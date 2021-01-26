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Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков

Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков (5 фото)

Автор:
26 января 2021 11:46
Сообщество : Истории
Метки: англия   болезнь   женщина   опухоль   рак языка   язык   
1639
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У 28-летней англичанки Кейси Марш появился прыщик на языке, который не проходил долгое время и рос.
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Метки: англия   болезнь   женщина   опухоль   рак языка   язык   
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6  комментариев
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2k
Outcast 2 часа назад
Рак, причём любой, может быть у любого человека. Курение и алкоголь лишь увеличивают его вероятность.
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15k
Сталкер 55 минут назад
Кто не курит и не пьёт – от болячек не уйдёт...
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2k
Ivan Час назад
А я не бухал, а печень разрушена. Бывает. Посрать.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Проще усыпить.
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−33
And Pop 2 часа назад
Болезнь курильщика...да щас химия везде. Даже в еде. Не обязательно курить, чтобы получить рак.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Меньше в рот всякую хрень совать нужно было
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