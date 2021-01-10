7 особенностей жителей Канады

Начнём с того, что в Канаде по официальным данным, проживает 34 национальности. Так что можно смело сказать , что Канада – страна иммигрантов, ведь каждый шестой житель был рождён за её границей. Говорить о каком-то едином менталитете невозможно, особенности в каждой провинции и территории будут отличаться друг от друга. Но есть несколько негласных привычек и правил, которые действительно отличают канадцев от всех.

В Канаде официально два языка - английский и французский. Примерно 60% населения говорят на английском и 20% на французском. Американцы считают, что канадцы говорят с британским акцентом, англичане считают, что канадский больше похож на английский, а сами канадцы считают свой язык уникальным явлением мультикультуры.