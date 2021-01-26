Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков

У 28-летней англичанки Кейси Марш появился прыщик на языке, который не проходил долгое время и рос.
Кейси в последние годы ведёт здоровый образ жизни, который помог ей скинуть 47 кг. При этом она призналась, что никогда не курила, а алкоголь употребляла очень редко.
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Но всё же, когда прыщик на языке не прошёл самостоятельно – женщина обратилась к терапевту, а он направил женщину в больницу в ЛОР-отделение. Однако, из-за того, что это всё происходило весной 2020 года, то посещение врача постоянно переносили, а новообразование во рту всё росло.
Рост образования у Кейси в течение нескольких месяцев. Фото не для слабонервных
Когда мисс Марш попала в больницу, на языке уже прощупывалась шишка. По словам женщины, врач во время осмотра рассказал, что если бы на её месте был пожилой, курящий и выпивающий мужчина, то он бы подумал, что это рак языка. Но Кейси не подходила ни по одному из факторов риска болезни.
Поэтому женщину записали на приём в хирургическое отделение. Там доктор перезаписал её на биопсию, результаты которой были неутешающие.
При этом уже было потрачено много времени, а образование всё росло. И только 25 августа женщине сделали операцию по удалению опухоли. А также лимфатические узлы на шее вырезали в качестве меры предосторожности.
Поэтому женщину записали на приём в хирургическое отделение. Там доктор перезаписал её на биопсию, результаты которой были неутешающие.
При этом уже было потрачено много времени, а образование всё росло. И только 25 августа женщине сделали операцию по удалению опухоли. А также лимфатические узлы на шее вырезали в качестве меры предосторожности.
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6 дней женщина провела в больнице и её кормили через зонд. Выздоровление проходило хорошо, но она потратила ещё несколько недель на занятия с логопедом, потому что после операции разговаривала с большим трудом.
Через 3 недели, сделав необходимые исследования, медики обрадовали Кейси, что раковые клетки полностью удалены и лечение англичанке больше не требуется.
Сейчас женщина проходит медобследования каждый месяц, чтобы избежать рецидива. Она до сих пор чувствует онемение во рту, но привыкла к этим ощущениям.
Через 3 недели, сделав необходимые исследования, медики обрадовали Кейси, что раковые клетки полностью удалены и лечение англичанке больше не требуется.
Сейчас женщина проходит медобследования каждый месяц, чтобы избежать рецидива. Она до сих пор чувствует онемение во рту, но привыкла к этим ощущениям.
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