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7 особенностей жителей Канады

7 особенностей жителей Канады (7 фото)

Автор:
10 января 2021 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Канада   люди   менталитет   особенности   традиции   
4069
7
Каждая страна интересна и удивительна по-своему. Природа, архитектура, климат. Но интереснее всего это, конечно, люди, их традиции и привычки.
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Метки: Канада   люди   менталитет   особенности   традиции   
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
-Откуда ты родом, солдат?
-Из Канады, сэр! Страны проституток и хоккеистов!
-Моя жена тоже из канады
-И за какую команду она играет, сэр?
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30k
Mamin Sibiriak 16 минут назад
Если в Канаде трепетно относятся к правилам дорожного движения - то кто тогда едет слишком медленно или пытается повернуть, не включив поворотник?
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2k
Mellivora Полчаса назад
Для США Канада что-то вроде захолустья (как я понимаю). Этакая Сибирь где медведи и аборигены. Ничего там не происходит. Тишина.
Что-то вроде Финляндии для РФ или Австралии и Новой Зеландии для всего мира.
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16k
Anna 2 часа назад
что я знаю о Канаде от фишек.нет
что я знаю о Канаде от фишек.нет
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Все так и есть в большинстве своём. Вот по поводу чаевых, они обычно 15% от суммы.
По поводу английского, канадский английский больше похож на американский английский, а не на британский.
И да, на английском здесь говорят почти 100% людей. Есть глубинки в Квебеке, где люди могут не знать английский, но даже там это более старое поколение.
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42k
Alex Ivanov BenderRodriguez 12 минут назад
Понимают и говорят, но принципы) Видел я их взаиморазборки по схеме англофоны-франкофоны.
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3k
schmubu 2 часа назад
обычно такие говновысеры на тему "а как там у них" не соответствуют истине и наполовину.
но непонятно всё ещё, кто всю эту уйню придумывает...
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1k
Antarez schmubu 2 часа назад
Принципе все верно. Живу в Канаде 8 лет. Малость преувеличено. Везде люди разные. Но люди в целом более спокойные и законопослушные.
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10k
VM Varga 2 часа назад
А где кленовый сироп?
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27k
a.fey 2 часа назад
Ездил как-то в Монреаль по делу. Ни кто никуда никогда не торопится. Вообще, никогда ни кто в назначенное время на встречу не приходил.
Поставил машину перед зданием, куда приехал. Часа через четыре поинтересовались, где я машину поставил. Оказалось, что это парковка другой компании, а их парковка с другой стороны здания. И мою машину могут эвакуировать. Решил переставить, если успею. Сказали, чтоб я завтра там машину не ставил, а сегодня пусть стоит. Уже четыре часа. Консьерж ушел домой. Придет только завтра утром. Пока заметит, пока позвонит, пройдет еще один день. Пока полиция передаст вызов эвакуатору, пройдет еще день, два. Ну и эвакуатору тоже нужно собраться. Машину раньше следующей недели не заберут.
Ездил я, по привычке, на 10 км в час быстрее ограничения скорости, и был самый медленный.
Судя, по народу в кафе и ресторанах днем, обедают, как минимум, часа полтора. Обедают долго, обстоятельно, с вином.
Переход. Перед переходом знак "стоп". Под знаком табличка с ценой проезда без остановки. На ближайшем парковочном месте перед переходом стоит полицейская машина с включёнными мигалками. Примерно, раз в две минуты эта машина останавливает очередного нарушителя, выписывает штраф и возвращается обратно.

А еще в Канаде легальна проституция.
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28k
KiploksAKS a.fey 2 часа назад
...и легальный хоккей.
Кстати, Монреаль - это Квебек, там живут по-французски.
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6k
BenderRodriguez a.fey 2 часа назад
Проституция в Канаде нелегальна. Ты с травкой перепутал.
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1k
Antarez KiploksAKS 2 часа назад
И легальная марихуана.
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41k
zloykoyot 2 часа назад
Самое моё большое разочарование в Канаде - кленовый сироп. В детстве читал сказки дядюшки Римуса и мечтал попробовать данный продукт. Попробовал спустя лет 20. Говно-говном с привкусом поленницы.
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8k
Сатанеев 3 часа назад
Баян, конечно, но забавно же!

