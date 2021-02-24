20 примеров самой необычной красоты, которую вы когда-нибудь видели

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Мы бегаем, суетимся, делаем кучу важных дел - это жизнь. Но иногда стоит на секунду остановиться и оглянуться, присмотреться к окружающему нас миру, для того чтобы даже в самом обычном найти необычайную красоту. И поверьте, задумавшись, вы начнете смотреть на все совершено иначе - глубже и с пониманием...
Научный термин ржавление – это коррозия железа
Но помните - коррозия и ржавчина - это не синонимы. Коррозия — это именно процесс, в то время как ржавчина — один из результатов этого процесса.
Ржавчина — продукт коррозии исключительно железа и его сплавов (таких как сталь или чугун). Поэтому, когда говорим «ржавеет сталь», мы подразумеваем, что ржавеет железо в ее составе
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Например, медь, корродируя, покрывается красивым по цвету зеленоватым налетом (патиной). Серебро на воздухе тускнеет — это на его поверхности образуется налет сульфида, чья тонкая пленка придает металлу характерную розоватую окраску
В пыльном воздухе коррозия идёт значительно интенсивнее, чем в свободном от пыли воздухе.
Например железные фермы мостов чаще всего претерпевают более интенсивное разрушение от коррозии на поверхностях, обращённых кверху, в сторону от воды.
Скорость коррозии, как и всякой химической реакции, очень сильно зависит от температуры. Повышение температуры на 100 градусов может увеличить скорость коррозии на несколько порядков.
Кавказские джигиты еще 100 лет назад закапывали свои клинки в землю
Это делалось не надолго - на пару лет, но затем клинок обретал прочность и способность разрезать даже самые твердые волокна. Данные характеристики металла достигались за счет абсорбирующего свойства ржавчины, которая, находясь в земле, впитывала в себя органические элементы и углеродистые соединения.
В производстве инструментов для разделки туш применяются сплавы с небольшим процентом хрома, меди и никеля, за счет чего изделие быстро покрывается коррозией, под которой со временем образовывается прочный защитный слой, препятствующий дальнейшему об
Эйфелева башня, изготовленная из обычной стали, неизбежно ржавеет и разрушается. Башню приходится красить каждые 7 лет, отчего ее масса каждый раз увеличивается на 60-70 тонн.
Еще в древности знали, как бороться с коррозией. Например во дворе минарета Кутуб-Минар в Дели стоит уже 1600 лет железный столб, которые не повержен коррозии
Наряду с низкой влажностью воздуха в Дели, одной из причин такой поразительной коррозионной стойкости индийского железа является низкое содержание в металле серы.
Соляная кислота с ингибиторами растительного происхождения растворяет ржавчину, не затрагивая металл. Благодаря этому свойству, во время Великой Отечественной войны, было восстановлено много ржавого оружия, собранного на местах боёв
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