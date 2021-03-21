Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl

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Думаем, кто-то из любителей домашнего самогона, просмотрев это видео, лишь присвистнет: вот это масштабы!
В соцсетях удивляются размаху любителя самогона, который под хобби отдал целую лоджию. Получился настоящий центр самогонаварения, в котором автоматизировано все.
Половину лоджии, по словам хозяина этой установки, занимает пульт управления. А вторая половина - сама установка.
Интересно, сколько самогона можно получить на таком агрегате? Это же практически спиртовой завод, а за продажу излишков можно получить вполне реальный срок. Хотя, может, мы недооцениваем аппетитов владельца.
В любом случае нельзя не восхититься силой технической мысли и умелыми руками, благодаря которым на ограниченном пространстве получается мини-фабрика.
В любом случае нельзя не восхититься силой технической мысли и умелыми руками, благодаря которым на ограниченном пространстве получается мини-фабрика.
Ну и нельзя не напомнить, что производство самогона иногда заканчивается весьма плачевно.
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Ему бы химзавод открыть, а не кустарщиной заниматься.