Как один парень изменил свою жизнь и пришел от литра водки в день к успешной карьере художника

Пьянство сказалось на Поле депрессией и тревожностью. Когда Полу было 28, у него случился нервный срыв, и его уволили с работы. Он не мог заставить себя выйти из дома и оказаться лицом к лицу с окружающим миром. По словам Пола, таблетки и терапия ему не помогали, поэтому он снова начал глушить чувства алкоголем.

«Я не мог выйти из дома на протяжении шести недель. Я совершенно потерял контроль над собой, — рассказал Пол. — У меня раньше были панические атаки, но это было что-то другое, я совершенно спятил. Я не мог встретиться лицом к лицу с жизнью за входной дверью. Глубоко внутри я знал, что у меня проблема, знал, что убью себя».