"Борюсь с раком прямо сейчас": звезды, которые противостоят страшному диагнозу

Звезда телесериалов «Беверли-Хиллз, 9020010» и «Зачарованные» в феврале 2020 года сообщила грустную новость о рецидиве рака молочной железы. Болезнь вернулась в запущенной, четвертой стадии.



Первоначально заболевание было установлено еще в 2015 году. В то время она тоже сама объявила поклонникам о случившемся несчастье, решив, что в мире много женщин, столкнувшихся со схожей бедой, и ее признание добавит им воодушевления в борьбе с болезнью.