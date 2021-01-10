Было-стало: 3D-модели старинных английских особняков и то, что их заменило

В 1546 году поместье Кассиобери было даровано сэру Ричарду Морисону. Он начал строить дом в елизаветинском стиле, но вскоре был вынужден бежать из страны как сторонник Реформации. Позже его сын завершил строительство дома из пятидесяти шести комнат, а столетие спустя архитектор Хью Мэй расширил его в стиле барокко для семьи Капел.



Перенесемся примерно в 1799 год. В это время 5-й граф Эссекс поручил известному архитектору Джеймсу Уайетту переделать Кассиобери в неоготическом стиле. Однако в 1800-х годах постепенно пришел в упадок, у владельцев не было средств на то, чтобы его ремонтировать и содержать, для этого им пришлось даже распродать семейные ценности... В начале 1900-х годов особняк сдали в аренду, в 1922 году он был продан, а в 1927-м его снесли, чтобы освободить место для разрастающегося города.