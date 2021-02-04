«У нас закончился воздух»: огнеборцы погибли во время пожара на складе автозапчастей

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске . Им не хватило кислорода в баллонах. В опубликованном видео слышны их последние переговоры по рации.
Командир отделения старший прапорщик Анатолий Жалнерчик отдал службе 27 лет. У него осталась жена и двое детей. Помощник начальника караула старший прапорщик Александр Пузырев прослужил в МЧС 25 лет. У него также осталась супруга и двое детей. Третий спасатель – сержант Михаил Рябцев. Самый молодой из звена. Ему было 27, в МЧС он прослужил 6 лет.
Расследованием причин гибели на пожаре троих спасателей и работника склада занялся Следственный комитет и комиссия МЧС.
Расследованием причин гибели на пожаре троих спасателей и работника склада занялся Следственный комитет и комиссия МЧС.
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Хочу поправить автора..
Кислородные противогазы (КИП) практически сейчас не применяются, за исключение спасателей которым он нужен как легкий и миниатюрный резервный источник для дыхания. Пожарные из отделения ГДЗС (газодымозащитная служба) ходят в пожары с ДАСВ (дыхательные аппараты на сжатом воздухе). Раньше мы ходили со стальными баллонами, сейчас баллоны из композитных легких материалов и позволяют долго находиться в задымлений зоне.. Но когда просвистит сигналимый свисток из аппарата, то в баллоне остаётся 50 атмосфер воздуха и пожарные обязаны выйти на свежий воздух.. Увы, этого воздуха Мужикам не хватило
Не думаю, что пост безопасности не был выставлен и не производились расчёты. Скорее всего - обрушение и завал пути разведки. На другой путь воздуха не хватило... Как же жаль их.
Видел воочию работу пожарных - все супергерои вместе взятые, просто детский сад.
Снимаю шляпу и спасибо Вам
Спасибо им наше уже не нужно. Хоть и надо сказать. Мне другое интересно: есть ли страховки для спасателей? Оплачивает ли МЧС эти страховки? Есть ли помощь хоть какая-то семьям спасателей? На что по закону семьи могут расчитывать? Или «извините, это их работа»? Льготы-льготами, а в случае гибели при исполнении должны быть компенсации. Ну и пенсии по потере кормильца, само собой разумеется.
заблокировло, это ппц. Судя по переговоры, они потеряли ориентацию в дыму, если это так, это ошибка старшего.
Мужиков жалко, но это работа, они сами её выбрали.