"Ну ее еще там омоновец так... душил" - Питт и Джоли о том, как бы началась их любовь в России-2021

Актер дубляжа Сергей Анненков решил переозвучить известную сцену из "Мистер и миссис Смит", основываясь на реалиях современной России.
По его версии пара наемных убийц превратилась в двух участников митинга, которые познакомились в автозаке и Питт, конечно же, не может вспомнить, в каком точно году.
Финал просто прекрасен.
Финал просто прекрасен.
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