Оскорбила чувства: художнице из Уфы угрожают за эротические рисунки людей в башкирских нарядах

Девушке пришлось обращаться в полицию из-за опасений за своих близких.
В Башкирии разгорается национальный скандал из-за картин уфимской художницы Алены Савельевой, которая в своих работах изображает башкир в национальных костюмах, но в, так сказать, современной интерпретации - в пикантных позах и без нижнего белья.
Девушка опубликовала свои работы в соцсети в начале января. И после того как на них обратил внимание лидер запрещенной в России националистической организации "Башкорт" Руслан Габбасов, на Алену Савельеву посыпались угрозы и оскорбления. Габбасов в частности написал, что в картинах он усмотрел откровенное издевательство над башкирами и башкирской культурой.
После реакции Габбасова забурлили и все башкирские паблики во "ВКонтакте". Девушке начали писать "в личку" и угрожать расправой. Алене пришлось написать заявление в полицию.
"Мне пишут о том, что меня найдут, что найдут моих родственников, что даже если я скроюсь, куда‑то уеду, то все мои близкие будут страдать", - рассказала девушка, пояснив, что за свою жизнь не опасается и скрываться от "праведного" гнева земляков не намерена, но боится за своих друзей, которые не имеют никакого отношения к картинам.
"Против этой девушки-художницы заявление надо писать в прокуратуру за осквернение башкирской национальной культуры, за разжигание межнациональной розни" или "Пусть она и русских нарисует", - примерно так выглядели все приличные комментарии оскорбленных башкир.
Однако Савельева уверяет, что оскорблять никого не намеревалась своими работами показать красоту родных земель и обнаженного тела.
К счастью, нашлись и те, кто заступился за художницу. Среди них зампредседателя Общественной палаты Кристина Недорезова-Дрёмина.
"Нельзя прижимать взгляд художника, так умрет искусство. Певцы должны петь что хотят, художники — рисовать. Мы же не Северная Корея", - заявила она.
На Алену, кстати, тоже написали заявление в прокуратуру. И теперь художнице придется объяснять правоохранителям, что она хотела показать и рассказать посредством своих картин.
Это не единичный случай с оскорблением национальных чувств башкир. Летом 2019 года художнику Камилю Бузыкаеву пришлось извиняться за свою карикатуру, в которой он изобразил проститутку в национальном головном уборе и с чак-чаком в руках.
Ну оскорбились какие-то ханжи, только при чем тут прокуратура?— Филип Джей Фрай (@SeregaP91) January 14, 2021
Источник:
- Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
- 15 художественных отсылок к произведениям искусства в фильмах
- "Ты не один": Кевин Спейси записал новое рождественское обращение
- 11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными
- Решена загадка самой скандальной эротической картины "Происхождение мира"
Понравилось37
До сегодняшнего дня...
П. С. Со мной вот прям сейчас на работе сидит такая как раз башкирка. Жопой крутит постоянно. Хотя и не в народной одежке)
Падение уровня жизни, растущие неравенство и безработица, прочие "прелести" капиталистического общества создают благоприятную среду для преступности, мракобесия любых видов, национализма и других проявлений ненависти. А местные князьки ещё больше их подогревают, чтобы выторговать себе у Центра более выгодные условия. Так разорвали Союз, так могут разорвать Россию.
Частное присвоение результатов общественного труда неизбежно ведёт к национализму в идеологии и фашизму в политике.
Это настолько очевидные вещи, что даже как-то не ловко объяснять их взрослым людям.
Во время прогулки по какому то парку, к нам подошли местные соцопросники, где я чуть ли не единственный раз анкетировался. Причем от анкеты сепаратизмом так и несло. Вопросы типа того мол насколько наша республика должна обладать собственными полномочиями и т.п.
P.S. большая часть населения башкортостана - русские, потом татары, потом уже башкиры.