Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"

Разумеется, я не могу здесь написать те слова, но если вы смотрели фильм, то уж вспомните сами. Там не сложно.
Предупреждение: данную статью поймут только те, кто смотрел комедию Владимира Меньшова "Ширли-мырли". И если вы ее смотрели, то вы безусловно помните эти шикарные кадры, на которых Олег Табаков в образе алкоголика под фамилией Суходрищев, кричит примерно следующее: " Я этого... негодяя в Химках видал! Деревянными... торгует!"
Прежде, чем раскрыть смысл сказанного, то давайте немного о самом фильме. А то вдруг кто-то не смотрел - будет отличный повод это сделать.
Прежде, чем раскрыть смысл сказанного, то давайте немного о самом фильме. А то вдруг кто-то не смотрел - будет отличный повод это сделать.
Этот фильм можно назвать типичным представителем российских фильмов 90х годов. Это комедия-фарс, которую снял, на секундочку, Владимир Меньшов, который снял такие хиты, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Режиссером подобной комедии его очень непривычно видеть.
Сюжет фильма незамысловат: все крутится вокруг необычайно дорогого алмаза, который сначала попадает к главе русской мафии, затем его ворует мелкий аферист. Теперь, за алмазом охотятся все: государство и мафия. Так сюжет и закручивается - не вижу смысла его раскрывать, лучше просто посмотрите фильм.
Актеры там собрались самые-самые: Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Олег Табаков, Нонна Мордюкова, Лев Борисов, Олег Ефремов, Евгений Весник, Игорь Угольников и сам режиссер сыграл президента России. Разумеется, это не все актеры - просто те, кого вспомнил.
Сюжет фильма незамысловат: все крутится вокруг необычайно дорогого алмаза, который сначала попадает к главе русской мафии, затем его ворует мелкий аферист. Теперь, за алмазом охотятся все: государство и мафия. Так сюжет и закручивается - не вижу смысла его раскрывать, лучше просто посмотрите фильм.
Актеры там собрались самые-самые: Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Олег Табаков, Нонна Мордюкова, Лев Борисов, Олег Ефремов, Евгений Весник, Игорь Угольников и сам режиссер сыграл президента России. Разумеется, это не все актеры - просто те, кого вспомнил.
Что имелось в виду?
Казалось бы, ну что в словах алкоголика Суходрищева может быть непонятно? Там же все предельно ясно: он видел, как некий гражданин (здесь плохое слово), торгует деревянными (здесь плохое слово) в Химках.
Но оказалось, что шутка имеет "двойное дно": алкоголик вовсе не то имел в виду и даже в такой вульгарной фразе есть скрытый смысл!
В начале 90х были очень популярны матрешки, на которых изображались члены КПСС - такая шутка и диковинка для туристов. Все блошиные рынки были завалены этими матрешками и это приносило доход. Особенно хорошо такие матрешки продавались на рынках Москвы, где было много туристов из разных стран. Стоили такие матрешки для туристов очень дорого.
Именно это и имел в виду Суходрищев! То, что человек (плохое слово) торговал деревянными матрешками, на которых изображены члены КПСС. Их в то время так и называли деревянными.
Но оказалось, что шутка имеет "двойное дно": алкоголик вовсе не то имел в виду и даже в такой вульгарной фразе есть скрытый смысл!
В начале 90х были очень популярны матрешки, на которых изображались члены КПСС - такая шутка и диковинка для туристов. Все блошиные рынки были завалены этими матрешками и это приносило доход. Особенно хорошо такие матрешки продавались на рынках Москвы, где было много туристов из разных стран. Стоили такие матрешки для туристов очень дорого.
Именно это и имел в виду Суходрищев! То, что человек (плохое слово) торговал деревянными матрешками, на которых изображены члены КПСС. Их в то время так и называли деревянными.
Разумеется, это не случайность и хорошо продуманная двойная шутка, которая многим не очевидна. Я, например, об этом узнал совсем недавно и всегда понимал фразу Суходрищева прямо и не задумываясь.
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Очень похоже на поиски черного кота в темной комнате, которого там нет ...
Автор, а где Алентова? А ведь главную роль играла.
Букоф много, а смысл уместился в одной строчке. Типичный дзен-помоечник
Интересно, он когда душ принимает, может себе без обморока причинные места намылить? Я уж не спрашиваю, краснеет ли он при этом.
Но каков слог, господа! Вместо того, чтобы просто констатировать факт того, что во фразе персонажа фильма "Ширли-мырли", под деревянными членами подразумевается не фаллоимитатор, изготовленный из дерева, в матрёшка с лицом тогдашнего руководителя страны, автор сначала приводит цитату из фильма, затем создаёт интригу, мол сейчас я вам открою тайну. Затем перечисляет фильмы, которые ещё снял режиссёр. Знакомит нас с политической и, не побоюсь этого слова, экономической ситуацией того времени и наконец просвещает! Ломает так сказать, рамки нашего невежества ... И, заметьте, застенчиво!
Нет! Не каждый так могёт, не каждый! Чувствую я, на небосклоне современной журналистики восходит новая звезда... Ура, господа! Наконец-то! Дождались!
А ещё интересно узнать, как автор перенёс написание фамилии "Суходрищев"? По логике вещей, он должен был написать "Сухо(нехорошее слово)".
Там важно время проведеное пользователем на странице.
По этому "сейчас мы расскажем вам как заваривать чай.
но давайте вспомним сначала что такое чай.
бла бла бла
как же его собирают
бла бла бла
посмотрите на лицо водителя грузовика который как то раз вез чай
бла бла бла
наконец то сам рецепт:
киньте пакетик в чашку и залейте кипятком"
Ну, а как ещё относится к словесному поносу малолетних дебилов и жертв ЕГЭ.
А вы, кстати, из какого дерева предпочитаете? :-)