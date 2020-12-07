11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными

Индия - страна загадочная и полная традиций и странных обычаев, хотя они не живут обособленно от остального мира.
Несмотря на то, что Индия достаточно популярна для туризма и цивилизация там - не пустой звук, многие ежедневные вещи индийцы делают совершенно иначе, чем это принято во всем остальном мире.
1. Отбеливание кожи
В Индии идеал красоты - белая кожа, что абсолютно нелогично для этой страны. Но с другой стороны, в Японии одна из самых востребованных процедур - операция по увеличению глаз.
До сих пор про пару, где смуглая девушка идет рядом с мужем, говорят, что ей повезло, что взяли замуж. В области косметики в Индии представлено невероятное количество отбеливающих средств. Зачастую с очень жестким составом: третиноин, стероиды и гидрохинонон. Продолжительное применение такого вот коктейля может привести как минимум к гиперпигментации.
А уж про то, что кожу натирают жесткими мочалками и скребут скребками в надежде смыть смуглоту и говорить не надо. Это делают все.
До сих пор про пару, где смуглая девушка идет рядом с мужем, говорят, что ей повезло, что взяли замуж. В области косметики в Индии представлено невероятное количество отбеливающих средств. Зачастую с очень жестким составом: третиноин, стероиды и гидрохинонон. Продолжительное применение такого вот коктейля может привести как минимум к гиперпигментации.
А уж про то, что кожу натирают жесткими мочалками и скребут скребками в надежде смыть смуглоту и говорить не надо. Это делают все.
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2. Пол - это мебель
Индийцы на полу едят, спят, сидят. Это в духе традиций, да и для спины полезно. Обычно на пол стелется циновка, а утром ее достаточно просто свернуть и поставить к стене. Экономия пространства очевидна.
3. Критические дни
В городах только 50% процентов женщин используют прокладки, а в провинции все 20%. Менструация до сих пор табуированная тема, обычно девочки даже не предполагают, что она существует, пока она не начнется. Большой процент женщин скрывает месячные, а девочки могут быть дома 4-5 дней, не посещая учебу, пока не закончится период.
Прокладка в Индии - это роскошь, индианка лучше купит себе лишнюю декоративную косметику, нежели средство гигиены. Вместо прокладок они используют тряпки, полотенца, сено, даже золу с песком.
Прокладка в Индии - это роскошь, индианка лучше купит себе лишнюю декоративную косметику, нежели средство гигиены. Вместо прокладок они используют тряпки, полотенца, сено, даже золу с песком.
4. Старшее поколение называют "тетя" и "дядя", даже незнакомое
Считается, что называть по имени старшего человека невежливо. Поэтому иностранцы, работающие в индийских компаниях долго привыкают к такому обращению от младших коллег.
5. Питье воды
Поскольку из одной чашки или бутылки могут пить сразу несколько человек, то самое главное правило - не касаться емкости, из которой пьешь.
6. Пойти к врачу - это исключительная история
Местные жители предпочитают заниматься самолечением, пойти к врачу - это что-то небывалое. Почему? Потому что мед, творог и куркума лечат почти все. А еще можно съесть мед - тогда вообще выздоровеешь уже к вечеру. Такая нелюбовь к традиционной медицине идет от опять же традиций - если все веками лечились именно так, то какой смысл что-то менять?
7. Мытье на скамеечке и из ведра
Не все дома оснащены полноценной ванной комнатой, поэтому индийцы моются как и их предки - зачерпывая ковшиком воду и сидя на маленькой скамеечке. Воду, которая осталась, пускают на стирку белья. К такому надо быть готовым при путешествии в Индию - если вы заселились в недорогой отель или комнату, то мыться придется также как местным.
8. Суеверие
Даже в наше время в Индии население очень суеверно (больше взрослое поколение, чем молодежь, конечно), верит в астрологию и соблюдает множество правил-примет.
Наступает темнота - нельзя стричь ногти, суббота и вторник - вегетарианские, мясо есть запрещено. Перед выходом из дома обязательно нужно съесть ложку творога. Лимон и чили подвешенный на входе отгоняет беды.
Это далеко не все приметы, которым индийцы следуют строго, а еще и проконсультировавшись с астрологом.
Даже пару себе население Индии может выбирать с учетом астрологических данных.
Наступает темнота - нельзя стричь ногти, суббота и вторник - вегетарианские, мясо есть запрещено. Перед выходом из дома обязательно нужно съесть ложку творога. Лимон и чили подвешенный на входе отгоняет беды.
Это далеко не все приметы, которым индийцы следуют строго, а еще и проконсультировавшись с астрологом.
Даже пару себе население Индии может выбирать с учетом астрологических данных.
9. Сон с родителями
В любом возрасте. И совершеннолетние, и подростки, и самые маленькие - все могут спать со своими родителями в одной кровати, даже если в доме есть несколько спален. Это обусловлено очень тесной духовной связью и совместный сон - это одно из проявлений заботы по отношению друг к другу.
10. Чистка языка
Жители Индии используют для чистки языка специальный металлический скребок, пользуясь им каждый раз, после чистки зубов.
