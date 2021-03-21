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Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl

Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl  (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2021 08:00
Метки: Юмор   видео   интересно   рукоделы   самогон   смешно   
1568
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Думаем, кто-то из любителей домашнего самогона, просмотрев это видео, лишь присвистнет: вот это масштабы!

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Метки: Юмор   видео   интересно   рукоделы   самогон   смешно   
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4  комментария
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3k
insaider Час назад
Главное чтобы не рвануло всё это.
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Сергей 4 минуты назад
Утечка спиртовых паров + электроника, не уследил, полдома разнесет!
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38k
parallax Час назад
Техно-фетишист, бля.

Ему бы химзавод открыть, а не кустарщиной заниматься.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Час назад
А потом скажут газ хлопнул
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