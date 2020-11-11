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Чьими голосами говорили актеры советского кино

Чьими голосами говорили актеры советского кино (16 фото)

Автор:
11 ноября 2020 09:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голос   интересно   кино   озвучка   факты   фильм   
5438
16
Многие из вас знают хотя бы о нескольких переозвученных персонажах из советских фильмов. Та же Барбара Брыльска из «Иронии судьбы» — известная история.
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Метки: актеры   голос   интересно   кино   озвучка   факты   фильм   
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11k
Альф 57 5 часов назад
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771
Геннадий Николаевич Казаков 48 минут назад
Какие же раньше были красивые девушки и актрисы в частности!
Хочется еще добавить в подборку Галину Польских. Буквально только на днях смотрел фильм "Я шагаю по Москве".
Как же была права Одри Хепберн:
"Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем"
Какие же раньше были красивые девушки и актрисы в частности! Хочется еще добавить в подборку Галину Польских. Буквально только на днях смотрел фильм "Я шагаю по Москве". Как же была права Одри Хепберн: "Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем"
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12k
Hairy. 2 часа назад
Такая частая практика в озвучке советских фильмов еще раз говорит о высочайшем профессионализме кинематографистов, тщательном подходе к деталям и в итоге большинство этих фильмов стали шедеврами на века, не в пример современному киношлаку.
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200
Алексей Павлиди 2 часа назад
Саранцев с Демьяненко много кого озвучили в том числе и в иностранных фильмах
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1k
Коровьев Фагот 2 часа назад
А так же Граф Калиостро "Формула любви". Сыграл Нодар Мгалоблишвили , озвучил Армен Джигарханян
А так же Граф Калиостро "Формула любви". Сыграл Нодар Мгалоблишвили , озвучил Армен Джигарханян
А так же Граф Калиостро "Формула любви". Сыграл Нодар Мгалоблишвили , озвучил Армен Джигарханян
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19k
Правдоруб 3 часа назад
Виктора Сухорукова из фильма Брат озвучивал Алексей Полуян. Он сам сыграл там эпизод, киллера по кличке Крот.
Виктора Сухорукова из фильма Брат озвучивал Алексей Полуян. Он сам сыграл там эпизод, киллера по кличке Крот.
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2k
Yan Правдоруб 2 часа назад
Пулян в "Груз 200" шикарно сыграл, хотя филь ОООЧЕНЬ! тяжкий, да там все круто играли!
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36k
Нейтралитет Правдоруб 2 часа назад
Сухорукову наверное было обидно.
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6k
Прохожий3 Правдоруб Час назад
Точно. Помню когда первый раз увидел интервью с Сухоруковым, то удивился, что голос сильно отличается от фильма. Все-таки от фильма он сильно в память запал))
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846
Mikhail K 3 часа назад
Раньше была озвучка и текст хорошо был слышен, сейчас без озвучки современные фильмы я иногда ни х.р.е.н.а не понимаю, что бубнят эти "актеры".
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833
bigkoss 4 часа назад
Баниониса озвучивал Александр Демьяненко
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57k
Viktor 5 часов назад
"Холодное лето 53-го", к великому сожалению, из-за смерти великого актёра Анатолия Папанова, роль озвучивал Игорь Ефимов.
"Холодное лето 53-го", к великому сожалению, из-за смерти великого актёра Анатолия Папанова, роль озвучивал Игорь Ефимов.
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2k
kirka72 Viktor 4 часа назад
Он же озвучивал и Джигарханяна в Собаке на сене, и Брондукова в Шерлоке Холмсе.
