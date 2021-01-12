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Как один парень изменил свою жизнь и пришел от литра водки в день к успешной карьере художника

Как один парень изменил свою жизнь и пришел от литра водки в день к успешной карьере художника (8 фото)

Автор:
12 января 2021 15:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: алкоголизм   англия   зависимость   истории из жизни   истории успеха   художник   
1373
8

История мужчины, который начал пить еще в 14 лет и каждый день принимал на грудь по литру водки или джина, но взял себя в руки и радикально изменил свою жизнь — теперь он профессиональный художник, и его картины продаются за бешеные деньги.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: алкоголизм   англия   зависимость   истории из жизни   истории успеха   художник   
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23  комментария
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4k
Sanar 2 часа назад
Сука литр пойла в рыло, да я бы скопытился. Вот сука суть всех кто против алкоголя, мразота херачила как слепой конь воду а потом [мат] когда чуть не скопытился прозрел и сейчас лечит всех на тему как алкоголь вреден. Сука а что мешало тебе падла выпить пару рюмок на праздник и на этом тормознуть. Суки терпеть таких "ПРАВЕДНИКОВ" выпивших свою цистерну не могу.
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11k
* 11 минут назад
Вопрос тут, как вообще нормальная женщина могла выйти замуж и родить алкашу, с паническими и атакам и сопутствующие симптомами?
Я рад, что у него все хорошо, но эту женщину я не понимаю вообще..
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2k
Tiana Час назад
Многих комментаторов откровенно корежит
Праздники кончились, началось подведение неутешительных итогов, самокопаний и самобичеваний, а тут вылез этот весь в белом)))
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11k
робт Час назад
б*лядь это шутка какая?
такую х*уйню делает любой векторизатор растровой картинки, в той-же люстре или кореле, остается убрать лишнее объекты и рандомно залить цветом
б*лядь это шутка какая? такую х*уйню делает любой векторизатор растровой картинки, в той-же люстре или кореле, остается убрать лишнее объекты и рандомно залить цветом
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93
viwat робт Полчаса назад
2робт
Дак это, нарисовать не главное.
Главное суметь сделать так, что бы это творение захотели купить. Желательно за дорого.
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404
Остап_Бендер_Задунайский робт 5 минут назад
И - искусство б*ядь!
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36k
Андрей viwat 2 минуты назад
Для этого есть специальные люди, которые должны убедить других людей, что это не хрень собачья, а произведение искусства. раньше было проще - подарил индейцас стеклянные бусы и оттяпал 500 га. Хотя и сейчас есть везде индейцы.
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5k
B0n Час назад
Погулял - остепенился. В чём героизм? Нашёл в себе силы? Ок. Кто-то не находит и продолжает хреначить во все тяжкие. А кто-то понимает, что если продолжит в таком "ритме", то уйдёт в ноль по всем показателям. Всё зависит от обстоятельств и организма.
Всё относительно.
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960
Владимир Час назад
То что ты бросил пить не делает тебя героем, просто ты больше не говно. И да, я не верю что чувак решил рисовать и ВДРУГ его картины начали продаваться, да и рисует он так себе. У многих жизнь так круто не изменится, собственно они и начали пить от того что их жизнь не менялась (или картины не продавались), по этому они и не видят смысла выходить из этого состояния.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Картина только одна. Если судить по ней - лучше бы пил. Пил и курил
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18k
SerGProS 2 часа назад
Какие ваши соображения?
Запутанная история.
Как это верно, Ватсон…

Очередной пижон, "золотая англиЦкая молодежь" бухал бухал а как мудя к бороде прижимать начало - задумался. Тут и родня денюшкой подсобила и ай-да королев рисовать да за веселые фунты продавать.
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4k
Неизвестно 2 часа назад
Постарел,поседел,вот что значит не пить.
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9k
myymoo 2 часа назад
Ушел от литра в день к трем литрам в день....
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