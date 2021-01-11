Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"

Казалось бы, ну что в словах алкоголика Суходрищева может быть непонятно? Там же все предельно ясно: он видел, как некий гражданин (здесь плохое слово), торгует деревянными (здесь плохое слово) в Химках.



Но оказалось, что шутка имеет "двойное дно": алкоголик вовсе не то имел в виду и даже в такой вульгарной фразе есть скрытый смысл!



В начале 90х были очень популярны матрешки, на которых изображались члены КПСС - такая шутка и диковинка для туристов. Все блошиные рынки были завалены этими матрешками и это приносило доход. Особенно хорошо такие матрешки продавались на рынках Москвы, где было много туристов из разных стран. Стоили такие матрешки для туристов очень дорого.



Именно это и имел в виду Суходрищев! То, что человек (плохое слово) торговал деревянными матрешками, на которых изображены члены КПСС. Их в то время так и называли деревянными.