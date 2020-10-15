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Интересные факты о Гарри Поттере

Интересные факты о Гарри Поттере (14 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   видео   гарри поттер   интересно   кино   факты   фильм   
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Для кого-то Гарри Поттер — это хорошая книга и не более, но для большинства — это настоящая вселенная. Это мир волшебства, приключений и неожиданностей. И даже если вы прочли все книги и посмотрели все фильмы о знаменитом волшебнике Гарри, вы все равно не знаете всех тайн, которые скрывает за собой Гарри Поттер.

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Метки: актеры   видео   гарри поттер   интересно   кино   факты   фильм   
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32k
jonnyD 3 часа назад
Немаловажный факт ...
Немаловажный факт ...
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3k
Taf Taffus 18 минут назад
Тут мелочь младшая пересматривала поттериаду. Таки у меня остался один главный вопрос - чем же полезным занимались все эти волшебники? Ну вот они там интригуют друг против друг всякую херню творят при этом, распыляют дикое количество ресурсов, рвут друг дружку в кровавые сине-зеленые сопли. И все. А, да, там еще волшебное министерство, которое только тем и занимается, что следить за всем этим оху....им бл...ским цирком.
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1k
Ирина Taf Taffus 2 минуты назад
Получается всем тем же что и мы, обычные маглы
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444
klklkl 2 часа назад
Америкосам отдельно переводили книгу? С английского на американский?
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18k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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