Чьими голосами говорят мультяшки?

Вы никогда не задумывались о том, чьим голосом говорит Барт Симпсон? А миньоны? А мультяшные герои рекламы? Увидев их лица, вы сильно удивитесь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Все звезды меняют пол с FaceApp!
- Брэд Питт присоединился к протестующим в Лос-Анджелесе
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Том Хэнкс получил греческое гражданство
- Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник"
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...