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Невероятное таймлапс-видео: сборка льва из 685 тысяч деталей лего

Невероятное таймлапс-видео: сборка льва из 685 тысяч деталей лего (10 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 13:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: legoland   видео   дизайн   идеи   лев   лего   сборка   фото   
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Сотрудники парка Windsor Resort в Англии показали таймлапс-видео, на котором его сотрудники собирают гигантского льва. Около 15 человека собирали "Небесного льва" из 685 530 деталей Lego в течение 3000 часов. Посмотрим на этот невероятный процесс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: legoland   видео   дизайн   идеи   лев   лего   сборка   фото   
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DyadyaSasha 41 минуту назад
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