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Актеры дубляжа тоже любят пошутить

Актеры дубляжа тоже любят пошутить (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: Актёр дубляжа   Юмор   видео   кино   озвучки   прикол   
735
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Что бывает, когда в одном автомобиле собираются несколько актеров дубляжа. Как же неестественно их голоса звучат в жизни!

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Метки: Актёр дубляжа   Юмор   видео   кино   озвучки   прикол   
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16k
babuby Час назад
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Алексей 16 минут назад
Неужели правда? Приятно посмотреть и послушать.
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3.6o6pa Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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465
Злодей 45 минут назад
забавно
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BuG Час назад
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Artymon Час назад
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