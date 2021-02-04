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«У нас закончился воздух»: огнеборцы погибли во время пожара на складе автозапчастей

«У нас закончился воздух»: огнеборцы погибли во время пожара на складе автозапчастей (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   красноярск   пожар   пожарные   
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Трое сотрудников пожарно-спасательной службы погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске . Им не хватило кислорода в баллонах. В опубликованном видео слышны их последние переговоры по рации.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   красноярск   пожар   пожарные   
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11k
InfoVoin 2 часа назад
Добрую память Вам мужики! Спасибо!
Добрую память Вам мужики! Спасибо!
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6k
Сгусток позитива 9 минут назад
Пипец....... Обидно.
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9k
котегRUS Полчаса назад
Царствие Вам Небесное... Коллеги


Хочу поправить автора..
Кислородные противогазы (КИП) практически сейчас не применяются, за исключение спасателей которым он нужен как легкий и миниатюрный резервный источник для дыхания. Пожарные из отделения ГДЗС (газодымозащитная служба) ходят в пожары с ДАСВ (дыхательные аппараты на сжатом воздухе). Раньше мы ходили со стальными баллонами, сейчас баллоны из композитных легких материалов и позволяют долго находиться в задымлений зоне.. Но когда просвистит сигналимый свисток из аппарата, то в баллоне остаётся 50 атмосфер воздуха и пожарные обязаны выйти на свежий воздух.. Увы, этого воздуха Мужикам не хватило
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4k
ваня панкин 42 минуты назад
вечная память всем погибшим на пожарах... и спасибо большое парни за работу...
вечная память всем погибшим на пожарах... и спасибо большое парни за работу...
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438
Павел Рыбаков Час назад
Очень, очень жаль ребят! Соболезную родным и коллегам.
Не думаю, что пост безопасности не был выставлен и не производились расчёты. Скорее всего - обрушение и завал пути разведки. На другой путь воздуха не хватило... Как же жаль их.
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11k
KOSTELLO Час назад
Земля Вам пухом братцы.
Видел воочию работу пожарных - все супергерои вместе взятые, просто детский сад.
Снимаю шляпу и спасибо Вам
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4k
Бу Час назад
Какой ужас
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
В огонь и дым зайти не каждый сможет. А уж делать что-то разумное и соображать по обстановке ещё сложнее.
Спасибо им наше уже не нужно. Хоть и надо сказать. Мне другое интересно: есть ли страховки для спасателей? Оплачивает ли МЧС эти страховки? Есть ли помощь хоть какая-то семьям спасателей? На что по закону семьи могут расчитывать? Или «извините, это их работа»? Льготы-льготами, а в случае гибели при исполнении должны быть компенсации. Ну и пенсии по потере кормильца, само собой разумеется.
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38k
Андрей Бертон 2 часа назад
Работал в ВГСЧ, спасатели на шахте, по правилам, всегда оставляй воздух на обратную дорогу, 2/3 если обратная дорога вверх и 1/3 если вниз. В данном случае, если их не
заблокировло, это ппц. Судя по переговоры, они потеряли ориентацию в дыму, если это так, это ошибка старшего.
Мужиков жалко, но это работа, они сами её выбрали.
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9
Олег 2 часа назад
Как-же ВАС жаль!!!
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30k
Alex 2 часа назад
Как же жалко мужиков...
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