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Сообщество Австралия 15 постов • 16 подписчиков подписаться
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Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео

Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео (2 фото)

Автор:
29 января 2021 14:55
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   Герой   берег   река   собака   спасение   течение   тонущий   
2649
2

В пригороде австралийского города Онкапаринга Порт Ноарлунга, штат Южная Австралия, пёс в последний момент спас жизнь ребёнку, которого течение относило на середину реки.

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Метки: Австралия   Герой   берег   река   собака   спасение   течение   тонущий   
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Собаки - я вас люблю!
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McGui Час назад
способность собак вникнуть в проблему и решить её - нонсенс. и не только воспитанием достигается, а и просто любовью
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4k
Konstantin Klipikov Час назад
Собакен - молодец. Собаки вообще лучше людей.
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2k
americos 3 часа назад
Требуется помощь! Не могу утопить щенков водолаза. Мало того, что они не тонут, так они еще из воды кого-то вытаскивают....
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7k
Акакий americos 2 часа назад
нтюфы они такие, да
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14k
Александр Н. 4 часа назад
Когда тонешь, хрен ты сможешь позвать собаку по кличке, даже услышать кого-то и понять, что тебе кричат, вряд-ли получится. Тонули, знаем... А так - да, история интересная.
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7
Гот 6 часов назад
Он может быть доброволец-спасатель
У нас такие есть
Это волонтеры. Они обучены.
За это не платят, но есть льготы
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7k
Акакий Гот 2 часа назад
если он доброволец спасатель и собака обучение прошла то какой тут героизм?
это уже работа, которую выполняют десятки тысяч людей и собак
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7
Гот Акакий 2 часа назад
А если я не спрошу?
Я и в Россию не попаду.
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4k
Konstantin Klipikov Акакий Час назад
Работа - это то, за что платят ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. У человека могут быть разные мотивы (религия, тщеславие, самоутверждение, убеждения и т.п.), а собака... Собака в любом случае- герой
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35k
Бабай Konstantin Klipikov 57 минут назад
Собак работает за еду.
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4k
Konstantin Klipikov Бабай 52 минуты назад
Не все так тупо в отношениях собак и людей. У меня собака, и кошка, и дети, если что. Я далёк от антропоморфизации собак, но они отнюдь не роботы, реагирующие исключительно на стимулы.
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7k
Акакий 7 часов назад
если чуть чуть уйти от постанов и роялей в кустах, сам думал о прохождении подобного обучения у нас для пса (пёс любит учиться).
Стоит космос. Но меня это не тормозило (сам много эмоций получаю от пса, да и активность - всегда хорошо).
Но тут Вова подписал указ что все - больше нельзя собакам к водоемам, и пошло оно все нах ))
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17k
Виталий Кот Акакий 5 часов назад
ну обидел тебя вова,жалуйся по инстанции ,
собакен то ,при чем ?
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7k
Акакий Виталий Кот 2 часа назад
ну блин у меня овчарик, он за любой движ.
На кусаки можно поездить или на нюхачку.
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7k
Акакий 7 часов назад
Прогуливался он по жаре в шлейке для спасения, для собаки. Да да да. А рядом кусты, там рояль и он сыграет.
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12k
Toxictofa 7 часов назад
Почет собакену и его хозяину за спасение ребенка!
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7k
Акакий Toxictofa 7 часов назад
в чем почет и уважение?
представь ребенок плывет, никого на помощь не зовет, без команды на него питбуль выплывает?
ну и тут роялями все кусты заставлены, конечно же мужик каждый день просто погулять ходит со спасательной шлейкой. Ну просто так надо)) по жаре. Питбулем, которого перегреть на раздватри)
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14k
Граммар-наци Toxictofa 5 часов назад
А то, что у "ребёнка" была камера и он сам снимал своё "спасение" никого не смущает?
Или он ЗНАЛ что будет "тонуть", что приплывёт собакен для его спасения и для этого случая ему нужно всё зафиксировать на камеру?
**
Кто-нибудь из вас тонул?
У меня был случай в детстве....
Не мог выплыть после нырка. Сказать о чём я думал? НИ О ЧЁМ!!!!!!!!! Только бы ВЫПЛЫТЬ!!!!!!!!!!!!! И только бы хватило воздуха в лёгких...
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7k
Акакий Граммар-наци 2 часа назад
ну это можно было бы объяснить тем что для выпуска новостей имитация была.
но роялей в кустах слишком много и без этого.
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