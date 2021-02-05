Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день

Жанр: боевик, фантастика. Оценки: КП 7.9; IMDb 7.9.



В недалёком будущем на Землю нападают пришельцы, названные мимиками, и людям приходится воевать с куда более продвинутой расой. Дело в том, что мимики обладают способностью возвращаться назад во времени, чтобы менять положение дел в свою пользу.



Майор Уильям Кейдж погибает в бою с захватчиками, но за секунду до смерти в него попадает кровь пришельца. И теперь герой сам начинает постоянно возвращаться в начало дня. Отныне и он при желании может изменить ход сражения и всего противостояния.



Вот только он является пиарщиком, отправленным на передовую в наказание, а не настоящим военным, поэтому после каждой своей смерти ему приходится искать умелых бойцов, которые поверят ему и помогут одолеть инопланетян.