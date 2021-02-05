"Отправимся в сафари через бетонные джунгли": навигатор "2ГИС" заговорил голосом Наколая Дроздова

Раньше в этом навигаторе был единственный голос по умолчанию, зато теперь пользователи смогут выбрать одну из пяти новых озвучек. Удивимся, если Николай Николаевич не побьет рекорды популярности.
Помимо Николая Дроздова над созданием новой озвучки в навигаторе поучаствовали автоблогер AcademeG (Константин Заруцкий), книжный обозреватель Галина Юзефович, синхронный переводчик фильмов Андрей Гаврилов и актёр озвучивания Петр Гланц.
Интересно и то, что редакторы слегка похулиганили, заменив некоторые стандартные фразы на те, что были более близки дикторам: так, в озвучке Дроздова дороги превратились в "бетонные джунгли", а скоростные ограничения теперь сравниваются со скоростью хищной кошки. "Гепард разгоняется до 100 км в час! А вам не надо. Впереди камера" - напутствует добрый голос Николая Николаевича. Как можно ослушаться?
Для Галины Юзефович придумали другие ассоциации: в ее исполнении промежуточные точки маршрута стали главами, манёвры — сюжетными поворотами, пункт назначения — финалом. Автоблогер AcademeG сравнивает поездку с тест-драйвом, а слушая голос Андрея Гаврилова, вспоминаешь видеосалоны девяностых.
Навигатор обогатился 200 новыми репликами, которые доступны в новой версии "2ГИС". Навигатор будет полезен не только для автомобилистов, но и тех, кто любит пешие прогулки.
В видео ниже можно понаблюдать за процессом озвучания.
Навигатор обогатился 200 новыми репликами, которые доступны в новой версии "2ГИС". Навигатор будет полезен не только для автомобилистов, но и тех, кто любит пешие прогулки.
В видео ниже можно понаблюдать за процессом озвучания.
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Но Дроздов лучший!