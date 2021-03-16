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Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете

Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете (8 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикамье   видео   зарплата   клевета   мчс   оклад   пожарные   
1815
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Сотрудники пожарной части еще в декабре прошлого года записали видеообращение к президенту РФ, в котором рассказали о своем бедственном положении. Руководство поспешило оправдаться и заявило, что дела обстоят совсем не так, как о них сообщают. И вообще, зарплата пожарных вполне попадает под определение "среднего класса" в России. А значит, цыц.

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Метки: Прикамье   видео   зарплата   клевета   мчс   оклад   пожарные   
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Алксандр Шевченко Час назад
Это они зря, закон о клевете заработал. А если серьёзно, то это совсем не смешно люди которые должны думать о ЧС, думают как прожить.
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4k
Сергей 4 минуты назад
Как же так.тут какой-то долбодятел жаловался путину что в строительный бизнес на зарплату сто тышш рабочих не найти,не идуть.власти уже совсем [мат].
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7k
Акакий 24 минуты назад
Ну как вам с новой конституцией. Зажили?)
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15k
Пронька Грезной Полчаса назад
Пережили брежневский застой - переживём и путинский отстой.
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4k
Бу 40 минут назад
Рыба сгнила с головы
Ничего мне будет пока Царь у власти
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10k
Великий Кормчий 43 минуты назад
Простите, но я не представляю как здоровый мужик может прожить на 15 тысяч в месяц....
А если ещё семья есть?
Тем более что работа у них связана с риском для жизни...
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3k
Петрович 52 минуты назад
А зачем нам пожарные? Нам "космонавты" нужны.
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223
СергейБернатович 54 минуты назад
я пожарный в посёлке Висимо-Уткинск, Свердловской области, зарплата 17-18 тысяч. Зависит от месяца. Я не знаю почему не поднимают зарплаты пожарным, как-то не правильно это.
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3k
Владимир СергейБернатович 39 минут назад
а зачем поднимать,если люди готовы работать за 17-18.
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7k
Акакий Владимир 24 минуты назад
еще и голосуют как надо)
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706
Вадим 56 минут назад
Так для этого то статейку и склепали.. неужели непонятно было..а теперь будем ждать появления на практике статей о нечаяных взятках
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420
Monher 58 минут назад
Пост для антифишек
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5k
Vadim 58 минут назад
Ничего. Путин всех спасёт. Он в отличной спортивной форме. Видели как он ловко ловит карандаш? Да он одной левой все пожары за 3 секунды потушит. Кому нужны эти нытики-пожарные?
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39k
Элек Мек Час назад
Что б ты жил на зарплату пожарного.
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24k
aolti Час назад
В новостях никогда этого не увидите.
Там лишь сиятельный Путин всех побеждает и обыгрывает, очередной крах доллара к концу апреля, и новые свершения. НАТО, естественно, боится, и предрекает себе поражение в неизбежной (по кремлевской пропаганде) войне, Толстой призывает выплевывать иностранные таблетки, и пить кору дуба ото всех болезней.
А в реальности Россия все глубже и глубже погружается в анархию, банкротство и безнадегу.
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3k
Владимир Aleksandr 38 минут назад
так 6-7 тысяч гривен,это теже 15-16 тысяч рублей.
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29k
Aleksandr Владимир 37 минут назад
И я о том же, но для данного хохлобота "это другое"(тм)
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24k
aolti Aleksandr Полчаса назад
Вот что интересно для россиян, считает Мейл.ру. Особенно важно посчитать, сколько американские миллионеры задолжали налогов своему государству, а вот про мизерные зарплаты пожарных, и так называемого "глубинного народа" в Средней полосе России глубоко наплевать.
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15k
Пронька Грезной Владимир 23 минуты назад
Ну, во первых 7 тыс. гривен - это 18.5 тыс рублей, а во вторых у меня шурин на украинской заправке втыкателем пистолета получал 6.500 гривен. Режим - сутки через трое. Ушел, потому что "мало плотють". Не думаю, что у пожарных там такие же зарплаты.
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7k
Акакий Aleksandr 22 минуты назад
в хохляндии в целом по стране зарплаты ниже.
но даже при этом исходя из 7 тысяч гривен в рубли - это 18 400 рублей.
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39k
Элек Мек Час назад
У начальства загорелись пуканы,тушить видимо будут прокурорские.
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11k
Марсианин Час назад
Работаю в детской поликлинике. Количество филиалов, а следовательно и техники, растет. Зарплата - НЕ РАСТЕТ. На 4 программиста - 12 филиалов. Написали заявление об увеличении ЗП в связи с увеличением работ. Оклад проиндексили, премии срезали. Молодец наш главврач и главбух...
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39k
Александр Час назад
Я думаю люди с такими зп не должны боятся потерять эту работу. Это же пожарные!!! Они просто необходимы. Им нужно просто организовать забастовку - дня на 3. Тут же и решение найдётся
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5k
Vadim Александр 57 минут назад
Боюсь есть закон запрещающий забастовки экстренных служб.
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39k
Александр Vadim 43 минуты назад
Тогда массовое заявление на стол
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3k
Владимир Vadim Полчаса назад
значит надо всем сразу уйти на больничный.
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365
Иван Иванов Час назад
Да даже если и 24 тыс руб это, что деньги? Это только для того что бы с голода не умереть, а 15 тыс - я не представляю, как на это можно прожить
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39k
Александр Час назад
Я в шоке... в Тюмени продавцы в пятёрочках в 2 разв больше получают...
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75
DoctorBetruger Час назад
Надо-же! А местные кремлеботы с пеной у рта всем доказывают, что таких зарплат вообще нет в РФ. Ну может только у уборщицы на пол-ставки...
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7k
Акакий DoctorBetruger 20 минут назад
кстати интересно какова зарплата среднестатистического кремлебота?
во сколько он обходится государству и сколько их в россии
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41k
Andrey Час назад
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12k
Yasen_Perec Andrey 56 минут назад
Как это не причём? Холопы посмели оклеветать небожителей, особ приближённых к императору. Срочно наказать невиновных и наградить непричастных. Другого в этой стране не умеют.
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14k
ВОВЧЕГ Andrey 48 минут назад
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3k
Andrey Abramov Час назад
Зарплата пожарного Перми в час 75р, зарплата разнорабочего в Москве 230р пока руководителей госконтор не начнут драть за отсутствие кадров, ничего не поменяется. По опыту, зарплаты на бюджете можно сделать достойными, для этого руководству нужно шевелить пятой точкой. Но им проще сидеть ровно и сетовать на отсутствие кадров.
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