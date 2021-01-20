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В Англии на продажу выставили дом, рассчитанный не на слабонервных

В Англии на продажу выставили дом, рассчитанный не на слабонервных (5 фото)

Автор:
20 января 2021 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   дом   жуть   захоронение   миддлтон   могила   продажа   
2010
5
Простой, на первый взгляд, домик в Миддлтоне, выставленный на одном из английских сайтов, нагнал на британцев жути.
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Метки: англия   дом   жуть   захоронение   миддлтон   могила   продажа   
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3k
Петрович Час назад
Да пофигу. Покойники народ спокойный
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3k
Дарвин и аморальная премия 17 минут назад
Стремный домик:дух хозяина будет приходить ночью и просить овсянки
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730
Виталий Касандров Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Овсянка не черная игра можно и покормить .
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1k
Alex 22 минуты назад
Не верю ни в бога ни в чёрта,а тем более в загробную жизнь.Купил бы я этот дом?При наличии таких бабок,да без вопросов.Внутри только ремонт сделать и живи себе в удовольствие.
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Бояться нужно не мертвых..... Ну вы поняли.
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−2
wr2x2 Полчаса назад
дом с могилой купят, если будет очень хорошая скидка. А если покупателями будут какие-нибудь готы - так они сами и доплатят даже ))
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4k
Vadim 51 минуту назад
Ну живые обычно больше беспокойства доставляют, так что если бы мне нужен этот дом, я бы смотрел на другие вещи, а не могилку во дворе.
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4k
RomaXz 59 минут назад
Я бы не покупал потому, что дом стремный. Мертвый хозяин меня не волнует, я на заднем дворе копаться не собираюсь.
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9k
ss Час назад
Ладно! Всё! Уговорили! Давайте бабки, буду покупать. Обещаю даже не выкапывать покойника, а поставить ему памятник и оградку.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
A komu on tam meshaet ? Lezhit spokoino 2 metra pod zemlyoy .Kstati nekotorie utverzhdayut chto ves zemli nad grobom dostigaet 4 toni .Vryadli on vikarabkaetsa ?
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480
Rabie Liz Час назад
Почему нет? Были бы деньги
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