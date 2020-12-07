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11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными

11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными (12 фото)

Автор:
07 декабря 2020 22:16
Сообщество : Факты
Метки: индия   история   обычаи   суеверия   традиции   факты   
22388
12
Индия - страна загадочная и полная традиций и странных обычаев, хотя они не живут обособленно от остального мира.
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Метки: индия   история   обычаи   суеверия   традиции   факты   
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46  комментариев
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39k
Соломей 10 часов назад
Проездом был в Дели,15 лет назад.поразило количество индусов, чернее негров, и то что они все мелкие и хюдющие.и вонь, страшная вонь мочи и тухлятины смешанное с ароматическими палочками.с непривычки еле сдерживал рвотный рефлекс.с тех пор и не решился сьездить в турпоездку.
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0
Роман 6 минут назад
Кастовая система,неприкасаемые далиты,на них смотреть даже нельзя,вся еда дико острая,обезьяны,коровы гуляющие по улице,ну привыкли они так жить,им так удобно и понятно,не нам же с вами их жизни учить
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1k
Сергей 7 минут назад
Был удивлён, когда два бородатых мужика идут , взявшись за руки или обнимая за талию.Или на руках один другого несёт. Ещё устал их отгонять от маленькой белокурой дочки знакомой девушки, они всё пытались с ней сфотографироваться- какая-то у них там примета с деньгам и здоровью. И ещё они очень неряшливые,грязные, потные, воняет от них невыносимо
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8k
Максим 12 минут назад
Знаю одно, нигде в азии у меня так хреново с пищеварением не было как в индии. Даже если это останется единственная страна с пляжем, я туда больше ни ногой.
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31k
parallax 4 часа назад
Ещё они качают головой в стороны, говоря да.
Индусы никогда вам не скажут на прсьбу - нет. Скажут будет завтра, или на той неделе, или просто - позже.
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33
Михаил parallax Полчаса назад
Пол-мира не говорит "нет", не только индусы
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2k
RelaniumZ 6 часов назад
Люблю такие посты, но не смог удержаться что бы немного не поправить автора:
1. Отбеливание кожи
Идеал красоты не белая кожа европейцев (хотя тоже), а НЕзагоревшая кожа, тоесть не работающего на поле под солнцем крестьянина. Этим "болеет" вся Азия и Китай в том числе. На плюж там ходят в полностью закрытых купальниках, а лицо защищают особо тчательно от солнечных лучей.
2. Пол - это мебель. Ага, а стены это всегда необработанный кирпичь? Да всё упирается в деньги - не могут позволить себе не то что стены оштукатурить, но тем более кровать купить с нормальным матрасом. Хотя этим там и не парятся особо, так привыклы, нормально
3. Критические дни
"Вместо прокладок они используют тряпки, полотенца, сено, даже золу с песком" - кто то не понял ещё что это связано с жуткой бедностью, а не с "культурными традициями"? Чем пользовались женщины в раннем СССР до появления доступной марли-ваты, не говоря уже о прокладках, что было до эпохи памперсов для младенцев, никто спросить не хочет?))
5. Питье воды
Любая речка в Индии, это рассадник инфекций и прочих миазм, связано с климатом и повальным загрязнением речек. И речь тут далеко не только о пластиковых бутылках, а о традиции скидывать что трупы животных, что недосгоревшие трупы своих родственников и все ничистоты в реку. Автор приврал, пьют там не только с одной бутылки и есть с одной тарелки могут - в индии вообще мало парятся гигиеной, вообще не парятся. Образованные индусы из высших каст - да, могут и брезговать пить с одной бутылки, как описал автор, но это больше исключение чем правило для народа этой страны
6. Пойти к врачу - это исключительная история
"редпочитают заниматься самолечением, пойти к врачу - это что-то небывалое. Почему? Потому что мед, творог и куркума лечат почти все" - абсолютное незнание причин. Всё зависит от уровня жизни и от дороговизны (иногда космической для обывателя) визита к врачу. Обычный ренгеновский снимок в Индии может стоить как пол зарплаты крестьянина за месяц, вторую половину сожрёт врачь, за расшифровку этого снимка. Кто имеет деньги лечатся традиционно, в клиниках, которых в Индии не мало и достаточно высокго уровня. Но не для всех. Далеко не для всех
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6k
Перст Указующий RelaniumZ 5 часов назад
"плюж" звучит интересно. от слова "люжа", наверное
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928
Sam Перст Указующий 4 часа назад
коллега, ты бы уточнил ещё про "врачЬ", "тЧательно" и "кирпичЬ"
Я чёт волнуюсь за Индию
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6k
Перст Указующий Sam 2 часа назад
нет, ну с остальным всё понятно, но ПЛЮЖ это было круто))
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1k
Vic Twin 6 часов назад
Пункт 12. Индусы писают на корточках, что для наших мужиков довольно странно.
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3k
ишты Vic Twin 3 часа назад
Да и для индийцев необычно...
Да и для индийцев необычно...
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1k
Yow 7 часов назад
Такие же мифы как про медведя,балалайку и матрёшку... В то же время страна кришно-колонка на первом месте в сфере IT и фармоцевтики.
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33
Михаил Yow 16 минут назад
Не совсем. Это отдельные индусы, переехавшие в белые страны, на высоком месте в сфере IT. Как и русские, кстати, или китайцы, и многие другие.
Всё, что в самой Индии - это такой-же отстой, как в любой другой стране 3-го мира.

