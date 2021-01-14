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Оскорбила чувства: художнице из Уфы угрожают за эротические рисунки людей в башкирских нарядах

Оскорбила чувства: художнице из Уфы угрожают за эротические рисунки людей в башкирских нарядах (11 фото)

Автор:
14 января 2021 14:43
Сообщество : Искусство
Метки: Угрозы   башкиры   картины   оскорбления   традиции   художница   
3181
11

Девушке пришлось обращаться в полицию из-за опасений за своих близких.

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Метки: Угрозы   башкиры   картины   оскорбления   традиции   художница   
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65  комментариев
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23k
Григорий 2 часа назад
Японцев их манга не напрягает, а Габбасова такие картинки возбудили.
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46
Евгений Ковалёв 6 минут назад
Хорошо что хоть не жопой рисовала. Или другими частями и манерами. Как сейчас модно. А так говно полное
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669
Viktor 9 минут назад
Художница от слова ХУДО .
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723
Валд Полчаса назад
"мы башкиры исповедующие ислам и сохранившие при этом самобытную культуру"... Мде, странные представления у башкира о самобытности, и рыбку съесть и на....). А вообще да, выходит отсталый народ. Иначе как объяснить, что "вся" нация оскорбилась говнорисунками говнохудожницы.
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Комментарий удален
−5
27k
Aleksandr 45 минут назад
Теперь каждый, кто пачкает бумагу-художник...
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33k
AGM 47 минут назад
Рисунки в первую очередь - гамно. И без намека на содомитов тоже конечно нельзя было обойтись. Кто то конечно скажет что это всего навсего национальная борьба куреш. Но по "композиции" сразу видно что "художница" имела ввиду.
Рисунки в первую очередь - гамно. И без намека на содомитов тоже конечно нельзя было обойтись. Кто то конечно скажет что это всего навсего национальная борьба куреш. Но по "композиции" сразу видно что "художница" имела ввиду.
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33k
AGM Обратная сторона Луны 38 минут назад
Это "художница" её завела. Видимо её саму это тоже заводит. Художники то ведь всегда рисуют либо самих себя либо собственные фантазии. Для психолога или психиатра как открытая книга.
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6k
klop Обратная сторона Луны Полчаса назад
А ты смотрю ищешь партнера тут себе, проказник.
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33k
AGM klop Полчаса назад
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33k
AGM Обратная сторона Луны Полчаса назад
Я не из ваших.
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816
Обратная сторона Луны AGM 24 минуты назад
А, вы из них?
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2k
Rhino 47 минут назад
Никогда не считал башкир отсталыми.
До сегодняшнего дня...
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13k
vikklu 49 минут назад
Эт всё от недотраха.
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6k
klop vikklu Полчаса назад
Ну раз ты знаешь значит так и есть.
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27k
winergy2012 klop 11 минут назад
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1k
Егор 49 минут назад
мне интересно, как на это можно оскорбиться? Ну картинки и картинки...
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889
СДД Егор Полчаса назад
Как взглянуть. Когда мозги на месте, конечно, все это чушня. Но, ептить, общество-то больное. Тут ограничивать надо, чтобы больная фантазия и перла дальше. К слову говоря, у славян так как раз и вышло. Казалось бы, какая хер разница, снимают там всякие "особенности русской бани"... но у массы даунов стереотипы находились. И вот уже образ какой-нибудь голой украинки в фартуке и с Катаром, солью -- уже устоявшийся, повторяющийся и в карикатуре и реальных картинах (кино в том числе).

