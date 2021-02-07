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8 интересных фактов о фильме «Папа»

8 интересных фактов о фильме «Папа» (7 фото)

Автор:
07 февраля 2021 10:11
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   папа   роль   факты   фильм   фото   
1229
7
Пьесу «Матросская тишина (Моя большая земля)» Александр Галич написал сразу после войны. Он предлагал её многим театрам, но никто не рисковал браться за грустную историю любящего отца и неблагодарного сына.
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Метки: актер   кино   папа   роль   факты   фильм   фото   
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58k
Viktor 2 часа назад
Сильный фильм!
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−12
Georg 48 минут назад
Спасибо за информацию, мы с женой пропустили как-то этот фильм. Давно не смотрю роскино.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
О, вей. Таки господину Гинзбургу не давали поставить его гениальную пьесу. Антисемитизм в СССР зашкаливал.
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1k
Руслан Новак Frank Borman Час назад
В СССР много чего зашкаливало. Просто одни это не ощутили на своей шкуре а кто-то смирился.
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