Дневник канадского эмигранта
15-е августа.
Вот мы и в Канаде!!! Я очарован этой страной! Здесь восхитительно! Горы так прекрасны. С нетерпением жду, когда увижу их покрытыми снегом.

14-е октября.
КАНАДА! Это самое чудесное место на земле! Листья на деревьях пожелтели и приобрели все оттенки спектра, от красного до оранжевого. Вчера совершил увлекательную поездку за город, в сельскую местность. Вы не поверите! Видел диких оленей! На воле, они так красивы и грациозны. Поистине это самые очаровательные животные на планете. Ну просто милашки! Нет, здесь действительно рай!

11-е ноября.
Скоро открывается сезон охоты на оленей. Это ужасно! Не могу себе представить, что у кого то может подняться рука на это милое, безобидное создание. Со дня на день ожидаем снег. Мне здесь нравится!

2-е декабря.
Наконец-то! Этой ночью выпал снег. УРА!!! Проснувшись поутру, мы обнаружили очаровательную картину за окном. Все покрыто белоснежным, пушистым покрывалом. Вид, как на удивительной рождественской открытке! Я восхищен! Мы с женой радостно выбежали из дому, и быстренько очистив крыльцо и парковку перед домом, мы с хохотом стали кидаться снежками. (Я победил). Внезапно снегоочиститель проехал мимо нас, завалив всю парковку снегом. Но это не расстроило нас, и я быстренько откидал снег обратно. Как здесь хорошо! Я люблю Канаду!

12-е декабря.
Этой ночью опять выпал снег. Снегоочиститель повторил свою выходку и завалил парковку.

19-е декабря.
Опять шел снег этой ночью. Я так и не смог очистить парковку и уехать на работу. Здесь конечно великолепно, но я уже обессилел, постоянно очищая парковку от снега. Идиотский снегоочиститель!

22-е декабря.
Опять ночью падала эта белая мерзость! Я заработал кровавые волдыри на руках и постоянную боль в пояснице, от бесконечной чистки снега. Такое впечатление, что этот дятел на снегоочистителе прячется за углом и только и ждет когда я откидаю снег с парковки. ЖОПА!!!

25-е декабря.
МЭРРИ ФАКЕН КРИСМАС! Опять этот гребаный снег!!! Только бы добраться до горла того сукина сына, который на снегоочистителе. Клянусь, задушил бы урода!!! И потом, почему городские службы не рассыпают соль на обледенелых дорогах? Вчера шел и чуть не убился.

27-е декабря.
Ночью снова выпало это белое говно!!! Третий день сижу дома, за исключением вылазок для очистки парковки после снегоочистителя. Не могу никуда выбраться. Машина исчезла под горой этой белой дряни! И как же зверски холодно! Мужик из бюро прогноза по ящику обещает еще 20 сантиметров белого говна этой ночью. КОЗЕЛ!!! А ты знаешь, сколько лопат снега составят эти 20 сантиметров???

28-е декабря.
Этот гандон из бюро прогнозов ошибся! Выпало 50 сантиметров. Похоже, этот б...кий снег не растает до лета. Снегоочиститель застрял возле нашего дома, и этот мудак водитель прибежал к нам с просьбой одолжить лопату. Я сказал ему, что сломал шесть лопат, откидывая то белое дерьмо, которым он заваливал нашу парковку, и сейчас поломаю седьмую об его баранью башку.

4-е января.
Сегодня наконец-то выбрался из дому!!! Поехал в магазин закупить харчей. И вот, на обратном пути вылетает на дорогу эта скотина - олень и расшибает копытами весь передок машины. Ущерба на три тысячи долларов!!! Ну почему говнюки охотники не поубивали этих паскуд в ноябре? Эти твари (олени) везде и повсюду. Что б их разорвало, ублюдков!

3-е мая.
Отвез машину в мастерскую. Вы не поверите, но эта лоханка успела проржаветь напрочь, от соли, которую козлы из городских служб сыпали на дороги.

10-е мая.
Все! Уезжаю во Флориду. Не могу себе представить, что кто-нибудь, находясь в здравом рассудке, пожелает жить в этой гребаной Канаде!
лично я взял отсюда: (с) https://www.rasc.ru/gear/volkl-tests-0405-canada.shtmlhttps://www.rasc.ru/gear/volkl-tests-0405-canada.shtml
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9k
wild cat 3 часа назад
7 особенностей жителей Канады
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602
СанТимм 3 часа назад
-А что бы Вы дополнили или убрали из этого списка?

