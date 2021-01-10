7 особенностей жителей Канады

Каждая страна интересна и удивительна по-своему. Природа, архитектура, климат. Но интереснее всего это, конечно, люди, их традиции и привычки.
Начнём с того, что в Канаде по официальным данным, проживает 34 национальности. Так что можно смело сказать , что Канада – страна иммигрантов, ведь каждый шестой житель был рождён за её границей. Говорить о каком-то едином менталитете невозможно, особенности в каждой провинции и территории будут отличаться друг от друга. Но есть несколько негласных привычек и правил, которые действительно отличают канадцев от всех.
В Канаде официально два языка - английский и французский. Примерно 60% населения говорят на английском и 20% на французском. Американцы считают, что канадцы говорят с британским акцентом, англичане считают, что канадский больше похож на английский, а сами канадцы считают свой язык уникальным явлением мультикультуры.
В Канаде официально два языка - английский и французский. Примерно 60% населения говорят на английском и 20% на французском. Американцы считают, что канадцы говорят с британским акцентом, англичане считают, что канадский больше похож на английский, а сами канадцы считают свой язык уникальным явлением мультикультуры.
Пунктуальность и тотальная вежливость
В Канаде не принято опаздывать, ведь это расценивается даже не как дурной тон, а просто неуважение к человеку. Также они очень вежливы, со всем без исключения. Поздороваться с водителем автобуса, придержать дверь в магазине, помочь выйти из автомобиля. Это обычное явление.
Если вы заняли место в очереди, будьте уверены вперёд никто не полезет с фразой "мне просто спросить!".
У канадцев есть одна черта, которая в первое время вызывает удивление. Они всегда готовы извиниться. "Excuse me!" и "sorry" можно услышать по любому поводу. Даже если неловкий момент произошёл по вашей вине, канадцу проще самому извиниться.
Если вы заняли место в очереди, будьте уверены вперёд никто не полезет с фразой "мне просто спросить!".
У канадцев есть одна черта, которая в первое время вызывает удивление. Они всегда готовы извиниться. "Excuse me!" и "sorry" можно услышать по любому поводу. Даже если неловкий момент произошёл по вашей вине, канадцу проще самому извиниться.
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Строгое соблюдение ПДД
В Канаде трепетно относятся к правилам дорожного движения. Их соблюдаю практически всё, а следовательно, и количество аварий на дорогах крайне мало. В этой стране не принято устраивать догонялки на трассе и вплотную прижиматься к соседним автомобилям, стоя на светофоре. Неважно у тебя дорогой автомобиль премиум класса или велосипед, правила для всех одни.
Да и врождённая вежливость не позволит канадцам сигналить, если кто-то едет слишком медленно или пытается повернуть, не включив поворотник.
Да и врождённая вежливость не позволит канадцам сигналить, если кто-то едет слишком медленно или пытается повернуть, не включив поворотник.
Комфорт превыше моды
Высокие каблуки, неудобная, зато модная одежда, красота превыше комфорта - все это не про канадцев. На деловой встрече вы запросто можете встретить канадца в джинсах и кроссовках и это будет обыденностью. Здесь не гонятся за стилем, главное, чтобы человеку было удобно. Так что вытянутые майки, свободный крой, любовь к джинсовым тканям и удобной обуви на плоской подошве - это одна из особенностей канадского стиля жизни.
Третий пол
В Канаде официально есть третий пол. Так что если человек не может определиться кто он, то смело может называть себя оно. Поправка вступила в силу в 2018 году. Власти решили, что таким образом человек может быть самим собой. Вот только непонятно, как это оно за границу выезжает, ведь не во всех странах есть третий пол.
Кафе и готовая еда
В Канаде не очень популярно готовить дома, это и не удивительно, ведь канадцы заядлые трудоголики. Им проще перекусить в кафе или взять из супермаркета уже готовую еду. Эту интересную особенность тонко подметили в мультсериале "Южный парк". Любовь к посиделкам в кафе переходит и на гостеприимство. В Канаде нечасто ходят в гости, местные жители предпочитают встречаться с друзьями на нейтральной территории. Это относится и к праздникам. Кстати, в некоторые рестораны можно приносить свой алкоголь, об этом обязательно будет упомянуто в меню.
Высокие чаевые
В России не особо распространена практика оставлять чаевые. Если в ресторане ещё куда ни шло, но вот доплачивать таксисту или парикмахеру? В Канаде это обычное явление, причём на чай дают и не только официантам, но и курьерам, мастерам маникюра, парикмахерам. При этом сумма чаевых составляет до 20% от заказа. Отказ дать чаевые будет расценён как грубость.
А что бы Вы дополнили или убрали из этого списка?
А что бы Вы дополнили или убрали из этого списка?
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Метки: Канада люди менталитет особенности традиции
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-Из Канады, сэр! Страны проституток и хоккеистов!
-Моя жена тоже из канады
-И за какую команду она играет, сэр?
Что-то вроде Финляндии для РФ или Австралии и Новой Зеландии для всего мира.
По поводу английского, канадский английский больше похож на американский английский, а не на британский.
И да, на английском здесь говорят почти 100% людей. Есть глубинки в Квебеке, где люди могут не знать английский, но даже там это более старое поколение.
но непонятно всё ещё, кто всю эту уйню придумывает...
Поставил машину перед зданием, куда приехал. Часа через четыре поинтересовались, где я машину поставил. Оказалось, что это парковка другой компании, а их парковка с другой стороны здания. И мою машину могут эвакуировать. Решил переставить, если успею. Сказали, чтоб я завтра там машину не ставил, а сегодня пусть стоит. Уже четыре часа. Консьерж ушел домой. Придет только завтра утром. Пока заметит, пока позвонит, пройдет еще один день. Пока полиция передаст вызов эвакуатору, пройдет еще день, два. Ну и эвакуатору тоже нужно собраться. Машину раньше следующей недели не заберут.