11. Масло для волос
Ежедневно индийцы втирают в кожу головы самые разные масла. Именно это является секретом успеха таких здоровых и крепких волос.
Особенной популярностью пользуется кокосовое масло, которое часто готовят самостоятельно. Считается даже, что оно способно вернуть цвет седым волосам.
Не использование масла в Индии - это то же самое, что для нас не мыться, или не чистить зубы.
Особенной популярностью пользуется кокосовое масло, которое часто готовят самостоятельно. Считается даже, что оно способно вернуть цвет седым волосам.
Не использование масла в Индии - это то же самое, что для нас не мыться, или не чистить зубы.
А какие вы еще знаете странные традиции и обычаи Индии, делитесь в комментариях
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Индусы никогда вам не скажут на прсьбу - нет. Скажут будет завтра, или на той неделе, или просто - позже.
1. Отбеливание кожи
Идеал красоты не белая кожа европейцев (хотя тоже), а НЕзагоревшая кожа, тоесть не работающего на поле под солнцем крестьянина. Этим "болеет" вся Азия и Китай в том числе. На плюж там ходят в полностью закрытых купальниках, а лицо защищают особо тчательно от солнечных лучей.
2. Пол - это мебель. Ага, а стены это всегда необработанный кирпичь? Да всё упирается в деньги - не могут позволить себе не то что стены оштукатурить, но тем более кровать купить с нормальным матрасом. Хотя этим там и не парятся особо, так привыклы, нормально
3. Критические дни
"Вместо прокладок они используют тряпки, полотенца, сено, даже золу с песком" - кто то не понял ещё что это связано с жуткой бедностью, а не с "культурными традициями"? Чем пользовались женщины в раннем СССР до появления доступной марли-ваты, не говоря уже о прокладках, что было до эпохи памперсов для младенцев, никто спросить не хочет?))
5. Питье воды
Любая речка в Индии, это рассадник инфекций и прочих миазм, связано с климатом и повальным загрязнением речек. И речь тут далеко не только о пластиковых бутылках, а о традиции скидывать что трупы животных, что недосгоревшие трупы своих родственников и все ничистоты в реку. Автор приврал, пьют там не только с одной бутылки и есть с одной тарелки могут - в индии вообще мало парятся гигиеной, вообще не парятся. Образованные индусы из высших каст - да, могут и брезговать пить с одной бутылки, как описал автор, но это больше исключение чем правило для народа этой страны
6. Пойти к врачу - это исключительная история
"редпочитают заниматься самолечением, пойти к врачу - это что-то небывалое. Почему? Потому что мед, творог и куркума лечат почти все" - абсолютное незнание причин. Всё зависит от уровня жизни и от дороговизны (иногда космической для обывателя) визита к врачу. Обычный ренгеновский снимок в Индии может стоить как пол зарплаты крестьянина за месяц, вторую половину сожрёт врачь, за расшифровку этого снимка. Кто имеет деньги лечатся традиционно, в клиниках, которых в Индии не мало и достаточно высокго уровня. Но не для всех. Далеко не для всех
Я чёт волнуюсь за Индию
Всё, что в самой Индии - это такой-же отстой, как в любой другой стране 3-го мира.
Перед тем, как нажать кнопку "Отправить", я поискал что думают на эту тему составители рейтингов. Они со мной согласны. Хайтек в Индии никакой. Индия и близко к лидерам нигде не упоминается.
Если посмотреть List of countries by pharmaceutical exports за 2018 год, то Индия там на 10-м месте.
Я думаю, что скорее от того, что поход к врачу далеко не каждому по карману.
- отбеливание кожи - это фишка всех азиатов. Светлая кожа - это красиво, поэтому отбеливаются все. Некоторых встречал дам - аж до прозрачности кожи отбеливаются. Вся косметика - большими буквами написано - с эффектом отбеливания. Даже мужские дезодоранты и крем для после бритья.
Мытье сидя на скамеечке - а вы никогда в корейских банях не были? Чимчильбан - там только так и моются.
Кокосовое масло в косметических целях - да везде его используют, где кокос растет. И где не растет тоже)).
Ну а с суевериями везде одинаково))
"Старшее поколение называют "тетя" и "дядя", даже незнакомое". Незнакомых людей, видимо? Так это и в России - обычное дело.
"Такая нелюбовь к традиционной медицине идет от опять же традиций" Традиционная медицина - это мёд с куркумой. Там где врачи - это "научная" или "доказательная" медицина.
Короче, раз уж ставите свою подпись род копипастой, то хотя-бы вычитайте, что копируете.
Ну и запятые у Вас совсем одичали.
О! я знаю еще одну странную традицию: мужики друзья (любого возраста) могут идти взявшись за руки, педиками тут и не пахнет, там это нормально(это наш испорченный взгляд сразу трактует по своему, а не по индийски)
,.................
Е_ба мама, какая там связь, по три семьи на 20-и кв.м. Меня как инженера лично впечатлила в Мумбае система канализационных труб идущих по наружным стенам, сталоктиты шикарны, ну периодически они падают на головы но видать лять как-то так духовно, ещё перед глазами бармен с 3-х см грязным ногтем на мизинце делающий мне фреш, короче уйма, уйма всякой ссуко духовности.