа назад
Станет ли хороший поступок, который стал известным, плохим? Только в глазах умственно отсталого.
Но это личное мнение.
Хорошее дело ради славы не поменяется, жизнь собаки спасена. А журналист его сделал, даже если ради славы. Все мы тщеславны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Максим 51 минуту назад
Ну началось! Я же не отрицаю, что он правильно поступил!
Я рассуждаю о намерениях.
Это как дать милостыню. Можно же и не давать, так ведь? А на камеру почему бы не дать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun Sasa Полчаса назад
Забыли спросить, не бросил ли он собаку в полынью специально, чтобы потом это снять на камеру ради лайков...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Leo Sun 9 минут назад
Не удивлюсь, если это так! Подговорил мальчишек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Вадим 2 часа назад
А как ты отметил крещение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
История прививок: от создания до наших дней История прививок: от создания до наших дней Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой "Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь "Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58592



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе
1
15
"Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
52
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
23
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Из Орла в Елец на конях! Реально?
0
13
Из Орла в Елец на конях! Реально?
История прививок: от создания до наших дней
История прививок: от создания до наших дней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
5
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#приколы#Россия#дтп#картинки#прикол#автомир#девушки#комментарии
#интересно#животные#истории#кино#подборки#сша#история#кот#позитив#космос
#факты#познавательно#интересное#аварии#авария дня#авто аварии#автомобили#человек#в мире#люди

На что жалуетесь?

Вернуться