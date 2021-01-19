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Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы

Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   защитные костюмы   лед   мороз   пожарные   якутия   
622
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Огнеборцы выехали на вызов, когда на улице было -54 градуса. С огнем-то спасатели справились, но вот с водой возникли проблемы...

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Метки: видео   защитные костюмы   лед   мороз   пожарные   якутия   
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6  комментариев
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1k
smokes 41 минуту назад
Зачем отбивать ? сразу на следующий пожар... дополнительная защита обеспечена..
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99
bylbatarasich 6 минут назад
одолжите молоточку
одолжите молоточку
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38k
Александр 9 минут назад
Трудно асбест попортить молотком
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4k
Странник Полчаса назад
Представляю, что в котельной сейчас...
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38k
Андрей Бертон Полчаса назад
Шутки шутками, но таким образом, можно и одежду и обмундирование поломать. При таком климате, должны уде что то придумать, для безопасного снятия льда. Они уже в части, сколько они ехали, что в машине не оттаяли. Это у нас в машинах могут ради экономии печки снять. А у них это чревато.
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14k
Kvadro Полчаса назад
ну вот примерно так и у Якутских пожарных
ну вот примерно так и у Якутских пожарных
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