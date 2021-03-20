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12 неочевидных признаков плохих фильмов

12 неочевидных признаков плохих фильмов (8 фото)

Автор:
20 марта 2021 08:48
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   подборка   признаки плохого фильма   роль   фильм   
23525
8
С помощью этих признаков можно вмиг понять, что кино недостойно просмотра.
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Метки: актеры   интересно   кино   подборка   признаки плохого фильма   роль   фильм   
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281  комментарий
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8k
Шурум-бурум 14 часов назад
если что-то наше современное, то 99.9% - плохой фильм! тем более если в новостях на федеральных каналах показывают выходящих из зала кинотеатра зрителей, которые посмотрели фильм и нахваливают его
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65k
Пётровыч Полминуты назад
Если у вас "гипертимия" то советую посмотреть "кавказскую пленницу2"
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5k
Александр 2 минуты назад
Вспоминаю детство и молодость, когда почти все зарубежные фильмы вызывали бурный ажиотаж и неимоверно длинные очереди в кинотеатры. Их было немного, но зато в 90 процентах случаев это были хорошие фильмы.
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2k
Max Lu Полчаса назад
Пассажиры хороший фильм. мне понравился
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602
СырныйКластер 37 минут назад
По 10 пунктам из 12 Аватар хреновый фильм))))
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5k
mbr 45 минут назад
Хороший фильм, почти всегда, имеет перевод Гоблина.

А сейчас вообще лучше смотреть фильм во в его редакции, с комментариями.
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452
probel01 57 минут назад
"9. Фильм написан, срежиссирован и спродюсирован одним человеком, который является ещё и исполнителем главной роли Если, конечно, его имя не Чарли Чаплин."
То есть фильмы Стивена Чоу - это дерьмо?
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5k
mbr probel01 44 минуты назад
"...Все говорят: фильм для дураков, фильм для дураков!
А мне понравился!..."
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37
K-9 Час назад
Не обязательно фильм с известной особой без актерского опыта. Вон Мадонна сколько наснималась, опыт есть, а каждый фильм по-прежнему шлак.
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5k
mbr K-9 44 минуты назад
Ну как бы крутить жопой на сцене, это не актёрский опыт.
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2k
tessio Час назад
Если про русский фильм орут из каждого утюга, то ждите обзора БедКомидиана!
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14k
Жупел - Кипучая сера 2 часа назад
Несколько признаков хренового фильма:
- Снят при поддержке "ФондКино"
- Мелькает во всех рекламах и таблойдах
- В главных ролях саша петров или данила козловский

З.Ы. Это так, на вскидку. Есть еще куча признаков.
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5k
лигурийский регулировщик 3 часа назад
Пункт 5а
Ремейк советского фильма
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889
alex 3 часа назад
пассажиры единственный хороший фильм, остальные просто шлак
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17k
babuby 4 часа назад
Если фильм чуть-ли не поминутно рекламируют по ТВ каналам!
А для меня ещё одним признаком является фраза -"Не буду говорить о чем фильм, а то не интересно будет смотреть.".
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1k
Chris Taylor 4 часа назад
Никелированный большой пистолет\револьвер и крутая тачка
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48k
alertol 4 часа назад
9. Исключения из правил бывают. Первый Роки был революцией кино (остальные да, ради бабла)

12. Тут как бы на практике да, но иногда ремейки гораздо ближе к оригиналу когда казалось бы классика была снята каким-то идиотом и выстрелила только потому что он знаменитый, а в оригинальном рассказе было всё по другому и ремейк это отразил (таких мало, но они есть)
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733
Freude 5 часов назад
У большинства фильмов самое лучшее это трейлер!
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5k
mbr Freude 42 минуты назад
Ещё об.зор бэд-ком.ед.иана.
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2k
neutrino 5 часов назад
«Пассажиры» очень годная фантастика.
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992
Геннадий Николаевич Казаков 5 часов назад
Почему-то стало очень интересно посмотреть ремейки 1+1
Если американский еще куда не шло, то вот это чудо просто умора, которая копирует оригинал чуть ли не кадр в кадр
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5k
Indeka 6 часов назад
Если этот фильм рекламируют на Первом канале. Мало того, что рекламируют, так еще и типа случайных зрителей после просмотра ловят и спрашивают. Точно ни за что смотреть не буду
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671
ProFanas 6 часов назад
В 146% случаев чем круче диферамбы критиков - тем отстойнее кино.
Правда практика показывает и тот факт, что если фильм нахваливают коллеги и друзья, то они нарвались на отстой и тебе просто необходимо тоже быть в числе зря потративших деньги.
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18k
С.В. 6 часов назад
Когда главную роль играет одноногий нигер трансвестит.
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602
СырныйКластер С.В. Полчаса назад
И много таких фильмов?
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