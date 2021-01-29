Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео

«Течение унесло мальчика на глубину, к большим камням. От гибели его отделяли секунды», — рассказал об этом Осборн. Прежде чем мужчина успел сообразить, что к чему, Пёс уже сиганул в воду, и изо всех сил грёб на выручку утопающему.

Осборн крикнул ребёнку, чтобы он позвал пса по кличке и ухватился за ручку спасательного жилета, который был надет на собаке. Мальчик так и сделал после чего пёс вытащил его на берег.