Чьими голосами говорили актеры советского кино

Многие из вас знают хотя бы о нескольких переозвученных персонажах из советских фильмов. Та же Барбара Брыльска из «Иронии судьбы» — известная история.
Однако если посмотреть на списки исполнителей ролей из советских хитов, то можно обнаружить, что в отечественном кино второй половины 20 века переозвучиванием занимались чуть ли не постоянно.
К тому же, учитывая то, что в популярных фильмах из СССР были часты какие-либо вокальные номера, то в итоге одного и того же персонажа в жизнь могли воплощать сразу три разных человека: один играет, другой его озвучивает, третий за него поёт.
Причиной подобного обычно становился какой-то из этих факторов: наличие у актёра, идеально подходящего на роль, акцента или дефектов речи, которых не должно быть у персонажа; несоответствие голоса актёра типажу героя (иногда режиссёры фильма понимали это лишь под конец съёмок); неопытность молодых актёров.
Давайте посмотрим на самых известных персонажей из советских фильмов, которые говорят и поют голосами отнюдь не тех, кто их сыграл.
К тому же, учитывая то, что в популярных фильмах из СССР были часты какие-либо вокальные номера, то в итоге одного и того же персонажа в жизнь могли воплощать сразу три разных человека: один играет, другой его озвучивает, третий за него поёт.
Причиной подобного обычно становился какой-то из этих факторов: наличие у актёра, идеально подходящего на роль, акцента или дефектов речи, которых не должно быть у персонажа; несоответствие голоса актёра типажу героя (иногда режиссёры фильма понимали это лишь под конец съёмок); неопытность молодых актёров.
Давайте посмотрим на самых известных персонажей из советских фильмов, которые говорят и поют голосами отнюдь не тех, кто их сыграл.
1. Ихтиандр
Из фильма «Человек-амфибия» (1961).
Играет Владимир Коренев, озвучивает Юрий Родионов.
Играет Владимир Коренев, озвучивает Юрий Родионов.
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2. Нина
Из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967).
Играет Наталья Варлей, озвучивает Надежда Румянцева.
Играет Наталья Варлей, озвучивает Надежда Румянцева.
3. Сергей Сыроежкин
Из фильма «Приключения Электроника» (1979).
Играет Юрий Торсуев, озвучивает Ирина Гришина, поёт Елена Камбурова.
Играет Юрий Торсуев, озвучивает Ирина Гришина, поёт Елена Камбурова.
4. Кардинал Ришельё
Из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978).
Играет Александр Трофимов, озвучивает Михаил Козаков.
Несмотря на то, что актёра озвучил другой человек, все песни кардинала исполнял сам Александр Трофимов.
Играет Александр Трофимов, озвучивает Михаил Козаков.
Несмотря на то, что актёра озвучил другой человек, все песни кардинала исполнял сам Александр Трофимов.
5. Электроник
Из фильма «Приключения Электроника» (1979).
Играет Владимир Торсуев, озвучивает Надежда Подъяпольская, поёт Елена Шуенкова.
Играет Владимир Торсуев, озвучивает Надежда Подъяпольская, поёт Елена Шуенкова.
6. Надя Шевелёва
Из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975).
Играет Барбара Брыльска, озвучивает Валентина Талызина, поёт Алла Пугачёва.
Играет Барбара Брыльска, озвучивает Валентина Талызина, поёт Алла Пугачёва.
7. Жорж Милославский
Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Играет Леонид Куравлёв, поёт Валерий Золотухин.
Играет Леонид Куравлёв, поёт Валерий Золотухин.
8. Арамис
Из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978).
Играет Игорь Старыгин, озвучивает Игорь Ясулович, поёт Владимир Чуйкин (ВИА «Коробейники»).
Играет Игорь Старыгин, озвучивает Игорь Ясулович, поёт Владимир Чуйкин (ВИА «Коробейники»).
9. Констанция Бонасье
Из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978).
Играет Ирина Алфёрова, озвучивает Анастасия Вертинская, поёт Елена Дриацкая.
Играет Ирина Алфёрова, озвучивает Анастасия Вертинская, поёт Елена Дриацкая.
10. Инспектор Лестрейд
Из серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (1979-1986).
Играет Борислав Брондуков, озвучивает Игорь Ефимов.
Играет Борислав Брондуков, озвучивает Игорь Ефимов.
11. Остап Бендер
Из фильма «12 стульев» (1971).
Играет Арчил Гомиашвили, озвучивает Юрий Саранцев.
Играет Арчил Гомиашвили, озвучивает Юрий Саранцев.
12. Лариса Огудалова
Из фильма «Жестокий романс» (1984).
Играет Лариса Гузеева, озвучивает Анна Каменкова, поёт Валентина Пономарёва.
Играет Лариса Гузеева, озвучивает Анна Каменкова, поёт Валентина Пономарёва.
13. Профессор Мориарти
Из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980).
Играет Виктор Евграфов, озвучивает Олег Даль.
Играет Виктор Евграфов, озвучивает Олег Даль.
14. Анна Сергеевна (роковая красавица)
Из фильма «Бриллиантовая рука» (1968).
Играет Светлана Светличная, озвучивает Зоя Толбузина.
