12 неочевидных признаков плохих фильмов

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С помощью этих признаков можно вмиг понять, что кино недостойно просмотра.
У каждого человека есть собственные мерила хорошего и плохого фильма, а также методы, с помощью которых люди выбирают наиболее подходящие для себя картины. И среди этих методов есть те, которые можно назвать универсальными и подходящими для всех. На Reddit люди порассуждали на эту тему и поделились друг с другом советами, как понять, что фильм плох, ещё до его просмотра, ну или по первым минутам. Исходный вопрос звучал так: «Какие неуловимые сигналы помогают вам понять, что тот или иной фильм не стоит смотреть?»
У вас наверняка тоже такие есть. Ну а вот какие признаки плохого кино вспомнили пользователи сети в треде. Речь идёт и о давно вышедших фильмах, и тех, которые только выходят в прокате. Ведь качество последних тоже можно вычислить даже без зрительских и критических оценок.
У вас наверняка тоже такие есть. Ну а вот какие признаки плохого кино вспомнили пользователи сети в треде. Речь идёт и о давно вышедших фильмах, и тех, которые только выходят в прокате. Ведь качество последних тоже можно вычислить даже без зрительских и критических оценок.
1. Критики называют фильм «уморительным или чертовски смешным»
Это почти всегда полная ерунда.
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2. Во время раскрутки фильма всё внимание приковано лишь к персоне исполнителя главной роли
Ничего не сказано про сюжет, режиссуру или спецэффекты.
3. Вы чувствуете, что в трейлере показали весь сюжет
В трейлере «Пассажиров» реально показали все важные повороты сюжета.
4. Когда в первые минуты фильма персонажи разговаривают подозрительно неестественно, выдавая точные факты о своей жизни в бытовой беседе
— Привет Сара, моя лучшая подруга, которая ненавидит своих родителей, как ты?
— Хорошо, Джейн, а как продвигается твоя работа на бумажной фабрике с этим горячим парнем Гэвином?
— Неплохо, но он играет на тромбоне, и ты знаешь, как я ненавижу тромбон!
— Хорошо, Джейн, а как продвигается твоя работа на бумажной фабрике с этим горячим парнем Гэвином?
— Неплохо, но он играет на тромбоне, и ты знаешь, как я ненавижу тромбон!
5. Ремейк хорошего/классического фильма
Это практически всегда провал.
Часто это касается голливудских версий иностранных фильмов, которые стали хитами по всему миру, например, французский «1+1» или южнокорейский «Олдбой».
Часто это касается голливудских версий иностранных фильмов, которые стали хитами по всему миру, например, французский «1+1» или южнокорейский «Олдбой».
6. Фильмы с оценкой 6 из 10. Те фильмы, у которых оценки ещё ниже, могут быть настолько плохи, что даже хороши
Кино с шестёркой будет наполнено моментами, которые вас смутно раздражают, а это хуже всего.
7. В главных ролях знаменитости, не имеющие актёрского опыта
Бейонсе. Я люблю её до смерти. Только не в фильмах.
8. Дата выхода фильма — январь и февраль
Такие фильмы делятся на три вида:
Фильмы, снятые под «Оскар», которые до этого в декабре крутили в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Романтические фильмы ко Дню святого Валентина.
Всякий отстой, который дистрибьюторы стремятся скинуть как «бомбу этой зимы», чтобы заработать.
Голливудские специалисты называют прокатный период первых двух месяцев года «Свалкабрём».
Фильмы, снятые под «Оскар», которые до этого в декабре крутили в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Романтические фильмы ко Дню святого Валентина.
Всякий отстой, который дистрибьюторы стремятся скинуть как «бомбу этой зимы», чтобы заработать.
Голливудские специалисты называют прокатный период первых двух месяцев года «Свалкабрём».
9. Фильм написан, срежиссирован и спродюсирован одним человеком, который является ещё и исполнителем главной роли
Если, конечно, его имя не Чарли Чаплин.
10. Во время раскрутки фильма постоянно произносится фраза «от создателей…»
Дистрибьютеры отчаянно указывают на режиссёров/продюсеров/сценаристов/студию, которые произвели хорошие фильмы в прошлом и участвуют в создании этого. Эти упоминания никак не связаны с тематикой нового фильма, а указаны для привлечения поклонников. Для меня это всегда означало, что фильм недостаточно выделяется, чтобы заинтересовать кого-то своей сутью.
Ещё хуже, если в число «создателей» будут входить только звукорежиссеры или художники.
Ещё хуже, если в число «создателей» будут входить только звукорежиссеры или художники.
11. Это сиквел хоррора
Большинство сиквелов фильмов ужасов — мусор, за некоторыми исключениями.
12. Ремейк успешного фильма с женским составом
Все деньги потрачены на известных актрис и на маркетинг. А не на хороших сценаристов.
Поделитесь вашими лайфхаками по определению плохих фильмов!
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А сейчас вообще лучше смотреть фильм во в его редакции, с комментариями.
То есть фильмы Стивена Чоу - это дерьмо?
А мне понравился!..."
- Снят при поддержке "ФондКино"
- Мелькает во всех рекламах и таблойдах
- В главных ролях саша петров или данила козловский
З.Ы. Это так, на вскидку. Есть еще куча признаков.
Ремейк советского фильма
А для меня ещё одним признаком является фраза -"Не буду говорить о чем фильм, а то не интересно будет смотреть.".
12. Тут как бы на практике да, но иногда ремейки гораздо ближе к оригиналу когда казалось бы классика была снята каким-то идиотом и выстрелила только потому что он знаменитый, а в оригинальном рассказе было всё по другому и ремейк это отразил (таких мало, но они есть)
Если американский еще куда не шло, то вот это чудо просто умора, которая копирует оригинал чуть ли не кадр в кадр
Правда практика показывает и тот факт, что если фильм нахваливают коллеги и друзья, то они нарвались на отстой и тебе просто необходимо тоже быть в числе зря потративших деньги.