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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4285 постов • 608 подписчиков подписаться
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"Борюсь с раком прямо сейчас": звезды, которые противостоят страшному диагнозу

"Борюсь с раком прямо сейчас": звезды, которые противостоят страшному диагнозу (7 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: болезнь   бриджес   заворотнюк   звезды   лечение   рак   шоу бизнес   
2796
7
Герои данного поста не опустили руки, узнав о своем страшном диагнозе. Они 24/7 борются за жизнь, отдаваясь этому процессу на все 100%. Здоровья вам, дорогие!
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Метки: болезнь   бриджес   заворотнюк   звезды   лечение   рак   шоу бизнес   
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Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну, у них есть деньги и связи, и их лечение это куда меньше испытание, нежели чем у какой-нить парикмахерши, или у токаря с завода.
Вот надо вам УЗИ сделать - в бесплатной поликлинике, запись на 2,5 месяца вперёд (а за это время рак прогрессирует, а без УЗИ никто толком не знает как его лечить), есть выход - пойти в платный мед цент и сделать там быстро и за деньги.. а это не всем по карману, потому что на человеке может висеть кредит, детей надо кормить, те же деньги нужны родителям на лекарства.. ведь у них болезнь сердца, которую в целом можно купировать медикаментозно, а с вами ещё всё не понятно - может и смысла нету тратится на лечение, а просто дождаться неизбежного финала, не выкидывая деньги впустую.. ведь все анализы, хорошие препараты, толковые специалисты, курсы терапии - стоят приличных денег, с неподтверждённым и расплывчатым результатом.
Поэтому я всегда умиляюсь, тому как публичные личности и прочие "звёзды" - мужественно сражаются с очередной болезнью и трубят об этом, как о подвиге - вы в крупный государственный онко-центр (если он вообще там есть) в миллионнике зайдите и посмотрите на людей - вот они сражаются, из последних сил, без особых на то средств, и показушных постов в соц сетях.
Хотя любая шишка из телевизора, абсолютно не заметив для своего кармана - спокойно может отплатить лечение минимум 10 -ым таким людям, и это был бы действительно сильный и красивый поступок. А то что, они обладая очень хорошей финансовой подкрепой - борются с болезнью, и считают это подвигом - у меня вызывает лишь кривую усмешку.
Ну, у них есть деньги и связи, и их лечение это куда меньше испытание, нежели чем у какой-нить парикмахерши, или у токаря с завода. Вот надо вам УЗИ сделать - в бесплатной поликлинике, запись на 2,5 месяца вперёд (а за это время рак прогрессирует, а без УЗИ никто толком не знает как его лечить), есть выход - пойти в платный мед цент и сделать там быстро и за деньги.. а это не всем по карману, потому что на человеке может висеть кредит, детей надо кормить, те же деньги нужны родителям на лекарства.. ведь у них болезнь сердца, которую в целом можно купировать медикаментозно, а с вами ещё всё не понятно - может и смысла нету тратится на лечение, а просто дождаться неизбежного финала, не выкидывая деньги впустую.. ведь все анализы, хорошие препараты, толковые специалисты, курсы терапии - стоят приличных денег, с неподтверждённым и расплывчатым результатом. Поэтому я всегда умиляюсь, тому как публичные личности и прочие "звёзды" - мужественно сражаются с очередной болезнью и трубят об этом, как о подвиге - вы в крупный государственный онко-центр (если он вообще там есть) в миллионнике зайдите и посмотрите на людей - вот они сражаются, из последних сил, без особых на то средств, и показушных постов в соц сетях. Хотя любая шишка из телевизора, абсолютно не заметив для своего кармана - спокойно может отплатить лечение минимум 10 -ым таким людям, и это был бы действительно сильный и красивый поступок. А то что, они обладая очень хорошей финансовой подкрепой - борются с болезнью, и считают это подвигом - у меня вызывает лишь кривую усмешку.
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3k
TirAn 23 минуты назад
Удачи в лечении
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2k
александр 38 минут назад
ну, когда деньги есть, можно и побороться
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8k
Голос Вселенной александр 8 минут назад
Тебе бы сейчас дали денег, но при условии, что и онкологию в придачу... Согласился бы???
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9k
котегRUS 53 минуты назад
не дай Бог кому..
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1k
Mellivora Час назад
Рак благородная болезнь, можно всем гордо заявить, я борюсь с раком!
А вот про лечение триппера или геморроя все молчат. Уже не то.
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8k
Голос Вселенной Mellivora 7 минут назад
Ну так расскажи! Мы и тебе посочувствуем... Любая болезнь - это болезнь. Неважно, что тебя убивает...
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1k
Ivan Час назад
Нефига себе! Я думал, Заворотнюк уже давно крякнула... Она мне, как актрисулька, совершенно не нравится, но это-абсолютно не повод ей желать зла. Молодая, симпатичная женщина. Дай бог, чтобы это эасклюзивное лекарство помогло!
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2k
SSD Час назад
Да уж(
Плохая болезнь...
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92
Иван SSD 53 минуты назад
Плохая болезнь это геморрой. Ни себе посмотреть, не людям показать. Рак это чаще приговор.
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