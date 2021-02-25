Сахалинские рыбаки оказались в ловушке на льдине

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Несколько снегоходов стали тонуть вместе с владельцами. Людей вытащили почти сразу, а вот удержать технику, чтобы она не пошла ко дну оказалось нелёгким делом.
На помощь горе-рыбакам пришли спасатели. По имеющейся информации, рыбаков вывели на безопасное расстояние от льдины. Никто не пострадал.
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Нах"й было спасать еще и технику этих долбо"бов?