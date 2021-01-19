Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби

В Белгородской области журналисты снимали сюжет про зимующих уточек. Прямо во время съёмок к журналисту Александру Сашневу и оператору Сергею Олихверу подбежали местные ребята с криками о помощи.
Мальчики показали сотрудникам местного телеканала прорубь, в которой из последних сил барахтался пёс. Александр не раздумывая разделся и бросился в воду. Он вытолкнул собаку на лёд, а затем потихоньку вылез сам.
Один из мальчиков снял с себя куртку и укутал ею животное, а мужчины положили уставшую собаку в автомобиль. И только после этого Александр пошёл одеваться.
Один из мальчиков снял с себя куртку и укутал ею животное, а мужчины положили уставшую собаку в автомобиль. И только после этого Александр пошёл одеваться.
В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
Бразильский рыбак заметил юного дельфина, запутавшегося в рыболовных сетях у берегов города Гуаружа и пришел к нему на помощь. Процесс спасения дельфиненка запечатлел приятель рыболова.
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Хотя? Если бы камеры не было, полез ли в воду?
Но это личное мнение.
Хорошее дело ради славы не поменяется, жизнь собаки спасена. А журналист его сделал, даже если ради славы. Все мы тщеславны.
Я рассуждаю о намерениях.
Это как дать милостыню. Можно же и не давать, так ведь? А на камеру почему бы не дать?