FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 550 постов • 157 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Было-стало: 3D-модели старинных английских особняков и то, что их заменило

Было-стало: 3D-модели старинных английских особняков и то, что их заменило (8 фото)

Автор:
10 января 2021 14:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: 3D модели   англия   архитектура   архитектура европы   было и стало   компьютерное моделирование   особняки   рендеринг   
593
8
Старинная архитектура всегда завораживает и радует глаз, но часто по экономическим причинам старое уступает место новому; несмотря на красоту и историческое прошлое, старые здания разрушают и сносят. За последние 200 лет в Англии было разрушено около 2 тысяч старинных загородных домов. Когда-то они были величественными особняками, занимавшими огромную площадь, но затем превратились в финансовое бремя...
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: 3D модели   англия   архитектура   архитектура европы   было и стало   компьютерное моделирование   особняки   рендеринг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−20
Васек повесил трубача Час назад
Было красиво, стало фуфло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Заброшенные здания, получившие новую жизнь: фотографии "до" и "после" Заброшенные здания, получившие новую жизнь: фотографии "до" и "после" Уроженка Украины купила особняк Кардашьян за $17,8 млн Уроженка Украины купила особняк Кардашьян за $17,8 млн Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход Публике впервые покажут первое творение Гауди Публике впервые покажут первое творение Гауди У Дженнифер Энистон появился "замечательный" сосед У Дженнифер Энистон появился "замечательный" сосед
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

474398



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
2
24
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
0
120
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
1
19
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
0
10
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#приколы#прикольные#настроение#на различный вкус#подборка#интересные факты#космос#WhatsApp
#интересно#история#сша#Россия#позитив#новый год#природа#истории#люди#Telegram
#картинки#животные#фото#СССР#смешные#прикол#великобритания#кино#птицы#кот

На что жалуетесь?

Вернуться