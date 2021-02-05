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"Отправимся в сафари через бетонные джунгли": навигатор "2ГИС" заговорил голосом Наколая Дроздова

"Отправимся в сафари через бетонные джунгли": навигатор "2ГИС" заговорил голосом Наколая Дроздова (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 13:26
Метки: 2ГИС   Дроздов   видео   интересно   навигатор   озвучка   транспорт   шоу бизнес   
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Раньше в этом навигаторе был единственный голос по умолчанию, зато теперь пользователи смогут выбрать одну из пяти новых озвучек. Удивимся, если Николай Николаевич не побьет рекорды популярности.

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Метки: 2ГИС   Дроздов   видео   интересно   навигатор   озвучка   транспорт   шоу бизнес   
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Nane First NameLast 12 минут назад
А известный кидала окодемег как туда попал? И что за белобрысый клоун с голосом и ужимками обезьяны там делает? Дроздов на поводке не удержал?


Но Дроздов лучший!
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