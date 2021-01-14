Актеры дубляжа тоже любят пошутить

Что бывает, когда в одном автомобиле собираются несколько актеров дубляжа. Как же неестественно их голоса звучат в жизни!
Как будто их самих кто-то озвучивает! В видео присутствует ненормативная лексика.
Актеры дубляжа слева направо: Альберт Ибрагимов , Аниса Муртаева , Карен Арутюнов
Актеры дубляжа слева направо: Альберт Ибрагимов , Аниса Муртаева , Карен Арутюнов
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