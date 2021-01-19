Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы

В Сети набирает популярность видео с якутскими пожарными, которые в сильнейший мороз отправились на вызов, а вернувшись, не смогли самостоятельно снять обледеневшие костюмы.





На улице в тот момент было - 54 градуса, но огнеборцы с задачей справились. Однако по приезду в часть им пришлось бороться с другой стихией...





В ролике видно, как двое мужчин в защитных костюмах тщетно пытаются очистить от льда обледеневшее снаряжение и костюмы. Им решают помочь коллеги, и чтобы освободить пожарных в ход идут топоры, напильники и молотки.



Люди на видео шутят над происходящим: "не сломай ему ничего", говорит один из спасателей.