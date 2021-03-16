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Сотрудники пожарной части еще в декабре прошлого года записали видеообращение к президенту РФ, в котором рассказали о своем бедственном положении. Руководство поспешило оправдаться и заявило, что дела обстоят совсем не так, как о них сообщают. И вообще, зарплата пожарных вполне попадает под определение "среднего класса" в России. А значит, цыц.
В декабре 2020 года в соцсетях завирусился ролик, в котором сотрудники пожарной части №76 из Верещанино обращаются к главе государства с вопросом: "Кто спасет пожарных?" Люди, рискующие своими жизнями, угнетены низкой оплатой их нелегкого труда.
Команда из восьми человек рассказала в ролике об условиях своего труда: "Владимир Владимирович! Обращается к вам профсоюз пожарных из города Верещагино Пермского края. Мы финансируемся из краевого бюджета. Средняя заработная плата после повышения в 2020 году составила 15 тысяч рублей. Мы работаем наравне с федеральными частями. Идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ТП (технические происшествия), ЧС, паводки, оказываем помощь населению. Руководство УГПС (управление государственной пожарной службы) превратило пожарную охрану в частное предприятие. Нам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий. В связи с бардаком и низкой заработной платой в краевых пожарных частях не хватает личного состава. Мы обращались во все инстанции до Законодательного собрания и лично к губернатору Пермского края. Результатов это не дало. Просим равную с ФПС (федеральной противопожарной службой) зарплату, вернуть горячий стаж и принять закон о пожарной охране Пермского края."
Разумеется, видео получило огласку и не осталось без ответа. Глава профсоюзной пожарной части Антон Бакулин рассказывает, что сразу после публикации к ним приезжали замминистра территориальной безопасности Прикамья и глава краевого управления государственной противопожарной службы Роман Пьянков. После ролика всех пожарных, засветившихся в кадре, навестили участковые. Стало известно, что УГПС подало на них заявление в прокуратуру о клевете. Руководитель управления Пьянков считает, что пожарные врут, т.к. средняя зарплата составляет не 15 тысяч рублей, а 22 тысячи 443 рубля в месяц.
Кроме этого, в части изменили график работы. Если раньше пожарные проводили на смене сутки, а затем три дня отдыхали, то с первого апреля смен будет две - дневная и ночная, после каждой из них будет положен один выходной день. Пожарные к такому графику и условиям труда в целом не готовы и собираются увольняться.
Между тем, ситуация с низкой зарплатой пожарных в Пермском крае и ранее становилась предметом для публикаций. Так, в октябре 2019 года они писали обращение на имя экс-губернатора Максима Решетникова с требованием повысить им зарплату. После того как региональные власти приняли решение об индексации оклада на 11% в 2020 году, сотрудники 23-го отряда противопожарной службы Пермского края (ГККУ "23 ОППС Пермского края") обнаружили, что стали меньше зарабатывать. Такое расхождение было связано с тем, что оклад проиндексировали, но при этом урезали премии и некоторые надбавки.
Заработная плата сотрудника ПЧ-40 в поселке Всеволодо-Вильва
В октябре 2020 года бойцы трех пожарных частей №40, 74 и 105, входящих в состав Отряда государственной противопожарной службы №1 Управления государственной противопожарной службы Пермского края, снова направляли открытое письмо президенту РФ с просьбой уравнять их в трудовых правах с сотрудниками МЧС России. "Заработная плата пожарного «на руки» (в зависимости от класса и выслуги лет) в нашем отряде от 14 до 16,5 тыс. рублей, а пожарный МЧС РФ на данный момент получает 32 тыс. рублей. Чтобы хоть как то улучшить свое благосостояние, работники отряда вынуждены подрабатывать между сменами, так как на зарплату, которую получают работники отряда, прожить тяжело", — сообщалось в письме. 20 октября из управления МЧС, куда письмо перенаправили из администрации президента, пришел ответ, в котором сообщалось, что эти вопросы находятся вне компетенции министерства.
С другой стороны, чего это пожарные возмущаются? Зарабатывают как средний класс в России. Значит, не совсем еще бедняки!
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Ничего мне будет пока Царь у власти
А если ещё семья есть?
Тем более что работа у них связана с риском для жизни...
Там лишь сиятельный Путин всех побеждает и обыгрывает, очередной крах доллара к концу апреля, и новые свершения. НАТО, естественно, боится, и предрекает себе поражение в неизбежной (по кремлевской пропаганде) войне, Толстой призывает выплевывать иностранные таблетки, и пить кору дуба ото всех болезней.
А в реальности Россия все глубже и глубже погружается в анархию, банкротство и безнадегу.
но даже при этом исходя из 7 тысяч гривен в рубли - это 18 400 рублей.
во сколько он обходится государству и сколько их в россии