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Ледяная глыба упала на припаркованный у жилого дома автомобиль с водителем

Ледяная глыба упала на припаркованный у жилого дома автомобиль с водителем (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   Сосулька   видео   зима   коммунальщики   лед   ледяная глыба   неудача   
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В Новосибирске водитель даже не успел насладиться своей новенькой иномаркой - только припарковал её у подъезда после покупки, как на машину свалился снег. Да не просто пара хлопьев, а две глыбы, которые практически уничтожили всю переднюю часть автомобиля.

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Метки: 360подмосковье   Сосулька   видео   зима   коммунальщики   лед   ледяная глыба   неудача   
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8  комментариев
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Перст Указующий 55 минут назад
мне кажется, в данной ситуации всё равно какая у него машина, почём и сколько ей: повезло, что был внутри, а не принял глыбу на голову.
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10k
Антон Семёныч Минуту назад
Если бы он там не стоял , то мама с ребенком прошли бы именно по тому месту, которое он занял. Конечно глыба упала позже, но даже если бы она упала, когда они обходили машину, они бы не пострадали.
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Великий Кормчий 23 минуты назад
В Воронеже вообще человек на детскую коляску из окна выпал... И сам ушёл и ребенка прибил...
Опасно по улицам стало ходить...
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5k
Игорь 50 минут назад
Ну на счет - уничтожил переднюю часть - можно не согласиться
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57k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
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