Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день

Идея переживать один день снова и снова куда более популярна в кинематографе, чем кажется на первый взгляд.
Знаменитый «День сурка», вышедший 27 лет назад, не просто очень порадовал зрителей (и радует до сих пор), но и породил некоторое количество фильмов-подражателей, в которых используется его главная фишка — повторяющийся день.
К 2021 году набралась уже десятка подобных картин, где этот концепт завёрнут в оболочку из самых разных жанров. Давайте посмотрим, где и как ещё обыгрывалась петля времени из «Дня сурка». Тут есть и комедии, и боевики, и даже ужастик. Вас точно заинтересуют несколько картин из этой подборки!
К 2021 году набралась уже десятка подобных картин, где этот концепт завёрнут в оболочку из самых разных жанров. Давайте посмотрим, где и как ещё обыгрывалась петля времени из «Дня сурка». Тут есть и комедии, и боевики, и даже ужастик. Вас точно заинтересуют несколько картин из этой подборки!
День сурка (1993)
Жанр: комедия, мелодрама. Оценки: КП 8.1; IMDb 8.0.
В петлю времени попадает циничный телекомментатор Фил Коннорс, который приехал на празднование Дня сурка в Пенсильвании. Теперь живя в вечном 2 февраля он переосмысливает свою жизнь и меняет отношение к окружающим.
В петлю времени попадает циничный телекомментатор Фил Коннорс, который приехал на празднование Дня сурка в Пенсильвании. Теперь живя в вечном 2 февраля он переосмысливает свою жизнь и меняет отношение к окружающим.
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Где-то во времени (2018)
Жанр: детектив, фантастика. Оценки: КП 6.5; IMDb 6.2.
Во временную петлю попадает водитель такси по имени Харрис, который подбирает на дороге клиентку Пенни. У них происходит приятная беседа, которая заканчивается ударом молнии в автомобиль, после которого Пенни вдруг исчезает с заднего сиденья. Раздосадованный Харрис сбрасывает счётчик и вдруг оказывается в том моменте, когда Пенни садится в его машину. Теперь эти двое зациклены во временной ловушке и бесконечно заново переживают эту поездку.
Во временную петлю попадает водитель такси по имени Харрис, который подбирает на дороге клиентку Пенни. У них происходит приятная беседа, которая заканчивается ударом молнии в автомобиль, после которого Пенни вдруг исчезает с заднего сиденья. Раздосадованный Харрис сбрасывает счётчик и вдруг оказывается в том моменте, когда Пенни садится в его машину. Теперь эти двое зациклены во временной ловушке и бесконечно заново переживают эту поездку.
Новый день (сериал, 2006)
Жанр: боевик, триллер. Оценки: КП 7.8; IMDb 8.0.
Во временную петлю попадает детектив Бретт Хоппер, которого ложно обвиняют в убийстве помощника окружного прокурора. День, когда это происходит, вдруг начинает повторяться, и теперь Бретт, из раза в раз начиная его заново, должен разгадать обстоятельства таинственного убийства. И, разумеется, понять, кто его подставил.
Во временную петлю попадает детектив Бретт Хоппер, которого ложно обвиняют в убийстве помощника окружного прокурора. День, когда это происходит, вдруг начинает повторяться, и теперь Бретт, из раза в раз начиная его заново, должен разгадать обстоятельства таинственного убийства. И, разумеется, понять, кто его подставил.
Голышом (2017)
Жанр: комедия. Оценки: КП 5.6; IMDb 5.4.
Главный герой Роб Андерсон приходит в себя абсолютно голым в лифте, не понимая, как он здесь оказался. Ситуация непростая и осложняется тем, что это происходит в день свадьбы Роба, которая должна состояться через час.
Не успевая добраться до венца, Роб внезапно вновь перемещается назад во времени в тот самый лифт. Да, день будет повторяться, и герой вынужден вновь и вновь переживать свои приключения, пытаясь всё же попасть на собственную свадьбу.
Главный герой Роб Андерсон приходит в себя абсолютно голым в лифте, не понимая, как он здесь оказался. Ситуация непростая и осложняется тем, что это происходит в день свадьбы Роба, которая должна состояться через час.
Не успевая добраться до венца, Роб внезапно вновь перемещается назад во времени в тот самый лифт. Да, день будет повторяться, и герой вынужден вновь и вновь переживать свои приключения, пытаясь всё же попасть на собственную свадьбу.
Матрица времени (2017)
Жанр: триллер, драма. Оценки: КП 6.3; IMDb 6.5.
Во временную петлю попадает старшеклассница по имени Саманта. Её 12 февраля проходило как обычно, она отправилась на вечеринку, потом уехала с неё, но попала в аварию и… погибла. Однако Саманта по неизвестной причине вновь проснулась утром того же 12 февраля. День будет повторяться и каждый раз заканчиваться для девушки трагически, пока она что-то не исправит.
Во временную петлю попадает старшеклассница по имени Саманта. Её 12 февраля проходило как обычно, она отправилась на вечеринку, потом уехала с неё, но попала в аварию и… погибла. Однако Саманта по неизвестной причине вновь проснулась утром того же 12 февраля. День будет повторяться и каждый раз заканчиваться для девушки трагически, пока она что-то не исправит.
Рождество каждый день (1996)
Жанр: семейная комедия. Оценки: КП 7.0; IMDb 6.4.
Канун Рождества в семье подростка Билли проходит хуже некуда: его команда проигрывает в баскетбол, он ссорится с сестрой, отца могут уволить с работы, да ещё и школьный хулиган никак не оставит его в покое. И именно такое Рождество становится для Билли вечным — день начинает повторяться. Но это идёт ему на пользу, ведь он, наконец, имеет возможность всё сделать правильно и помочь себе и своей семье. А заодно и понять истинный смысл Рождества.
