"Борюсь с раком прямо сейчас": звезды, которые противостоят страшному диагнозу

Герои данного поста не опустили руки, узнав о своем страшном диагнозе. Они 24/7 борются за жизнь, отдаваясь этому процессу на все 100%. Здоровья вам, дорогие!
1. Анастасия Заворотнюк
Около года назад мы узнали, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Актрисе, ставшей популярной после выходы сериала «Моя прекрасная няня», диагностировали глиобластому (рак мозга). Это одна из самых агрессивных форм рака. Излечиться от нее невозможно. Более того, химиотерапия сильно сказалась на внешности знаменитости.
Сейчас Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Лекарство изготовили специально для актрисы.
Сейчас Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Лекарство изготовили специально для актрисы.
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2. Джефф Бриджес
Несколько дней назад голливудский актер Джефф Бриджес заявил, что у него обнаружена лимфома — злокачественная опухоль. В манере одного из самых известных сыгранных им героев из фильма «Большой Лебовски» он написал, что, несмотря на серьезность заболевания, врачи дают ему хороший прогноз.
3. Светлана Крючкова
Известная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, известная по фильмам «Большая перемена», «Похороните меня за плинтусом», «Утомленные солнцем», «Чучело», уже несколько лет борется с раком легких.
4. Шеннен Доэрти
Звезда телесериалов «Беверли-Хиллз, 9020010» и «Зачарованные» в феврале 2020 года сообщила грустную новость о рецидиве рака молочной железы. Болезнь вернулась в запущенной, четвертой стадии.
Первоначально заболевание было установлено еще в 2015 году. В то время она тоже сама объявила поклонникам о случившемся несчастье, решив, что в мире много женщин, столкнувшихся со схожей бедой, и ее признание добавит им воодушевления в борьбе с болезнью.
Первоначально заболевание было установлено еще в 2015 году. В то время она тоже сама объявила поклонникам о случившемся несчастье, решив, что в мире много женщин, столкнувшихся со схожей бедой, и ее признание добавит им воодушевления в борьбе с болезнью.
5. Александра Яковлева
Популярная в советские годы актриса и звезда фильма «Экипаж» в 2019-м призналась, что уже два года борется с раком груди. В эфире одной из телепрограмм Яковлева рассказала, что узнала о болезни случайно, когда обратилась к врачу из-за проблем с координацией движений.
6. Кристина Кузьмина
Дважды с одним и тем же диагнозом столкнулась и наша соотечественница, актриса театра и кино Кристина Кузьмина. Звезде фильмов «Мы из будущего — 2» и сериала «Адъютанты любви» диагностировали онкологию в 2013 году. Актриса тогда перенесла операцию, и болезнь отступила. Ненадолго.
Летом 2017-го врачи сказали Кристине, что рак вернулся. А это означало лишь одно — ей пришлось вытерпеть все ужасы лечения по второму разу.
Летом 2017-го врачи сказали Кристине, что рак вернулся. А это означало лишь одно — ей пришлось вытерпеть все ужасы лечения по второму разу.
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Метки: болезнь бриджес заворотнюк звезды лечение рак шоу бизнес
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Вот надо вам УЗИ сделать - в бесплатной поликлинике, запись на 2,5 месяца вперёд (а за это время рак прогрессирует, а без УЗИ никто толком не знает как его лечить), есть выход - пойти в платный мед цент и сделать там быстро и за деньги.. а это не всем по карману, потому что на человеке может висеть кредит, детей надо кормить, те же деньги нужны родителям на лекарства.. ведь у них болезнь сердца, которую в целом можно купировать медикаментозно, а с вами ещё всё не понятно - может и смысла нету тратится на лечение, а просто дождаться неизбежного финала, не выкидывая деньги впустую.. ведь все анализы, хорошие препараты, толковые специалисты, курсы терапии - стоят приличных денег, с неподтверждённым и расплывчатым результатом.
Поэтому я всегда умиляюсь, тому как публичные личности и прочие "звёзды" - мужественно сражаются с очередной болезнью и трубят об этом, как о подвиге - вы в крупный государственный онко-центр (если он вообще там есть) в миллионнике зайдите и посмотрите на людей - вот они сражаются, из последних сил, без особых на то средств, и показушных постов в соц сетях.
Хотя любая шишка из телевизора, абсолютно не заметив для своего кармана - спокойно может отплатить лечение минимум 10 -ым таким людям, и это был бы действительно сильный и красивый поступок. А то что, они обладая очень хорошей финансовой подкрепой - борются с болезнью, и считают это подвигом - у меня вызывает лишь кривую усмешку.
А вот про лечение триппера или геморроя все молчат. Уже не то.