Было-стало: 3D-модели старинных английских особняков и то, что их заменило

Старинная архитектура всегда завораживает и радует глаз, но часто по экономическим причинам старое уступает место новому; несмотря на красоту и историческое прошлое, старые здания разрушают и сносят. За последние 200 лет в Англии было разрушено около 2 тысяч старинных загородных домов. Когда-то они были величественными особняками, занимавшими огромную площадь, но затем превратились в финансовое бремя...
Компания Household Quotes воспользовалась своим опытом ремонта домов, чтобы почтить память этих ушедших в небытие зданий, возвращая им былую славу с помощью 3D-рендеринга.
1. Кассиобери-Хаус (Уотфорд, Хартфордшир)
В 1546 году поместье Кассиобери было даровано сэру Ричарду Морисону. Он начал строить дом в елизаветинском стиле, но вскоре был вынужден бежать из страны как сторонник Реформации. Позже его сын завершил строительство дома из пятидесяти шести комнат, а столетие спустя архитектор Хью Мэй расширил его в стиле барокко для семьи Капел.
Перенесемся примерно в 1799 год. В это время 5-й граф Эссекс поручил известному архитектору Джеймсу Уайетту переделать Кассиобери в неоготическом стиле. Однако в 1800-х годах постепенно пришел в упадок, у владельцев не было средств на то, чтобы его ремонтировать и содержать, для этого им пришлось даже распродать семейные ценности... В начале 1900-х годов особняк сдали в аренду, в 1922 году он был продан, а в 1927-м его снесли, чтобы освободить место для разрастающегося города.
Перенесемся примерно в 1799 год. В это время 5-й граф Эссекс поручил известному архитектору Джеймсу Уайетту переделать Кассиобери в неоготическом стиле. Однако в 1800-х годах постепенно пришел в упадок, у владельцев не было средств на то, чтобы его ремонтировать и содержать, для этого им пришлось даже распродать семейные ценности... В начале 1900-х годов особняк сдали в аренду, в 1922 году он был продан, а в 1927-м его снесли, чтобы освободить место для разрастающегося города.
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2. Футс Крей Плейс (Футс Крей, Кент)
В Англии было всего четыре загородных дома, спроектированных непосредственно под влиянием Виллы Ротонда - проекта итальянского архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио. Это здание положило начало неоклассической архитектурной тенденции. Футс Крей Плейс - одна из четырех таких загородных вилл в Англии. Она была построена в 1754 году, во время Второй мировой реквизирована под военно-морскую академию, а в 1949 году сожжена при загадочных обстоятельствах.
3. Дервент Холл (Дервент-Вэлли, Дербишир)
Этот дом был построен в 1672 году из местного камня и украшен окнами в традиционном якобинском стиле. За время своего 272-летнего существования он успел превратиться в фермерский дом, а затем в школу.
Не удивляйтесь тому, что на изображении "после" Дервент Холл (или то, где он раньше находился) стоит посреди воды. В 1945 году деревня Дервент была намеренно затоплена по решению властей - на этом месте появилось водохранилище Ледибауэр. Ради этого в 1944 году были снесены Дервент Холл и другие постройки.
Не удивляйтесь тому, что на изображении "после" Дервент Холл (или то, где он раньше находился) стоит посреди воды. В 1945 году деревня Дервент была намеренно затоплена по решению властей - на этом месте появилось водохранилище Ледибауэр. Ради этого в 1944 году были снесены Дервент Холл и другие постройки.
4. Замок Эридж (Эридж-Грин, Суссекс)
Поместье Эридж (замок Эридж) унаследовала в 1448 году семья Невиллов. В 1573 году здесь неделю гостила королева Елизавета I. Примерно в 1787 году архитектор Джеймс Уайетт переделал замок в стиле готического возрождения, который получил название "готический клубничный холм", для Генри Невилла, 2-го графа Абергавенни.
В 1930-х годах неоготический "замок" снесли, чтобы построить более современный дом меньшего размера. Поместье и сегодня находится в собственности семьи Невиллов.
В 1930-х годах неоготический "замок" снесли, чтобы построить более современный дом меньшего размера. Поместье и сегодня находится в собственности семьи Невиллов.
5. Хутен Холл (Порт Элсмир, Чешир)
Брат Джеймс Уайетта, Сэмюэл Уайеет, тоже был архтектором, и этот особняк в стиле неоклассицизма построил именно он. Здание было построено в 19 веке для 5-го баронета Хутена. Позже дом приобрел банкир по имени Ричард Кристофер Нейлор. Он расширил его и перестроил в итальянском стиле, добавив 30-метровую башню с часами, галерею скульптур с колоннадой и ипподром.
Нейлор перестал жить в особняке в 1875 году, но продолжал финансировать его содержание благодаря ипподрому. Во время Первой мировой войны дом использовался армией под госпиталь и офицерскую столовую. До 1957 года территория поместья служила армейским аэродромом (к этому времени сам дом был уже давно снесен).
Нейлор перестал жить в особняке в 1875 году, но продолжал финансировать его содержание благодаря ипподрому. Во время Первой мировой войны дом использовался армией под госпиталь и офицерскую столовую. До 1957 года территория поместья служила армейским аэродромом (к этому времени сам дом был уже давно снесен).
6. Уайтнайтс Парк Хаус (Соннинг, Беркшир)
Уайтнайтс Парк Хаус был прекрасным особняком в итальянском стиле в самом сердце средневекового поместья. Его в 1798 году приобрел маркиз Блендфорд, и потратил свое состояние на библиотеки, сады… и вечеринки. Среди его гостей были королева Шарлотта, ее сын, король Георг IV и писательница Мэри Рассел Митфорд, а в его винном погребе хранилось 12 тысяч бутылок лучшего вина.
В 1819 году Блендфорд - к тому моменту герцог - обанкротился и потерял поместье. Дом был снесен в 1840 году. Ходят слухи, что кредиторы Блендфорда буквально растащили особняк по кусочкам, но более вероятно, что за 20 лет он просто пришел в состояние полного запустения и разрухи.
В 1819 году Блендфорд - к тому моменту герцог - обанкротился и потерял поместье. Дом был снесен в 1840 году. Ходят слухи, что кредиторы Блендфорда буквально растащили особняк по кусочкам, но более вероятно, что за 20 лет он просто пришел в состояние полного запустения и разрухи.
7. Усадьба Аддингтон (Аддингтон, Бакингемшир)
Усадьбу Аддингтон построил архитектор Филип Чарльз Хардвик для Джона Хаббарда (позже 1-го барона Аддингтона), бывшего управляющего Банком Англии, в 1856 году. Этот проект воплощал в себе фантастический стиль французских замков. Кирпичный дом, отделанный известняком из Бата, зал с отделкой из дуба и богато украшенным потолком - все это производило сильное впечатление.
Во время Первой мировой войны усадьба Аддингтон превратилась в школу, а затем - в пансион и отель. К сожалению, в 1928 году здание снесли и построили на его месте небольшой и довольно обычный домик.
Во время Первой мировой войны усадьба Аддингтон превратилась в школу, а затем - в пансион и отель. К сожалению, в 1928 году здание снесли и построили на его месте небольшой и довольно обычный домик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 3D модели англия архитектура архитектура европы было и стало компьютерное моделирование особняки рендеринг
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