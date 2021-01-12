Как один парень изменил свою жизнь и пришел от литра водки в день к успешной карьере художника

История мужчины, который начал пить еще в 14 лет и каждый день принимал на грудь по литру водки или джина, но взял себя в руки и радикально изменил свою жизнь — теперь он профессиональный художник, и его картины продаются за бешеные деньги.
45-летний англичанин Пол Лок начал пить в совсем юном возрасте, тогда еще не осознавая, на какой долгий и мучительный путь он ступил. Он постепенно начал пить все больше и больше, и в какой-то момент уже выпивал больше литра в день — часто он начинал в обед и не останавливался до шести утра. «Если я никуда не ходил, я оставался пить один дома, — рассказал Пол. — Я не страдал похмельем, так что никакого выключателя у меня не было. Когда я пил, я останавливался только когда заканчивались деньги, закрывалось заведение, я выпивал весь алкоголь или оказывался настолько пьян, что не мог ходить».
Пьянство сказалось на Поле депрессией и тревожностью. Когда Полу было 28, у него случился нервный срыв, и его уволили с работы. Он не мог заставить себя выйти из дома и оказаться лицом к лицу с окружающим миром. По словам Пола, таблетки и терапия ему не помогали, поэтому он снова начал глушить чувства алкоголем.
«Я не мог выйти из дома на протяжении шести недель. Я совершенно потерял контроль над собой, — рассказал Пол. — У меня раньше были панические атаки, но это было что-то другое, я совершенно спятил. Я не мог встретиться лицом к лицу с жизнью за входной дверью. Глубоко внутри я знал, что у меня проблема, знал, что убью себя».
Но посреди всего этого в 2005 году Пол встретил свою будущую жену Эмму Лок, и в 2008 году у них родилась дочь. Именно благодаря ей в 2010 году Пол решил измениться.
«Моей дочери было два года; я помню, как однажды утром она зашла в нашу спальню, как делала каждое утро, с огромной улыбкой на лице, — рассказал Пол. — Было примерно 7:30 утра. Я посмотрел на нее и подумал: когда все пошло наперекосяк? И тогда же все начало меняться».
Пол решил резко бросить и полностью завязать с алкоголем, но это нелегко ему далось. «Мне казалось, что у меня голова взорвется — до того быстро носились мысли, — сказал Пол. — Я не мог спать, это было подобно пытке, мой разум был как будто в маниакальном состоянии».
В 2011 году Пол решил направить свою энергию в другое русло и начал рисовать. И у него это настолько хорошо получалось, что он смог уйти с работы и полностью посвятить себя творчеству — его работы продавались по 15 000 фунтов за штуку (примерно 705 тысяч рублей по курсу того года).
Он также основал программу помощи заключенным в борьбе с зависимостями, которую назвал Beyond Recovery. «Я чувствую себя умиротворенным, чувствую, будто нашел дом внутри себя. Я прожил целую жизнь — поверить не могу, что мне только 45», — сказал Пол. — «Я просто обожаю, что вижу свою дочь каждый день. Я люблю свою студию и люблю мою маленькую жизнь. Живопись — метафора жизни, поскольку ты начинаешь с чистого холста».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я рад, что у него все хорошо, но эту женщину я не понимаю вообще..
такую х*уйню делает любой векторизатор растровой картинки, в той-же люстре или кореле, остается убрать лишнее объекты и рандомно залить цветом
Дак это, нарисовать не главное.
Главное суметь сделать так, что бы это творение захотели купить. Желательно за дорого.
Всё относительно.
Запутанная история.
Как это верно, Ватсон…
Очередной пижон, "золотая англиЦкая молодежь" бухал бухал а как мудя к бороде прижимать начало - задумался. Тут и родня денюшкой подсобила и ай-да королев рисовать да за веселые фунты продавать.