Как и от актёров, которые должны не просто передать характер другого человека, но и показать, насколько в целом тяжело людям, попавшим в чрезвычайные ситуации.



Давайте посмотрим на то, как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов, основанных на реальных событиях, где зрителям пришлось сильно переживать за героев.