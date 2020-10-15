Для кого-то Гарри Поттер — это хорошая книга и не более, но для большинства — это настоящая вселенная. Это мир волшебства, приключений и неожиданностей. И даже если вы прочли все книги и посмотрели все фильмы о знаменитом волшебнике Гарри, вы все равно не знаете всех тайн, которые скрывает за собой Гарри Поттер.
И сегодня мы решили рассказать вам о том, чего вы могли не знать. Мы подготовили для вас самые интересные факты о Гарри Поттере, которые должны понравиться не только детям и школьникам, но и более взрослой аудитории.
Чтобы найти «свою» Гермиону, сценаристы проводили прослушивание во всех начальных школах Британии. Когда они добрались до школы в которой училась Эмма Уотсон, она не захотела идти на прослушивание, в то время как все девочки из ее класса с радостью это сделали. Пойти на прослушивание Эмму уговорила ее учительница. Она стала последней девочкой в своей школе, которая прошла прослушивание. Если бы не учительница, сегодня бы знаменитой Гермионой была бы не Эмма Уотсон.
Гарри Поттер и Рон Уизли так и не закончили обучение в Хогвартсе. После того как Волан-де-Морт был повержен, а Пожиратели смерти отправились в Азкабан, ни Гарри, ни Рон так и не захотели продолжать обучение. Соответственно, из знаменитой тройки учебу завершила только Гермиона. Она успешно сдала экзамены, и приняла участие в выпускной церемонии.
Первая книга и фильм о приключениях Гарри Поттера называются «Гарри Поттер и философский камень». Так перевели название во всех странах мира, кроме Соединенных Штатов Америки. Издатели посчитали, что американцы не поймут термина «Философский камень», из-за чего он был заменен на «Волшебный камень».
Джоан Роулинг была предложена роль мамы Гарри Лили Поттер во время съемки сцены «Зеркало Эриседа». Однако она отказалась, так как посчитала себя плохой актрисой, которая бы просто не справилась с этой ролью. Роль Лили Поттер досталась Джеральдин Сомервилль.
Те, кто не только смотрел фильм, но и читал книгу, знают, что у Гарри Поттера зеленые глаза. У актера Дэниела Рэдклиффа глаза не зеленые как у его персонажа, а голубые. Изначально режиссеры попытались изменить цвет глаз Дэниела Рэдклиффа с помощью контактных линз. Однако у Рэдклиффа появилась аллергическая реакция на линзы, в результате чего от них пришлось избавиться.
Съемками «Гарри Поттера» занимались такие режиссеры как Крис Коламбус, Дэвид Йейтс, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл. Однако изначально этот фильм должен был снимать Стивен Спилберг. Тот режиссер, который подарил миру такие картины как «Мир Юрского периода», «Список Шиндлера», «Назад в будущее» и другие. Он потратил более пяти месяцев на разработку первой части «Гарри Поттера». Однако, в конце концов, он отказался быть режиссером, так как посчитал, что он не сможет сделать хороший фильм для детей.
Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя, никогда не читал ни одной из книг о Гарри Поттере до прослушивания. А это было одним из требований режиссера Криса Коламбуса. Он всегда спрашивал претендентов на роль о том, какая из частей ему больше всего понравилась. Так как Фелтон не читал книг о Поттере, он просто решил соврать, повторив все то же, что сказал предыдущий мальчик на сцене. Коламбус сразу понял что Том ему врет, однако он посчитал, что именно таким и должен быть Драко Малфой.
Через несколько месяцев после выхода второй части «Гарри Поттер и Тайная комната», российские адвокаты пригрозили судебным иском компании Warner Bros за то, что они основали Добби (которого озвучил Тоби Джонс) на образе президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако никаких разбирательств не последовало. Warner Bros опровергли информацию о том, что внешность Добби — это внешность Владимира Путина.
В Гарри Поттере есть множество отсылок к цифре семь. Например, Джоан Роулинг выпустила семь книг о приключениях волшебника и его друзей. В Хогвартсе волшебники учатся ровно 7 лет. У Волан-де-Морта было 7 крестражей: Дневник Тома Реддла, Чаша Пенелопы Пуффендуй, Медальон Салазара Слизерина, Диадема Кандиды Когтевран, Кольцо Марволо Мракса «с гербом Певереллов», Змея Нагайна и сам Гарри Поттер. В семействе Уизли было 7 детей: Чарли, Билл, Перси, Фред, Джордж, Рон, Джинни. В квиддиче сражается 2 команды по 7 человек. В здание Хогвартса 7 этажей. Лили и Джеймс Поттер начали встречаться на 7-м году обучения. Гарри и Невилл родились на седьмом месяце. Волан-де-Морт пытался убить Гарри ровно 7 раз.
Хогвартс был основан 1000 лет тому назад Годриком Гриффиндором (огонь/лев), Салазаром Слизерином (вода/змей), Пенелопой Пуффендуй [в оригинале Хельга Хаффлпафф] (земля/барсук) и Кандидой Когтевран (воздух/ворон). Каждого животного одного из основателей школы магии можно увидеть на гербе Хогвартса.
Прежде чем была напечатана книга «Гарри Поттер и философский камень», несколько издательств отклонили рукопись Джоан Роулинг, заявив ей о том, что она слишком длинная и литературная. Приняло книгу только издательство Bloomsbury в 1996 году. Тогда же Джоан Роулинг посоветовали взять псевдоним, под которым она будет выпускать свои книги. Джоан Роулинг взяла псевдоним «JK». J – от своего имени, а К от имени своей бабушки Кэтлин.
Система оценок в Хогвартсе делится на проходные и непроходные оценки. К проходным оценкам относят: П — превосходно, В — выше ожидаемого, У — удовлетворительно. К непроходным оценкам относятся: С — слабо, О — отвратительно и худшая оценка Т — троль.
Все мы знаем Волан-де-Морта. Того, чье имя нельзя произносить. Однако не все знают, что значит это имя. Это сочетание французских слов «vol de mort» — что буквально переводится как «полет смерти». Это имя было выбрано Волан-де-Морту по той причине, что с помощью крестражей он пытался избежать смерти.
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