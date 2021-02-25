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Сахалинские рыбаки оказались в ловушке на льдине

Сахалинские рыбаки оказались в ловушке на льдине (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   видео   лед   льдина   люди   рыбаки   сахалин   
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Несколько снегоходов стали тонуть вместе с владельцами. Людей вытащили почти сразу, а вот удержать технику, чтобы она не пошла ко дну оказалось нелёгким делом.

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Метки: 360подмосковье   Россия   видео   лед   льдина   люди   рыбаки   сахалин   
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645
GoInDown 3 часа назад
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233k
Rusbond 21 минуту назад
Каждый год одно и тоже. Когда же люди поумнеют.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Надо было этих мудаков отпустить в свободное плаванье!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
"Шокирующие кадры"...Шокирует здесь только неизлечимый долбо"бизм этих сраных лункофилов.
Нах"й было спасать еще и технику этих долбо"бов?
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3k
Горожанин 2 часа назад
Где вы здесь видите рыбаков? Рыбаки в моря и океаны на сейнерах и траулерах выходят.
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10k
ЕвгенийДончак Горожанин 2 часа назад
Это не рыбаки на видео - это потенциальная прикормка для рыбы...
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432
Predictor 2 часа назад
Если бы хоть раз этих идиотов рыбаков сняли со льдины снайперы, а не МЧС, больше прецедентов не было бы.
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25k
blus 3 часа назад
Да сколько ж можно? Их каждый год предупреждают... И? Я думаю, что их надо продолжать настойчиво предупреждать... Из всех утюгов... Но перестать спасать... Рано или поздно они закончатся...
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13k
Ser 3 часа назад
Ничего ... почти нормально.( был там...плохо навагу пришлось бросить больше 30 кг. НО корюшку привёз.. только 7.5...)
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25k
blus Ser 2 часа назад
Теперь голодной смертью помрёшь?
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13k
Ser blus 2 часа назад
Хм...
завидуй молча... Тебе такого не поймать
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