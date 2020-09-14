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Чьими голосами говорят мультяшки?

Чьими голосами говорят мультяшки? (23 фото)

Автор:
14 сентября 2020 17:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   за кадром   звезды   знаменитости   интересно   мультфильмы   озвучка   шоу бизнес   
457
23
Вы никогда не задумывались о том, чьим голосом говорит Барт Симпсон? А миньоны? А мультяшные герои рекламы? Увидев их лица, вы сильно удивитесь!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   за кадром   звезды   знаменитости   интересно   мультфильмы   озвучка   шоу бизнес   
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alexis 2 часа назад
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15k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
А толку, если голоса этих персонажей (тех, которых вообще у нас знают) мы знаем по русской озвучке? Добавили бы лучше фото тех кто у нас их озвучивает
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никита джигурда 13 минут назад
опа джигурда
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76
DarkSkat 2 часа назад
Первую половину поста узнавал только персонажей, со второй вообще понятия не имею, кто такие и что и кого озвучили. И что за "верблюд из Трансформеров 2"?
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185k
Северное сияние DarkSkat Полчаса назад
Судя по зелёным пальцам под вашим комментом, нас уже шесть, кого интересует"верблюд из Трансформеров 2"
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