Канун Рождества в семье подростка Билли проходит хуже некуда: его команда проигрывает в баскетбол, он ссорится с сестрой, отца могут уволить с работы, да ещё и школьный хулиган никак не оставит его в покое. И именно такое Рождество становится для Билли вечным — день начинает повторяться. Но это идёт ему на пользу, ведь он, наконец, имеет возможность всё сделать правильно и помочь себе и своей семье. А заодно и понять истинный смысл Рождества.
Счастливого дня смерти (2017)
Жанр: хоррор. Оценки: КП 6.6; IMDb 6.6.
Во временную петлю попадает испорченная по всем фронтам студентка Триш, которую в её день рождения убивает неизвестный в маске. Благо, Триш попала во временную петлю и может избежать расправы, но сделать это сложно, и её убивают из раза в раз. Чтобы выжить и вычислить убийцу, девушке приходится как следует изменить свои жизненные принципы.
Во временную петлю попадает испорченная по всем фронтам студентка Триш, которую в её день рождения убивает неизвестный в маске. Благо, Триш попала во временную петлю и может избежать расправы, но сделать это сложно, и её убивают из раза в раз. Чтобы выжить и вычислить убийцу, девушке приходится как следует изменить свои жизненные принципы.
Грань будущего (2014)
Жанр: боевик, фантастика. Оценки: КП 7.9; IMDb 7.9.
В недалёком будущем на Землю нападают пришельцы, названные мимиками, и людям приходится воевать с куда более продвинутой расой. Дело в том, что мимики обладают способностью возвращаться назад во времени, чтобы менять положение дел в свою пользу.
Майор Уильям Кейдж погибает в бою с захватчиками, но за секунду до смерти в него попадает кровь пришельца. И теперь герой сам начинает постоянно возвращаться в начало дня. Отныне и он при желании может изменить ход сражения и всего противостояния.
Вот только он является пиарщиком, отправленным на передовую в наказание, а не настоящим военным, поэтому после каждой своей смерти ему приходится искать умелых бойцов, которые поверят ему и помогут одолеть инопланетян.
В недалёком будущем на Землю нападают пришельцы, названные мимиками, и людям приходится воевать с куда более продвинутой расой. Дело в том, что мимики обладают способностью возвращаться назад во времени, чтобы менять положение дел в свою пользу.
Майор Уильям Кейдж погибает в бою с захватчиками, но за секунду до смерти в него попадает кровь пришельца. И теперь герой сам начинает постоянно возвращаться в начало дня. Отныне и он при желании может изменить ход сражения и всего противостояния.
Вот только он является пиарщиком, отправленным на передовую в наказание, а не настоящим военным, поэтому после каждой своей смерти ему приходится искать умелых бойцов, которые поверят ему и помогут одолеть инопланетян.
Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)
Жанр: комедия. Оценки: КП 7.2; IMDb 7.4.
В разгар свадьбы своей младшей сестры девушка Сара замечает на торжестве странного раскованного молодого человека в гавайской рубашке по имени Найлз. Сара следует за ним в некую пещеру, и вдруг просыпается в начале того же дня свадьбы. Она находит Найлза и узнаёт, что попала во временную ловушку, в которой сам парень живёт уже очень давно.
В разгар свадьбы своей младшей сестры девушка Сара замечает на торжестве странного раскованного молодого человека в гавайской рубашке по имени Найлз. Сара следует за ним в некую пещеру, и вдруг просыпается в начале того же дня свадьбы. Она находит Найлза и узнаёт, что попала во временную ловушку, в которой сам парень живёт уже очень давно.
Жизнь матрёшки (сериал, 2019-…)
Жанр: детектив, комедия. Оценки: КП 7.4; IMDb 7.9.
Наде исполняется 36 лет. Она стоит перед зеркалом и готовится пойти на вечеринку, посвящённую этому событию. Однако день рождения не становится для героини счастливым, так как вечером Надя погибает под колёсами автомобиля и после этого магическим образом вновь оказывается перед зеркалом. Так повторяется несколько раз. Теперь Наде надо понять, как поступить, чтобы не умереть и вылезти из проклятого зацикленного дня.
Наде исполняется 36 лет. Она стоит перед зеркалом и готовится пойти на вечеринку, посвящённую этому событию. Однако день рождения не становится для героини счастливым, так как вечером Надя погибает под колёсами автомобиля и после этого магическим образом вновь оказывается перед зеркалом. Так повторяется несколько раз. Теперь Наде надо понять, как поступить, чтобы не умереть и вылезти из проклятого зацикленного дня.
Бонус: Карта прекрасных маленьких вещей (2021)
Жанр: комедия, мелодрама.
Ещё не вышедший фильм, который расскажет про парня по имени Марк, который уже свыкся с тем, что проживает одни и те же 24 часа. Буквально, ведь он застрял во времени. Однажды он встречает Маргарет, которая оказалась в таком же фантастическом положении, и молодые люди решают провести бесконечность вместе.
Однако в какой-то момент они всё же начинают задумываться о том, что было бы неплохо увидеть наступление нового дня.
Премьера фильма должна состояться 12 февраля 2021 года.
Ещё не вышедший фильм, который расскажет про парня по имени Марк, который уже свыкся с тем, что проживает одни и те же 24 часа. Буквально, ведь он застрял во времени. Однажды он встречает Маргарет, которая оказалась в таком же фантастическом положении, и молодые люди решают провести бесконечность вместе.
Однако в какой-то момент они всё же начинают задумываться о том, что было бы неплохо увидеть наступление нового дня.
Премьера фильма должна состояться 12 февраля 2021 года.
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