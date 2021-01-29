Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео

В пригороде австралийского города Онкапаринга Порт Ноарлунга, штат Южная Австралия, пёс в последний момент спас жизнь ребёнку, которого течение относило на середину реки.
Роб Осборн прогуливался вдоль берега со своей собакой — метисом бульдога и стаффордширского бультерьера по кличке Макс. Внезапно австралиец увидел на середине реки барахтающегося из последних сил в стремительном потоке ребёнка, который ещё немного и пойдёт ко дну.
«Течение унесло мальчика на глубину, к большим камням. От гибели его отделяли секунды», — рассказал об этом Осборн. Прежде чем мужчина успел сообразить, что к чему, Пёс уже сиганул в воду, и изо всех сил грёб на выручку утопающему.
Осборн крикнул ребёнку, чтобы он позвал пса по кличке и ухватился за ручку спасательного жилета, который был надет на собаке. Мальчик так и сделал после чего пёс вытащил его на берег.
«Пёс действительно герой, хотя и не знает об этом. Просто он делал то, чему его научили», — как сообщает источник, так прокомментировал действия своего отважного питомца владелец Макса.
Источник:
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У нас такие есть
Это волонтеры. Они обучены.
За это не платят, но есть льготы
это уже работа, которую выполняют десятки тысяч людей и собак
Я и в Россию не попаду.
Стоит космос. Но меня это не тормозило (сам много эмоций получаю от пса, да и активность - всегда хорошо).
Но тут Вова подписал указ что все - больше нельзя собакам к водоемам, и пошло оно все нах ))
собакен то ,при чем ?
На кусаки можно поездить или на нюхачку.
представь ребенок плывет, никого на помощь не зовет, без команды на него питбуль выплывает?
ну и тут роялями все кусты заставлены, конечно же мужик каждый день просто погулять ходит со спасательной шлейкой. Ну просто так надо)) по жаре. Питбулем, которого перегреть на раздватри)
Или он ЗНАЛ что будет "тонуть", что приплывёт собакен для его спасения и для этого случая ему нужно всё зафиксировать на камеру?
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Кто-нибудь из вас тонул?
У меня был случай в детстве....
Не мог выплыть после нырка. Сказать о чём я думал? НИ О ЧЁМ!!!!!!!!! Только бы ВЫПЛЫТЬ!!!!!!!!!!!!! И только бы хватило воздуха в лёгких...
но роялей в кустах слишком много и без этого.