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57k
Viktor kirka72 4 часа назад
А так же:
1965 Никто не хотел умирать Миколас Локис (Альгимантас Масюлис)
1968 Гроза над Белой Куйбышев (Георгий Тараторкин)
1974 Не болит голова у дятла отец «Мухи» (Николай Гринько)
1975 Прошу слова Фёдор (Василий Шукшин)
1975 Они сражались за Родину Пётр Лопахин (Василий Шукшин)
1975 Полковник в отставке Корней Корнеевич Полунин (Николай Гринько)
1975 Рассказ о простой вещи Семенухин (Виктор Авдюшко) / управдом (Виктор Шульгин)
1976 Вдовы Ванышев (Григорий Михайлов) / покупатель на станции
1976 Двадцать дней без войны подполковник, консультант кинофильма (Николай Михеев) / усатый сержант (Валентин Печников)
1976 Сентиментальный роман Василий Николаевич (Владимир Марков)
1976 Синяя птица дедушка (Уилл Гир)
1976 Строговы Калистрат Зотов (Александр Ильин)
1977 Вторая попытка Виктора Крохина Волков, тренер (Виктор Васин)
1977 Объяснение в любви Кройков (Иван Бортник)
1977 Ореховый хлеб дедушка Андрюса (Леонид Оболенский)
1977 Сумка инкассатора Алексей Петрович Туляков (Донатас Банионис)
1978 Летняя поездка к морю Михаил Петрович Шестаков (Николай Скоробогатов)
1978 Младший научный сотрудник (к/м) Иверцев (Анатолий Ромашин)
1978 Соль земли Добролётов (Иван Переверзев) / Ефремов (Леонид Марков) / Чернышёв (Константин Зорин)
1978 Трасса Сливин (Анатолий Солоницын) / Борисов (Виктор Гоголев)
1978 Ярославна, королева Франции митрополит Феопемпт (Армен Джигарханян)
1979 Трое в лодке, не считая собаки Джордж (Михаил Державин)
1980 Лес Карп (Виктор Цепаев) / Уар Кирилыч Бодаев (Сергей Карнович-Валуа)
1980 Никудышная Валера (Николай Лавров)
1980 Поздние свидания Семён Петрович, начальник производства (Пётр Горин)
1980 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков) / маркёр Прайс (Анатолий Подшивалов)
1980 Рафферти отец Марты (Гедиминас Карка)
1981 20 декабря Насонов (Алексей Савостьянов) / Пуришкевич (Герберт Дмитриев) / Зарудный (Пётр Шелохонов)
1981 Личная жизнь директора Константин Мустафиди (Алексей Герман)
1981 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей возница Перкинс / инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков)
1981 Сильва Микса (Рэм Лебедев)
1981 Трижды о любви Саша, муж Лены (Виктор Проскурин)
1982 Шурочка Шульгович (Иван Дмитриев)
1983 Вольный ветер комиссар полиции (Евгений Весник)
1983 Магия чёрная и белая Александр Петрович Сабонис (Николай Волков-мл.) / проводник (Михаил Девяткин)
1983 Обвинение следователь Ярош (Михай Волонтир)
1983 Демидовы Лиходеев, приказчик Демидовых (Виктор Григорьев)
1983 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков) / майор Шолто (Павел Кадочников)
1984 Без семьи Жером Барберен (Леонид Дьячков)
1984 Блондинка за углом членкор Огурцов (Павел Кадочников)
1984 Макар-следопыт Гаврюков (Владимир Олексеенко) / управляющий (Георгий Штиль)
1984 Мой друг Иван Лапшин Хохряков (Анатолий Аристов)
1985 В поисках капитана Гранта Айртон (Бен Джойс) (Джоко Росич) / вождь индейцев (Пётр Слабаков)
1985 Противостояние Глеб Гаврилович Юмашев (В. Шайдук)
1986 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков)
1986 Сентиментальное путешествие на картошку колхозник Альберт (Валентин Трущенко)
1987 Дни и годы Николая Батыгина Николай Батыгин в зрелости (Вадим Спиридонов)
1987 Поражение Голицын (Павел Кадочников)
1987 Холодное лето пятьдесят третьего… «Копалыч»-Старобогатов (Анатолий Папанов)
1987 Человек с бульвара Капуцинов Денли-драчун (Борислав Брондуков)
1988 Собачье сердце следователь (Евгений Иловайский)
1989 Несрочная весна Клим Ерохин (Валерий Мороз)
1989 Сирано де Бержерак победительный гвардеец (Георгий Мартиросян)
1991 Блуждающие звёзды Бернард Гоцмах (Мамука Кикалейшвили)
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771
Геннадий Николаевич Казаков Viktor 46 минут назад
У меня на родине снимали. В Карелии.
Там вообще много фильмов хороших снято.
И мой самый любимый "А зори здесь тихие"
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