Перед тем, как нажать кнопку "Отправить", я поискал что думают на эту тему составители рейтингов. Они со мной согласны. Хайтек в Индии никакой. Индия и близко к лидерам нигде не упоминается.
Если посмотреть List of countries by pharmaceutical exports за 2018 год, то Индия там на 10-м месте.
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78
Странник Виртуальный 7 часов назад
"Местные жители предпочитают заниматься самолечением, пойти к врачу - это что-то небывалое. Почему? Потому что мед, творог и куркума лечат почти все."
Я думаю, что скорее от того, что поход к врачу далеко не каждому по карману.
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18k
BiZ 7 часов назад
да просто засранцы и все.
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6k
Прохожий3 7 часов назад
Многие вещи характерны для Азии в принципе, а не только для Индии. Например:

- отбеливание кожи - это фишка всех азиатов. Светлая кожа - это красиво, поэтому отбеливаются все. Некоторых встречал дам - аж до прозрачности кожи отбеливаются. Вся косметика - большими буквами написано - с эффектом отбеливания. Даже мужские дезодоранты и крем для после бритья.
Мытье сидя на скамеечке - а вы никогда в корейских банях не были? Чимчильбан - там только так и моются.
Кокосовое масло в косметических целях - да везде его используют, где кокос растет. И где не растет тоже)).
Ну а с суевериями везде одинаково))
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27k
KiploksAKS 7 часов назад
"Индия достаточно распространена для туризма" - открыта для туризма (например, так...)
"Старшее поколение называют "тетя" и "дядя", даже незнакомое". Незнакомых людей, видимо? Так это и в России - обычное дело.
"Такая нелюбовь к традиционной медицине идет от опять же традиций" Традиционная медицина - это мёд с куркумой. Там где врачи - это "научная" или "доказательная" медицина.

Короче, раз уж ставите свою подпись род копипастой, то хотя-бы вычитайте, что копируете.
Ну и запятые у Вас совсем одичали.
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2k
Mellivora 8 часов назад
Цыгане.
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11k
tarassarat 8 часов назад
А какие вы еще знаете странные традиции и обычаи Индии, делитесь в комментариях

О! я знаю еще одну странную традицию: мужики друзья (любого возраста) могут идти взявшись за руки, педиками тут и не пахнет, там это нормально(это наш испорченный взгляд сразу трактует по своему, а не по индийски)
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7k
up2sun 8 часов назад
Говядину нельзя есть - корова святое!
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1k
Vic Twin up2sun 6 часов назад
Не везде. Поэтому ушлые индусы уже наладили бизнес, ловить коров в святых штатах и возить фурами в штаты, где нет проблем со святостью.
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653
Валд up2sun Час назад
Наверное поэтому Индия входит в пятёрку стран лидеров по экспорту говядины?)
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33
Михаил Валд 14 минут назад
Святой говядины
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5k
АлександрЧестный 9 часов назад
Купаться в Ганге и пить из него воду норм. Пить воду касаясь бутылки не гигиенично! А про отбеливание не слышал. Знаю только чем светлее кожа тем к более высшей касте он принадлежит. Был знакомый индус с русской женой и он рассказывал много.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−19
324
Serg Dex 9 часов назад
Это обусловлено очень тесной духовной связью и совместный сон - это одно из проявлений заботы по отношению друг к другу.
,.................
Е_ба мама, какая там связь, по три семьи на 20-и кв.м. Меня как инженера лично впечатлила в Мумбае система канализационных труб идущих по наружным стенам, сталоктиты шикарны, ну периодически они падают на головы но видать лять как-то так духовно, ещё перед глазами бармен с 3-х см грязным ногтем на мизинце делающий мне фреш, короче уйма, уйма всякой ссуко духовности.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
4k
Vadim Князь Курбский 9 часов назад
Каким боком это к Индии?
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5k
Сергей Vadim 9 часов назад
Там мусульман, кстати, много. 14 процентов. А это 150 миллионов.
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4k
Vadim Сергей 9 часов назад
В процентах меньше чем в РФ
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11k
info-kozirev Vadim 7 часов назад
В России мусульман всего 12-15 % (епт,весь Российский кавказ это всего 7,5млн населения,включая христианскую осетию)в одной Москве народу живет в три раза больше(днем это 22-25 млн) чем на всем кавказе вместе взятом,татар всего 18 млн,из которых треть (6 млн) христиане,и так далее......их не много,просто задиристы как обезьяны,и всегда привлекают к себе внимание.
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9k
Нихуахуа 9 часов назад
А ещё они моются, чистят зубы и полоскают рот в самой грязной реке в мире, в которой полно слегка обугленных трупов.
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11k
gavrosh 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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