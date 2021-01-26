Как выглядят тюрьмы в разных странах

"Этот крик — а точнее, протяжный нестерпимый вой, вонзающийся в тебя, как иглы под ногти, — на всю жизнь останется для меня звуком человеческого отчаяния, ужаса и бессилия, словно вырванный из картины Мунка и перенесённый сюда."

Это воспоминание о тюрьме Evin, известной камере пыток. Да, как и много лет назад, там до сих пор пытают политических заключенных, пока они не начнут говорить.

Тюрьма переполнена, а в жару (то есть почти всегда) здесь просто невыносимо. Никаких семейных посещений, никаких звонков, плохая еда и пытки.