Ледяная глыба упала на припаркованный у жилого дома автомобиль с водителем

В Новосибирске водитель даже не успел насладиться своей новенькой иномаркой - только припарковал её у подъезда после покупки, как на машину свалился снег. Да не просто пара хлопьев, а две глыбы, которые практически уничтожили всю переднюю часть автомобиля.

0 Самому водителю тоже досталось - снежной массой зацепило голову, когда он пытался выйти из салона. К счастью, отделался только ушибом. Оказалось, что снег сошёл с самодельной крыши балкона на 9 этаже. Кажется, кто-то крупно попал на деньги...