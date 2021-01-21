Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма

Пародисты, которые озвучивают фильмы, любой разговор могут сделать похожим на сцену из кино. На этот раз друзья поехали на свадьбу.
В середине января в Сети стало очень популярным видео, в котором актеры пародии из студии Карена Арутюнова спорят с навигатором. Ролик был снят под новый год во время поездки по ночному городу. Идея того видео пришла в голову спонтанно, а получилось просто здорово. Ребята говорят, что просто импровизировали и не ожидали такой реакции публики. "Можно сказать, что проснулись знаменитыми в начале нового года", - поделился один из артистов Альберт Ибрагимов.
Это новое видео из машины. В нем четверка друзей едет на реальную свадьбу. Закройте глаза - и создастся полное впечатление, что вы смотрите какой-то современный сериал. Команда из Анисы Муртаевой, Дарьи Блохиной, Карена Арутюнова и Альберта Ибрагимова, похоже, любой разговор способна превратить в сцену из фильма!
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Сулейман паши и прочее.
Пару серий видел.
Короче, они там озвучивают вроде как...