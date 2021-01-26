Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков

Когда мисс Марш попала в больницу, на языке уже прощупывалась шишка. По словам женщины, врач во время осмотра рассказал, что если бы на её месте был пожилой, курящий и выпивающий мужчина, то он бы подумал, что это рак языка. Но Кейси не подходила ни по одному из факторов риска болезни.



Поэтому женщину записали на приём в хирургическое отделение. Там доктор перезаписал её на биопсию, результаты которой были неутешающие.



При этом уже было потрачено много времени, а образование всё росло. И только 25 августа женщине сделали операцию по удалению опухоли. А также лимфатические узлы на шее вырезали в качестве меры предосторожности.