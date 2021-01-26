Как выглядят тюрьмы в разных странах

Условия содержания заключенных в странах такие разные! Где-то люди живут, будто в в доме отдыха, а где-то спят на полу и это в лучшем случае.
Разумеется, такие условия зависят от страны, в которой содержатся преступники, но все-таки разница очень видна. Есть в этом какая-то несправедливость.
Норвегия
Вот где просто санаторий, так это в гуманной Норвегии. Например, тюрьма Холдена - полно света, никаких металлических дверей, а комнаты больше похожи на аскетичную комнату студента, нежели чем на камеру заключённого.
×
Девиз тюрьмы в том, что даже самые опасные преступники заслуживают человеческого обращения и тогда они будут более цивилизованны, чем если их кошмарить и обращаться как с монстрами и нелюдями.
Спортзал, возможность учиться на самых разных музыкальных автоматах, видеоигры - гуманные условия, чтобы преступники не теряли связь с внешним миром.
Спортзал, возможность учиться на самых разных музыкальных автоматах, видеоигры - гуманные условия, чтобы преступники не теряли связь с внешним миром.
Малави
Вот это действительно ужас. Тюрьма катастрофически переполнена - почти двести человек живет в клетушке на шестьдесят. Заключенные в подавляющем большинстве эфиопские эмигранты.
На 120 человек один туалет, а кормят преступников один раз в день - бюджета правительства не хватает.
На 120 человек один туалет, а кормят преступников один раз в день - бюджета правительства не хватает.
Новая Зеландия
А вот тюрьма Новой Зеландии очень даже комфортно отбывать наказание. Яркие стены, постеры на стенах, двухэтажные комфортные кровати - и все это для особо опасных преступников.
Для них в тюрьме есть специальная терапевтическая программа - они занимаются йогой и выращивают цветы.
Ну разве не мило?
Ну разве не мило?
Иран
"Этот крик — а точнее, протяжный нестерпимый вой, вонзающийся в тебя, как иглы под ногти, — на всю жизнь останется для меня звуком человеческого отчаяния, ужаса и бессилия, словно вырванный из картины Мунка и перенесённый сюда."
Это воспоминание о тюрьме Evin, известной камере пыток. Да, как и много лет назад, там до сих пор пытают политических заключенных, пока они не начнут говорить.
Тюрьма переполнена, а в жару (то есть почти всегда) здесь просто невыносимо. Никаких семейных посещений, никаких звонков, плохая еда и пытки.
Это воспоминание о тюрьме Evin, известной камере пыток. Да, как и много лет назад, там до сих пор пытают политических заключенных, пока они не начнут говорить.
Тюрьма переполнена, а в жару (то есть почти всегда) здесь просто невыносимо. Никаких семейных посещений, никаких звонков, плохая еда и пытки.
Картахен
Женская тюрьма в Сан-Диего - это очень комфортное место для воровок, вымогательниц и тех, кто промышлял незаконным оборотом наркотиков.
По вечерам они превращаются из заключенных в поваров, посудомойщиц и официанток. А все потому, что на территории тюрьмы есть самый настоящий ресторан "Interno", куда стекаются по вечерам туристы.
По вечерам они превращаются из заключенных в поваров, посудомойщиц и официанток. А все потому, что на территории тюрьмы есть самый настоящий ресторан "Interno", куда стекаются по вечерам туристы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество
- Кого называют маргиналом?
- Города, которые считаются самыми холодными в мире
- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
Без Бразильской, штатовской и нашенских тюрем пост совсем пустой.
Это для легких, типа следственного изолятора - домашнее насилие, нелегальные эмигранты, воровство, ограбления без оружия и т.д.
Должны быть отделение туалетов и душевых, выделенный угол со столами для игр и телевизором.
Практически пустая
Можно не возвращать.
А по факту издевательство какое то, эти твари будут убивать, насиловать, губить наших детей наркотиками - а мы им санаторий со светлыми окнами и ресторанное питание? А вот хер им, тюрьма должна быть такой что бы выйдя они остаток жизни жидко срались от страха что то сделать незаконное и вновь оказаться в тюрьме.
Особенно с российской системой, где судьи все из прокуроров и следователей, а процент оправдательных приговоров меньше, чем у сталинский "троек".
а зачем? они его кошмарить начали штоль?