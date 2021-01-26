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Как выглядят тюрьмы в разных странах

Как выглядят тюрьмы в разных странах (9 фото)

Автор:
26 января 2021 19:58
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   заключение   интересное   путешествия   страны   тюрьма   факты   фото   
5390
9
Условия содержания заключенных в странах такие разные! Где-то люди живут, будто в в доме отдыха, а где-то спят на полу и это в лучшем случае.
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Метки: жизнь   заключение   интересное   путешествия   страны   тюрьма   факты   фото   
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27  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Тут тему можно развивать и развивать...
Без Бразильской, штатовской и нашенских тюрем пост совсем пустой.
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2k
newegg Полчаса назад
Тюрьма, США.
Это для легких, типа следственного изолятора - домашнее насилие, нелегальные эмигранты, воровство, ограбления без оружия и т.д.
Должны быть отделение туалетов и душевых, выделенный угол со столами для игр и телевизором.
Тюрьма, США. Это для легких, типа следственного изолятора - домашнее насилие, нелегальные эмигранты, воровство, ограбления без оружия и т.д. Должны быть отделение туалетов и душевых, выделенный угол со столами для игр и телевизором.
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30k
Mamin Sibiriak 56 минут назад
Тюрьма переполнена

Тюрьма переполнена Практически пустая


Практически пустая

Тюрьма переполнена Практически пустая
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739
Moon24 Час назад
В тюрьме должны не жить а выживать . И больше смерти бояться попасть в тюрьму снова
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2k
newegg Moon24 22 минуты назад
Для нормального человека сам факт того, что он не свободен и не имеет возможности заниматься своими повседневными делами уже жуткий психологический дискомфорт и наказание.
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10k
Великий Кормчий Час назад
Отправьте этого в Малави, по обмену опытом.
Можно не возвращать.
Отправьте этого в Малави, по обмену опытом. Можно не возвращать.
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Сложно. Есть преступники, которых можно исправить и реабилитировать. Верю, что есть. Да и оступившиеся. Но есть те, кого нельзя. Кого надо наказать, за неимением смертной казни. И сомнительно, что их нужно содержать в сверхкомфортных условиях.
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28k
Юр21 2 часа назад
Чё хомячьё, примеряете?

А по факту издевательство какое то, эти твари будут убивать, насиловать, губить наших детей наркотиками - а мы им санаторий со светлыми окнами и ресторанное питание? А вот хер им, тюрьма должна быть такой что бы выйдя они остаток жизни жидко срались от страха что то сделать незаконное и вновь оказаться в тюрьме.
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1k
Khamul Юр21 56 минут назад
Есть чудесная русская поговорка. "От тюрьмы да от сумы не зарекайся".
Особенно с российской системой, где судьи все из прокуроров и следователей, а процент оправдательных приговоров меньше, чем у сталинский "троек".
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−24
Marat Nk 3 часа назад
хорошая статься перед митингом 31 января)
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1k
zenon 3 часа назад
То ли дело ГУЛАГ. Отвели и начинаешь копать канал и в него закапываться. Одна была беда - расстреливали. Только изменники родины имели привилегию - их вешали. Повисит на дереве, пока вороны не склюют, белки по дуплам растаскают. И толк с него есть вытягивают ему правую руку, под руку палочку и он уже направление ветра показывает, хоть какая, но польза.
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30k
Mamin Sibiriak zenon 59 минут назад
Не подскажешь направление ветра?
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122
Mr White Man 3 часа назад
А в сторону Ирана обязательно гавном метнуть ?
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2k
Core Mr White Man 14 минут назад
Странно что только про Иран написали в таком ключе
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35k
parallax 3 часа назад
Потому весь сброд и прётся в Европу, зная, что даже в тюрьме он там будет дить лучше чем у себя в стране на свободе.
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58k
Viktor 3 часа назад
Чёта маловато!

Чёта маловато!
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7k
? ? ? Viktor Час назад
общага сборщиков яблок в Польше?
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1k
Пачо Эррера 4 часа назад
В самом комфорте в Сальвадоре сидят
В самом комфорте в Сальвадоре сидят
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24k
Мрачный мачо 4 часа назад
Товарищ в начале 2000 сидел в финской тюрьме. Говорил, что норм. Пол с подогревом, душ каждый день, утром кофе. До хера афганцев. Он там пытался собрать коалицию против них., но это оказалось никому не нужным, потом его выпустили.
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3k
schmubu Мрачный мачо 2 часа назад
< До хера афганцев. Он там пытался собрать коалицию против них

а зачем? они его кошмарить начали штоль?
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3k
livaneth 4 часа назад
Если соотношение между уровнем жизни в тюрьме и средним уровнем жизни населения в стране примерно одинаковое по всему миру - то всё справедливо.
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85
Змій Горинич 4 часа назад
Иранская камера пыток больше детсад напоминает
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2k
александр 4 часа назад
не понял, какие показания пытаются выбить из заключенного в тюрьме Evin в Иране, если он уже и так сидит?
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312
Кукулькан александр 3 часа назад
Признание в любви
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27k
a.fey 4 часа назад
Да... Помотала автора жизнь...
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12k
Денис 4 часа назад
Как выглядят тюрьмы в разных странах
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776
Ян 4 часа назад
И всё?
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