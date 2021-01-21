Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма

Это новое видео из машины. В нем четверка друзей едет на реальную свадьбу. Закройте глаза - и создастся полное впечатление, что вы смотрите какой-то современный сериал. Команда из Анисы Муртаевой, Дарьи Блохиной, Карена Арутюнова и Альберта Ибрагимова, похоже, любой разговор способна превратить в сцену из фильма!