-Канаду)
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49k
smakido 3 часа назад
Судя по тексту, Канада - это прямо рай на нашей грешно земле!
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40k
Митрий 3 часа назад
Что я знаю о канадцах:
Что я знаю о канадцах:
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7k
kaboza Митрий 2 часа назад
7 особенностей жителей Канады
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325
Zvirbulis 3 часа назад
У нас под Ригой, в местечке Адажи, стоит канадский батальон. Где-то около 500 человек. На территории бывшего советского мотострелкового учебного полка, что дислоцировался в Кадаге. Так вот канадцы - алкаши, хамы и быдло. Это всё, что местное население знает о канадцах. Всегда лучше убеждаться на собственном опыте и наблюдениях, чем читать такие вот ничем не подтверждённые рекламные прожэкты.
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240k
Booharik Zvirbulis 2 часа назад
Это представители той самой украиноязычной диаспоры. Канадский генералитет считает, что им в Европе климат привычнее и укомплектовался соответственно - потомками бандеровцев.
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9k
Schandmaul Zvirbulis 2 часа назад
заметь, к чужим военным на территории любой страны всегда относятся плохо, они не считают нужным себя хорошо вести, ибо им пох, это не их страна и им за это ничего не будет
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42k
Alex Ivanov Schandmaul 7 минут назад
Про Кубу и ГДР я бы такое точно не сказал)
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6k
Прохожий3 3 часа назад
Высокие чаевые - американская штука.
Комфорт превыше моды - расскажите это испанцам и многим другим европейцам.
Третий пол - ну тут и без меня найдут массу примеров за пределами Канады.
Кафе и готовая еда - в азии часто встречается. Лично видел как в квартире у знакомых в Сингапуре не было кухни. Вообще. Холодильник для охлаждения напитков и все. Ни микроволновки, ни печки. Пожрать - пошли в фудкорт. Есть конечно и олдфаги, но молодежь в основном ленива в этом.
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2k
евгений 3 часа назад
«Комфорт превыше моды» бл@ я канадец оказывается. Мне кажется так любой считает. У кого мозгов чуть больше хотя бы, чем у садового шланга
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Есть 3 знакомых переехавших достаточно давно в Канаду на пмж.
Описывают ее одним словом: "скучно"
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9k
Schandmaul Ego sum qui sum 2 часа назад
очень размыто.. они из питера в канадскую провинцию переехали и им скучно или им после российской деревни скучно в Торонто?
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1k
Antarez Ego sum qui sum 2 часа назад
Да. Я в Канаде 8 лет. Скучно, но каждые 2 года приезжаю в Москву в отпуск. Да ну на хер такое веселье как у вас. Возвращаюсь с радостью.
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42
Philip Ego sum qui sum Час назад
То ли дело в России, особенно где-нибудь в [мат] или в Челябинске.
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2k
glazz_19 Antarez 57 минут назад
Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус? :) Зачем ехать туда, откуда хочется с радостью уехать? Мазохист?
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847
Lana Krasnovska 3 часа назад
Я знаю, что в Канаде большая и агрессивная диаспора из Хохложопинска. Всё остальное как-то не особо интересно и в принципе непримечательно.
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280
Damaskinas Lana Krasnovska 2 часа назад
Тебя наверное украинцы [мат] толпой раз так пердак горит! тебе не похер что там и какая диаспора в канаде?
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37k
Сергей Lana Krasnovska 2 часа назад
Что так толерантно "диаспора", пиши прямо украинские пособники нацистов осели в Канаде после 1945г.
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615
Ermak 2 часа назад
Минусаторы, хер-сосаторы, накуй это вон туда, бегом марш!
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57k
Опиум для народа Lana Krasnovska Час назад
Как будто про"балты чем-то лучше...)))
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1k
Андрей Вырвихвист Опиум для народа 11 минут назад
Можно подумать, что вы, голосовавшие за ублюдка ельцина, прям святоши... Именно из-за вас, сукиных детей, всё и вся в Союзе полетело в тартарары. Именно у вас появились первые "народные фронты" и тому подобные ошалелые советофобские шайки, предвестники нациковских в Прибалтике и в других местах.
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