«Очумелые ручки»: гениальные идеи для дома

Человеческая изобретательность не знает границ, и особенно хорошо это видно в тех ситуациях, когда нужно что-то отремонтировать или построить. Даже если под рукой у мастера не найдётся нужных инструментов и запчастей, он всегда найдёт выход из ситуации. В сети полно фотографий того, как некоторые умельцы умудряются создать настоящие шедевры инженерии, вдохновляясь, кажется, полным собранием выпусков «Очумелых ручек».