8 интересных фактов о фильме «Папа»

Главные роли в будущем спектакле должны были играть Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша, но назначенная на начало 1958 года премьера так и не состоялась. После генеральной репетиции спектакль и пьесу запретили. Худсовет из членов горкома заявил Галичу, что он искажённо представляет роль евреев в Великой Отечественной войне и молодому столичному театру незачем показывать спектакль о том, как они воевали, а актёрам просто сказали, что они «не тянут и не доросли». Эта история настолько задела Галича, что позже он написал книгу о том, как будущий театр «Современник» пытался поставить «Матросскую тишину»…