Интересные факты о Гарри Поттере

Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя, никогда не читал ни одной из книг о Гарри Поттере до прослушивания. А это было одним из требований режиссера Криса Коламбуса. Он всегда спрашивал претендентов на роль о том, какая из частей ему больше всего понравилась. Так как Фелтон не читал книг о Поттере, он просто решил соврать, повторив все то же, что сказал предыдущий мальчик на сцене. Коламбус сразу понял что Том ему врет, однако он посчитал, что именно таким и должен быть Драко Малфой.