"Отправимся в сафари через бетонные джунгли": навигатор "2ГИС" заговорил голосом Наколая Дроздова

Интересно и то, что редакторы слегка похулиганили, заменив некоторые стандартные фразы на те, что были более близки дикторам: так, в озвучке Дроздова дороги превратились в "бетонные джунгли", а скоростные ограничения теперь сравниваются со скоростью хищной кошки. "Гепард разгоняется до 100 км в час! А вам не надо. Впереди камера" - напутствует добрый голос Николая Николаевича. Как можно ослушаться?