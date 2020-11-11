Чьими голосами говорили актеры советского кино

Однако если посмотреть на списки исполнителей ролей из советских хитов, то можно обнаружить, что в отечественном кино второй половины 20 века переозвучиванием занимались чуть ли не постоянно.





К тому же, учитывая то, что в популярных фильмах из СССР были часты какие-либо вокальные номера, то в итоге одного и того же персонажа в жизнь могли воплощать сразу три разных человека: один играет, другой его озвучивает, третий за него поёт.



Причиной подобного обычно становился какой-то из этих факторов: наличие у актёра, идеально подходящего на роль, акцента или дефектов речи, которых не должно быть у персонажа; несоответствие голоса актёра типажу героя (иногда режиссёры фильма понимали это лишь под конец съёмок); неопытность молодых актёров.



Давайте посмотрим на самых известных персонажей из советских фильмов, которые говорят и поют голосами отнюдь не тех, кто их сыграл.