Невероятное таймлапс-видео: сборка льва из 685 тысяч деталей лего

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Сотрудники парка Windsor Resort в Англии показали таймлапс-видео, на котором его сотрудники собирают гигантского льва. Около 15 человека собирали "Небесного льва" из 685 530 деталей Lego в течение 3000 часов. Посмотрим на этот невероятный процесс.
В преддверии открытия нового аттракциона в тематическом парке Legoland Windsor в Виндзоре, Англия, команда собрала из лего гигантского льва. На создание "Небесного льва" по кличке Максимус ушло 3000 часов и 685 530 деталей, над ним неустанно трудились 15 сотрудников. Вес готовой скульптуры составляет около 1520 кг.
Команда также показала крутое таймлапс-видео, показывающее этапы создания скульптуры, где 3000 часов вместились в одну минуту. Теперь гигантский лего-лев красуется у входа в новый аттракцион под названием Flight of the Sky Lion, который станет первым в Великобритании "летающим театром" - своего рода симулятором движения полета.
Парк, открывшийся 25 лет назад, вскоре планирует расширяться - команда хочет создать еще по меньшей мере 13 мифических существ из 1,7 миллиона деталей Lego для новой тематической зоны. По словам сотрудников, используя новую технологию дополненной реальности, "гости смогут увидеть, как мифические существа Lego оживают прямо у них на глазах с помощью приложения Legoland".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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