П. С. Со мной вот прям сейчас на работе сидит такая как раз башкирка. Жопой крутит постоянно. Хотя и не в народной одежке)
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889
СДД Полчаса назад
"Катаром", епт... Ка-ла-чом.
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6k
Pillin Alex Егор 13 минут назад
Та там больше озабоченность будущим, чем оскорбленость. Обычно сначала художник делает, что-то странное как элемент искусства, потом ученые обсуждают ту же дичь, потом она появляется в книгах, потом в кинематографии, потом дичь становится не просто нормой, а неотъемлемым элементом маленького народа.
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11k
Oleg 53 минуты назад
И картинки мерзкие, и художница такая же, да и реакция с оскорблениями - тоже пре мерзкая
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6k
Кружок Час назад
Это не художница, а говно какое-то ... и голые бабы тут совершенно ни при чём.
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33k
AGM Кружок 46 минут назад
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Художница....каракули и уже художник!
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2k
Андрей Ковалев Лесли 🥰 52 минуты назад
Вы эксперт?. Наверное институт искусств по графике окончили?. Или просто ТП, высказывающая своё "глубокомысленное мнение" на уровне свиньи в апельсинах?...
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3k
ишты Лесли 🥰 47 минут назад
Вот зря вы так - не на каракули, а на раскраски очень похоже... Художника всякий обидеть может, а уж убогую раскрасочницу и подавно!
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3
Евгений Котовский Андрей Ковалев 39 минут назад
Извинити, я, конечно же, не эксперт и институты по графике не кончал)), но такое великое искуйство видал не раз в школьных туалетах на стене)). Ищё раз извинити
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2k
Андрей Ковалев Евгений Котовский 21 минуту назад
Кэп. Ну как можно судить о чём то, не зная этнических особенностей тех мест. Да и как можно сравнить художественную ценность Рубенса, Айвазовского, Малевича, Кандинского?. Они же, ска, такие разные!...
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3
Евгений Котовский Андрей Ковалев 4 минуты назад
Киса, я давно хотел вас спросить, как художник художника, вы рисовать умеете?
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255
EM Час назад
А почему лидер запрещённой в России организации, не в тюрьме? Или он не живёт в России? Или я чего-то не понимаю про российские законы?
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2k
Андрей Ковалев EM 51 минуту назад
Второе.
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13k
vikklu EM 49 минут назад
Закон как дышло, куды повернул, то и вышло. И не только в России.
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3k
Дед Победы 2 часа назад
Оскорбила чувства: художнице из Уфы угрожают за эротические рисунки людей в башкирских нарядах
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Майкл Дже ксон ???????????
Майкл Дже ксон ???????????
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29k
Korolev 2 часа назад
Понятно, что люди возмущены. Но возмущены они не рисунками. Рисунки - просто триггер.

Падение уровня жизни, растущие неравенство и безработица, прочие "прелести" капиталистического общества создают благоприятную среду для преступности, мракобесия любых видов, национализма и других проявлений ненависти. А местные князьки ещё больше их подогревают, чтобы выторговать себе у Центра более выгодные условия. Так разорвали Союз, так могут разорвать Россию.

Частное присвоение результатов общественного труда неизбежно ведёт к национализму в идеологии и фашизму в политике.

Это настолько очевидные вещи, что даже как-то не ловко объяснять их взрослым людям.
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7k
Акакий Korolev 49 минут назад
последний раз был в Уфе, в достаточно сытые годы, точно не скажу, толи 10 толи 12 год. Вообщем рай, по сравнению с тем что сейчас.
Во время прогулки по какому то парку, к нам подошли местные соцопросники, где я чуть ли не единственный раз анкетировался. Причем от анкеты сепаратизмом так и несло. Вопросы типа того мол насколько наша республика должна обладать собственными полномочиями и т.п.
P.S. большая часть населения башкортостана - русские, потом татары, потом уже башкиры.
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30k
Alex 2 часа назад
Херня какая-то. Зря она так
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−54
Племянник Путина 2 часа назад
всё очень натурально нарисовала. они так и выглядят
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Художница? Картины? Я вижу рисунки уровня школьницы, с технической стороны слабые, с альтернативной анатомией. Я так в школе на последних страницах тетради рисовала, когда на уроке скучно было...
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6k
klop Olga Raudis 22 минуты назад
Как думаете тоже школьники рисовали на последней странице?
Как думаете тоже школьники рисовали на последней странице?
Как думаете тоже школьники рисовали на последней странице?
Как думаете тоже школьники рисовали на последней странице?
Как думаете тоже школьники рисовали на последней странице?
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362
Тюлень Боевой 2 часа назад
Художница?Да дети 5 лет лучше рисуют
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