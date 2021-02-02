«Очумелые ручки»: гениальные идеи для дома

Это просто удивительно, сколько у людей фантазии, задумок и идей.
Человеческая изобретательность не знает границ, и особенно хорошо это видно в тех ситуациях, когда нужно что-то отремонтировать или построить. Даже если под рукой у мастера не найдётся нужных инструментов и запчастей, он всегда найдёт выход из ситуации. В сети полно фотографий того, как некоторые умельцы умудряются создать настоящие шедевры инженерии, вдохновляясь, кажется, полным собранием выпусков «Очумелых ручек».
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14. У детей тоже бывают гениальные идеи
"Мой 12-летний сын переделал педали так, чтобы на велосипеде можно было кататься босиком."
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