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Как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов

Как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов (14 фото)

Автор:
30 января 2021 10:04
Сообщество : Кино
Метки: актер   в жизни   кино   реальные события   роль   фильм   фото   
903
14
Экранизации сложных исторических событий, когда героям было действительно непросто, требуют от создателей особого мастерства.
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Метки: актер   в жизни   кино   реальные события   роль   фильм   фото   
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2  комментария
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13k
Мария Коненкова 57 минут назад
Ну, а что, сходство несомненное. Никто же не ожидал, что подберут двойников. Плюс актёрская игра.
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4k
Crechet 8 секунд назад
Ну у кого есть усы и борода, с теми проще... Похожее налепил на лицо - 50% внешнего сходства обеспечил...
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