Ездил я, по привычке, на 10 км в час быстрее ограничения скорости, и был самый медленный.
Судя, по народу в кафе и ресторанах днем, обедают, как минимум, часа полтора. Обедают долго, обстоятельно, с вином.
Переход. Перед переходом знак "стоп". Под знаком табличка с ценой проезда без остановки. На ближайшем парковочном месте перед переходом стоит полицейская машина с включёнными мигалками. Примерно, раз в две минуты эта машина останавливает очередного нарушителя, выписывает штраф и возвращается обратно.
А еще в Канаде легальна проституция.
Кстати, Монреаль - это Квебек, там живут по-французски.
Дневник канадского эмигранта
15-е августа.
Вот мы и в Канаде!!! Я очарован этой страной! Здесь восхитительно! Горы так прекрасны. С нетерпением жду, когда увижу их покрытыми снегом.
14-е октября.
КАНАДА! Это самое чудесное место на земле! Листья на деревьях пожелтели и приобрели все оттенки спектра, от красного до оранжевого. Вчера совершил увлекательную поездку за город, в сельскую местность. Вы не поверите! Видел диких оленей! На воле, они так красивы и грациозны. Поистине это самые очаровательные животные на планете. Ну просто милашки! Нет, здесь действительно рай!
11-е ноября.
Скоро открывается сезон охоты на оленей. Это ужасно! Не могу себе представить, что у кого то может подняться рука на это милое, безобидное создание. Со дня на день ожидаем снег. Мне здесь нравится!
2-е декабря.
Наконец-то! Этой ночью выпал снег. УРА!!! Проснувшись поутру, мы обнаружили очаровательную картину за окном. Все покрыто белоснежным, пушистым покрывалом. Вид, как на удивительной рождественской открытке! Я восхищен! Мы с женой радостно выбежали из дому, и быстренько очистив крыльцо и парковку перед домом, мы с хохотом стали кидаться снежками. (Я победил). Внезапно снегоочиститель проехал мимо нас, завалив всю парковку снегом. Но это не расстроило нас, и я быстренько откидал снег обратно. Как здесь хорошо! Я люблю Канаду!
12-е декабря.
Этой ночью опять выпал снег. Снегоочиститель повторил свою выходку и завалил парковку.
19-е декабря.
Опять шел снег этой ночью. Я так и не смог очистить парковку и уехать на работу. Здесь конечно великолепно, но я уже обессилел, постоянно очищая парковку от снега. Идиотский снегоочиститель!
22-е декабря.
Опять ночью падала эта белая мерзость! Я заработал кровавые волдыри на руках и постоянную боль в пояснице, от бесконечной чистки снега. Такое впечатление, что этот дятел на снегоочистителе прячется за углом и только и ждет когда я откидаю снег с парковки. ЖОПА!!!
25-е декабря.
МЭРРИ ФАКЕН КРИСМАС! Опять этот гребаный снег!!! Только бы добраться до горла того сукина сына, который на снегоочистителе. Клянусь, задушил бы урода!!! И потом, почему городские службы не рассыпают соль на обледенелых дорогах? Вчера шел и чуть не убился.
27-е декабря.
Ночью снова выпало это белое говно!!! Третий день сижу дома, за исключением вылазок для очистки парковки после снегоочистителя. Не могу никуда выбраться. Машина исчезла под горой этой белой дряни! И как же зверски холодно! Мужик из бюро прогноза по ящику обещает еще 20 сантиметров белого говна этой ночью. КОЗЕЛ!!! А ты знаешь, сколько лопат снега составят эти 20 сантиметров???
28-е декабря.
Этот гандон из бюро прогнозов ошибся! Выпало 50 сантиметров. Похоже, этот б...кий снег не растает до лета. Снегоочиститель застрял возле нашего дома, и этот мудак водитель прибежал к нам с просьбой одолжить лопату. Я сказал ему, что сломал шесть лопат, откидывая то белое дерьмо, которым он заваливал нашу парковку, и сейчас поломаю седьмую об его баранью башку.
4-е января.
Сегодня наконец-то выбрался из дому!!! Поехал в магазин закупить харчей. И вот, на обратном пути вылетает на дорогу эта скотина - олень и расшибает копытами весь передок машины. Ущерба на три тысячи долларов!!! Ну почему говнюки охотники не поубивали этих паскуд в ноябре? Эти твари (олени) везде и повсюду. Что б их разорвало, ублюдков!
3-е мая.
Отвез машину в мастерскую. Вы не поверите, но эта лоханка успела проржаветь напрочь, от соли, которую козлы из городских служб сыпали на дороги.
10-е мая.
Все! Уезжаю во Флориду. Не могу себе представить, что кто-нибудь, находясь в здравом рассудке, пожелает жить в этой гребаной Канаде!
лично я взял отсюда: (с) https://www.rasc.ru/gear/volkl-tests-0405-canada.shtmlhttps://www.rasc.ru/gear/volkl-tests-0405-canada.shtml
-Канаду)
Комфорт превыше моды - расскажите это испанцам и многим другим европейцам.
Третий пол - ну тут и без меня найдут массу примеров за пределами Канады.
Кафе и готовая еда - в азии часто встречается. Лично видел как в квартире у знакомых в Сингапуре не было кухни. Вообще. Холодильник для охлаждения напитков и все. Ни микроволновки, ни печки. Пожрать - пошли в фудкорт. Есть конечно и олдфаги, но молодежь в основном ленива в этом.
Описывают ее одним словом: "скучно"