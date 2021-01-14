Оскорбила чувства: художнице из Уфы угрожают за эротические рисунки людей в башкирских нарядах

После реакции Габбасова забурлили и все башкирские паблики во "ВКонтакте". Девушке начали писать "в личку" и угрожать расправой. Алене пришлось написать заявление в полицию.

"Мне пишут о том, что меня найдут, что найдут моих родственников, что даже если я скроюсь, куда‑то уеду, то все мои близкие будут страдать", - рассказала девушка, пояснив, что за свою жизнь не опасается и скрываться от "праведного" гнева земляков не намерена, но боится за своих друзей, которые не имеют никакого отношения к картинам.