Cемья строит рядом с домом огромную ледяную скульптуру каждое Рождество

Каждый год начиная с 1961-го семья Вилов (Veal) из Индианаполиса, США, празднует Рождество, сооружая рядом со своим домом гигантское "ледяное дерево". Эта славная традиция привела к тому, что Ледяное дерево Вилов теперь считается сезонной туристической достопримечательностью.
Если лепить снеговиков уже надоело и вы ищете что-то более оригинальное, посмотрите, как развлекаются эти люди.
Да, работы много - шутка ли, столько снега натаскать, водой залить, а потом еще и раскрасить! Но совместный труд а)сближает; б)это весело.
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Для создания своих скульптур Вилы никогда не используют живые деревья, только отдельные ветки или каркасы из деревянных рам, но название "ледяное дерево" появилось уже давно и как-то само собой прижилось.
Ледяное дерево Вилов вырастает каждый год, и каждый год оно отличается от прежнего. Конечно, оно всегда привлекает внимание - классная же штука!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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