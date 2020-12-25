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Cемья строит рядом с домом огромную ледяную скульптуру каждое Рождество

Cемья строит рядом с домом огромную ледяную скульптуру каждое Рождество (25 фото)

Автор:
25 декабря 2020 13:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ледяная скульптура   достопримечательности   куча снега   праздники   рождество   семейные отношения   снежная гора   традиции   
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Каждый год начиная с 1961-го семья Вилов (Veal) из Индианаполиса, США, празднует Рождество, сооружая рядом со своим домом гигантское "ледяное дерево". Эта славная традиция привела к тому, что Ледяное дерево Вилов теперь считается сезонной туристической достопримечательностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ледяная скульптура   достопримечательности   куча снега   праздники   рождество   семейные отношения   снежная гора   традиции   
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Ева Тушенкина
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