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"Ну ее еще там омоновец так... душил" - Питт и Джоли о том, как бы началась их любовь в России-2021

"Ну ее еще там омоновец так... душил" - Питт и Джоли о том, как бы началась их любовь в России-2021 (2 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:55
Сообщество : Юмор
Метки: 2021   Дубляж   видео   озвучка   приколы   смешное   
2553
2
Актер дубляжа Сергей Анненков решил переозвучить известную сцену из "Мистер и миссис Смит", основываясь на реалиях современной России.

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Метки: 2021   Дубляж   видео   озвучка   приколы   смешное   
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25k
Франц Лефорт 3 часа назад
Троллинг высшего уровня!
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Роман Час назад
Заголовок а-ля желтая пресса 90х
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Григорий Бабкин 2 часа назад
Боевые хомячки.

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LEXXA99 2 часа назад
КГАМ
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8k
harlamov 3 часа назад
Чет эти актёры дубляж уже подза#бали.
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Максим Демидов harlamov 2 часа назад
Конкуренция, Харламов?...)))))))
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Timur Максим Демидов 2 часа назад
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