Единственная фраза, которую произнесла сама Светличная, была та самая «Не виноватая я, он сам пришёл!».
Играет Светлана Светличная, озвучивает Зоя Толбузина.
Единственная фраза, которую произнесла сама Светличная, была та самая «Не виноватая я, он сам пришёл!».
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Хочется еще добавить в подборку Галину Польских. Буквально только на днях смотрел фильм "Я шагаю по Москве".
Как же была права Одри Хепберн:
"Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем"
1965 Никто не хотел умирать Миколас Локис (Альгимантас Масюлис)
1968 Гроза над Белой Куйбышев (Георгий Тараторкин)
1974 Не болит голова у дятла отец «Мухи» (Николай Гринько)
1975 Прошу слова Фёдор (Василий Шукшин)
1975 Они сражались за Родину Пётр Лопахин (Василий Шукшин)
1975 Полковник в отставке Корней Корнеевич Полунин (Николай Гринько)
1975 Рассказ о простой вещи Семенухин (Виктор Авдюшко) / управдом (Виктор Шульгин)
1976 Вдовы Ванышев (Григорий Михайлов) / покупатель на станции
1976 Двадцать дней без войны подполковник, консультант кинофильма (Николай Михеев) / усатый сержант (Валентин Печников)
1976 Сентиментальный роман Василий Николаевич (Владимир Марков)
1976 Синяя птица дедушка (Уилл Гир)
1976 Строговы Калистрат Зотов (Александр Ильин)
1977 Вторая попытка Виктора Крохина Волков, тренер (Виктор Васин)
1977 Объяснение в любви Кройков (Иван Бортник)
1977 Ореховый хлеб дедушка Андрюса (Леонид Оболенский)
1977 Сумка инкассатора Алексей Петрович Туляков (Донатас Банионис)
1978 Летняя поездка к морю Михаил Петрович Шестаков (Николай Скоробогатов)
1978 Младший научный сотрудник (к/м) Иверцев (Анатолий Ромашин)
1978 Соль земли Добролётов (Иван Переверзев) / Ефремов (Леонид Марков) / Чернышёв (Константин Зорин)
1978 Трасса Сливин (Анатолий Солоницын) / Борисов (Виктор Гоголев)
1978 Ярославна, королева Франции митрополит Феопемпт (Армен Джигарханян)
1979 Трое в лодке, не считая собаки Джордж (Михаил Державин)
1980 Лес Карп (Виктор Цепаев) / Уар Кирилыч Бодаев (Сергей Карнович-Валуа)
1980 Никудышная Валера (Николай Лавров)
1980 Поздние свидания Семён Петрович, начальник производства (Пётр Горин)
1980 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков) / маркёр Прайс (Анатолий Подшивалов)
1980 Рафферти отец Марты (Гедиминас Карка)
1981 20 декабря Насонов (Алексей Савостьянов) / Пуришкевич (Герберт Дмитриев) / Зарудный (Пётр Шелохонов)
1981 Личная жизнь директора Константин Мустафиди (Алексей Герман)
1981 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей возница Перкинс / инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков)
1981 Сильва Микса (Рэм Лебедев)
1981 Трижды о любви Саша, муж Лены (Виктор Проскурин)
1982 Шурочка Шульгович (Иван Дмитриев)
1983 Вольный ветер комиссар полиции (Евгений Весник)
1983 Магия чёрная и белая Александр Петрович Сабонис (Николай Волков-мл.) / проводник (Михаил Девяткин)
1983 Обвинение следователь Ярош (Михай Волонтир)
1983 Демидовы Лиходеев, приказчик Демидовых (Виктор Григорьев)
1983 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков) / майор Шолто (Павел Кадочников)
1984 Без семьи Жером Барберен (Леонид Дьячков)
1984 Блондинка за углом членкор Огурцов (Павел Кадочников)
1984 Макар-следопыт Гаврюков (Владимир Олексеенко) / управляющий (Георгий Штиль)
1984 Мой друг Иван Лапшин Хохряков (Анатолий Аристов)
1985 В поисках капитана Гранта Айртон (Бен Джойс) (Джоко Росич) / вождь индейцев (Пётр Слабаков)
1985 Противостояние Глеб Гаврилович Юмашев (В. Шайдук)
1986 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков)
1986 Сентиментальное путешествие на картошку колхозник Альберт (Валентин Трущенко)
1987 Дни и годы Николая Батыгина Николай Батыгин в зрелости (Вадим Спиридонов)
1987 Поражение Голицын (Павел Кадочников)
1987 Холодное лето пятьдесят третьего… «Копалыч»-Старобогатов (Анатолий Папанов)
1987 Человек с бульвара Капуцинов Денли-драчун (Борислав Брондуков)
1988 Собачье сердце следователь (Евгений Иловайский)
1989 Несрочная весна Клим Ерохин (Валерий Мороз)
1989 Сирано де Бержерак победительный гвардеец (Георгий Мартиросян)
1991 Блуждающие звёзды Бернард Гоцмах (Мамука Кикалейшвили)
Там вообще много фильмов хороших снято.
И мой самый любимый "А зори здесь тихие"