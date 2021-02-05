Ледяная глыба упала на припаркованный у жилого дома автомобиль с водителем

В Новосибирске водитель даже не успел насладиться своей новенькой иномаркой - только припарковал её у подъезда после покупки, как на машину свалился снег. Да не просто пара хлопьев, а две глыбы, которые практически уничтожили всю переднюю часть автомобиля.
Самому водителю тоже досталось - снежной массой зацепило голову, когда он пытался выйти из салона. К счастью, отделался только ушибом. Оказалось, что снег сошёл с самодельной крыши балкона на 9 этаже. Кажется, кто-то крупно попал на деньги...
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