В Англии на продажу выставили дом, рассчитанный не на слабонервных

Простой, на первый взгляд, домик в Миддлтоне, выставленный на одном из английских сайтов, нагнал на британцев жути.
А дело всё в том, что к части дома, состоящей из 3 комнат: кухни, ванной комнаты, в дополнение идёт задний дворик. И именно там закопан бывший хозяин недвижимости.
×
В объявлении написано, что мужчина родился и умер в этом доме, а его последним желанием было захоронение в собственном саду.
Дом продаётся всего за 125 тыс фунтов стерлингов (примерно 12,5 млн рублей), хотя в этом районе обычно цены на подобное жилье превышают 200 тыс фунтов.
Плюсами дома также является наличие солнечных панелей и добротных хозпостроек на заднем дворе.
Новый хозяин дома сможет эксгумировать останки и перезахоронить их, но для этого ему понадобится разрешение от властей и помощь специалистов.
А вы бы рискнули купить такой дом?
А вы бы рискнули купить такой дом?
Источник:
Ссылки по теме:
- Остапу Бендеру на зависть: британка придумала "хлебную" схему обмана
- При полном параде: британка каждую среду выносила мусор в новом платье
- Неудачник года: заядлый игрок упустил единственный шанс разбогатеть
- Англия переживает третий карантин: виртуальные очереди и полупустые прилавки
- Женщина увидела на семейной фотографии страшную тень и решила переехать в другой дом
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...