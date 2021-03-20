12 неочевидных признаков плохих фильмов

У каждого человека есть собственные мерила хорошего и плохого фильма, а также методы, с помощью которых люди выбирают наиболее подходящие для себя картины. И среди этих методов есть те, которые можно назвать универсальными и подходящими для всех. На Reddit люди порассуждали на эту тему и поделились друг с другом советами, как понять, что фильм плох, ещё до его просмотра, ну или по первым минутам. Исходный вопрос звучал так: «Какие неуловимые сигналы помогают вам понять, что тот или иной фильм не стоит смотреть?»



У вас наверняка тоже такие есть. Ну а вот какие признаки плохого кино вспомнили пользователи сети в треде. Речь идёт и о давно вышедших фильмах, и тех, которые только выходят в прокате. Ведь качество последних тоже можно вычислить даже без зрительских и критических оценок.