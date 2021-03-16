Команда из восьми человек рассказала в ролике об условиях своего труда: "Владимир Владимирович! Обращается к вам профсоюз пожарных из города Верещагино Пермского края. Мы финансируемся из краевого бюджета. Средняя заработная плата после повышения в 2020 году составила 15 тысяч рублей. Мы работаем наравне с федеральными частями. Идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ТП (технические происшествия), ЧС, паводки, оказываем помощь населению. Руководство УГПС (управление государственной пожарной службы) превратило пожарную охрану в частное предприятие. Нам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий. В связи с бардаком и низкой заработной платой в краевых пожарных частях не хватает личного состава. Мы обращались во все инстанции до Законодательного собрания и лично к губернатору Пермского края. Результатов это не дало. Просим равную с ФПС (федеральной противопожарной службой) зарплату, вернуть горячий стаж и принять закон о пожарной охране Пермского края."