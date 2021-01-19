Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы

Огнеборцы выехали на вызов, когда на улице было -54 градуса. С огнем-то спасатели справились, но вот с водой возникли проблемы...
В Сети набирает популярность видео с якутскими пожарными, которые в сильнейший мороз отправились на вызов, а вернувшись, не смогли самостоятельно снять обледеневшие костюмы.
На улице в тот момент было - 54 градуса, но огнеборцы с задачей справились. Однако по приезду в часть им пришлось бороться с другой стихией...
В ролике видно, как двое мужчин в защитных костюмах тщетно пытаются очистить от льда обледеневшее снаряжение и костюмы. Им решают помочь коллеги, и чтобы освободить пожарных в ход идут топоры, напильники и молотки.
Люди на видео шутят над происходящим: "не сломай ему ничего", говорит один из спасателей.
Источник:
Судя по разговорам в ролике, спасатели вернулись в часть после тушения крупного пожара в котельной.
Слишком долго будет оттаивать, он за это время пневмонию заработает. Надо быстро снять мокрую одежду и согреться— kuusinen (@kuusinen3) January 19, 2021
Герои нашего времени, обычные мужики, которые просто выполняют свою работу. Спасибо!— kirill (@ti_ex) January 19, 2021
@dumagovru эти люди должны получать высокие зарплаты, а не те то сидит в тепле и нажимает на кнопки.— Иванов Павел (@Abbel666) January 19, 2021
Источник:
- Пламенная любовь: пожарный сделал своей девушке предложение при полном параде
- Работа превыше всего: хорватские пожарные бросились на вызов во время решающего пенальти своей сборной
- Спасение кота из западни
- Пожарный поймал на лету мужчину, выпрыгнувшего из окна
- "Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь
Понравилось25