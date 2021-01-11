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Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"

Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 09:54
Сообщество : Кино
Метки: актер   видео   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Разумеется, я не могу здесь написать те слова, но если вы смотрели фильм, то уж вспомните сами. Там не сложно.

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Метки: актер   видео   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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17  комментариев
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40k
Максим Т. Час назад
И что в слове "член" такого, что его нельзя писать? Совсем долбнулись?
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1k
Александр 6 минут назад
"...то вдруг кто-то не смотрел". И не надо!!!
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31k
Олег 8 минут назад
С каких пор слова член и педик попали в опалу? КГ/АМ
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960
Сергей Полчаса назад
И для чего тут этот пост? Показать глубину очевидной, лежащей на поверхности шутки?
Очень похоже на поиски черного кота в темной комнате, которого там нет ...
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1k
Владимир Николаевич Полчаса назад
...."Актеры там собрались самые-самые: Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Олег Табаков, Нонна Мордюкова, Лев Борисов, Олег Ефремов, Евгений Весник, Игорь Угольников и сам режиссер сыграл президента России. Разумеется, это не все актеры - просто те, кого вспомнил."

Автор, а где Алентова? А ведь главную роль играла.
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
"Что такое ничего, и как из этого сделать что-то"(с)
Букоф много, а смысл уместился в одной строчке. Типичный дзен-помоечник
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7k
Cornho 45 минут назад
Ну, прям, открытие века, кто бы мог подумать!
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9k
lon 46 минут назад
Отличный фильм !!!
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9k
ss 48 минут назад
Ну ладно слово "πидор" (принесите автору нашатырю, а то он опять сознание потерял), но автор так страдает конвульсивным пуританизмом, что не может написать слово "член"?!...
Какая, однако, тонкая у него нервная организация!
Интересно, он когда душ принимает, может себе без обморока причинные места намылить? Я уж не спрашиваю, краснеет ли он при этом.

Но каков слог, господа! Вместо того, чтобы просто констатировать факт того, что во фразе персонажа фильма "Ширли-мырли", под деревянными членами подразумевается не фаллоимитатор, изготовленный из дерева, в матрёшка с лицом тогдашнего руководителя страны, автор сначала приводит цитату из фильма, затем создаёт интригу, мол сейчас я вам открою тайну. Затем перечисляет фильмы, которые ещё снял режиссёр. Знакомит нас с политической и, не побоюсь этого слова, экономической ситуацией того времени и наконец просвещает! Ломает так сказать, рамки нашего невежества ... И, заметьте, застенчиво!
Нет! Не каждый так могёт, не каждый! Чувствую я, на небосклоне современной журналистики восходит новая звезда... Ура, господа! Наконец-то! Дождались!
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9k
ss 45 минут назад
PS:
А ещё интересно узнать, как автор перенёс написание фамилии "Суходрищев"? По логике вещей, он должен был написать "Сухо(нехорошее слово)".
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447
SEON ss 42 минуты назад
Именно так нынче верстаются посты для дзена и ЖЖ.
Там важно время проведеное пользователем на странице.

По этому "сейчас мы расскажем вам как заваривать чай.
но давайте вспомним сначала что такое чай.
бла бла бла
как же его собирают
бла бла бла
посмотрите на лицо водителя грузовика который как то раз вез чай
бла бла бла
наконец то сам рецепт:
киньте пакетик в чашку и залейте кипятком"
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12k
seller-k ss 37 минут назад
За что я люблю современные фишки? За то, как глумятся над авторами постов.

Ну, а как ещё относится к словесному поносу малолетних дебилов и жертв ЕГЭ.
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27k
Aleksandr 49 минут назад
Я этого аффтара тоже в Химках видел. Так ей даже деревянные члены не доверили...
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2k
Mellivora 55 минут назад
Такая вот комедия....
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2k
Агасфер Час назад
Автор, вы подходите с этому моменту с питерским образованием 0 ми)нет и тот в белых перчатках
А вы, кстати, из какого дерева предпочитаете? :-)
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3k
Горожанин Час назад
Автор дурачек совсем. Только дурачок в слове "член" увидит мат. К тому же тема давно избита. А дурачок преподносит это как свое открытие. Дрищь диванный на поприще кино и кинокритики.
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20k
Батончик с маком Час назад
придется весь фильм внимательно пересматривать. вдруг ещё что-то упустил или не так понял
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