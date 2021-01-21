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Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма

Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Дубляж   актеры   видео   интересно   озвучка   пародия   смешно   
2994
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Пародисты, которые озвучивают фильмы, любой разговор могут сделать похожим на сцену из кино. На этот раз друзья поехали на свадьбу.

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Метки: Дубляж   актеры   видео   интересно   озвучка   пародия   смешно   
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1k
K_II_T 2 часа назад
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569
Pingvo 11 минут назад
Вроде голоса из "Великлолепный век" Сулейман паши и прочее. Пару серий видел.
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21k
Vazari Полчаса назад
Подобные ролики дают четко понять, насколько узок и отформатирован алгоритм озвучки. Когда смотришь дублированный фильм, уже даже не замечаешь, что все говорят с придыханием, с фальшивой эмоциональной окраской и модуляциями)
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16k
nobody® Vazari 15 минут назад
Очень неестественно звучат голоса (прочитайте это с такими же интонациями бууууээээ)
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21k
Vazari Голос Вселенной 14 минут назад
Не знаю, что именно они озвучивают, но штампы озвучки показали классно.
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569
Pingvo Голос Вселенной 11 минут назад
Вроде голоса из "Великлолепный век"
Сулейман паши и прочее.
Пару серий видел.
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11k
Kazanzaki Vazari 10 минут назад
В разных там Изаурах, Богатыхтожеплачут и Сантыбарбарах это резало ухо как ножом. А сейчас даже полнометраж уже так озвучивают.
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21k
Vazari Kazanzaki 6 минут назад
Я об этом и говорю, теперь все озвучивают так, но мы уже привыкли.
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3k
aleksei Полчаса назад
Им пора свой сериал снимать
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Девка в прошлом матюкнулась, в этом говорит я хочу пИсать.
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21k
Vazari Пачо Эррера Полчаса назад
Кэп?
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25k
Aqueronte 42 минуты назад
Пародисты? Это актёры дубляжа.
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1k
Dodge Час назад
Очень хорошо, что девушка не материлась, как в предыдущем ролике, ей это не идет. А вообще забавно получилось, этим ребятам можно снять такой мини пародийный сериал.
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4k
Rubezh Час назад
Прикольно. Только не хотелось бы услышать эти голоса в рекламе каких-нибудь, чего-нибудь... Не приятно потом смотреть сериалы.
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8k
GRuslan Rubezh Минуту назад
Наши сериалы смотреть в принципе не приятно ))), да и не только сериалы. Само собой я о современном "искусстве".
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356
Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Отличная пародия на сериалы, полные бессмысленного тупого потока сознания.
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8
Владимир Данюков 2 часа назад
Где то я их слышал)
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9k
Голос Вселенной Владимир Данюков 17 минут назад
Я тоже. Моя дочка любит мультики про Рапунциль, Ледяное Сердце там, принцессы какие-то Эльза или эта, как ее... с крыльями которая... не помню.
Короче, они там озвучивают вроде как...
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