«У нас закончился воздух»: огнеборцы погибли во время пожара на складе автозапчастей

Командир отделения старший прапорщик Анатолий Жалнерчик отдал службе 27 лет. У него осталась жена и двое детей. Помощник начальника караула старший прапорщик Александр Пузырев прослужил в МЧС 25 лет. У него также осталась супруга и двое детей. Третий спасатель – сержант Михаил Рябцев. Самый молодой из звена. Ему было 27, в МЧС он прослужил 6 лет.



Расследованием причин гибели на пожаре троих спасателей и работника склада занялся Следственный комитет и комиссия МЧС.