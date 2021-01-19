Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби

Мальчики показали сотрудникам местного телеканала прорубь, в которой из последних сил барахтался пёс. Александр не раздумывая разделся и бросился в воду. Он вытолкнул собаку на лёд, а затем потихоньку вылез сам.



Один из мальчиков снял с себя куртку и укутал ею животное, а мужчины положили уставшую собаку в автомобиль. И только после этого Александр пошёл одеваться.