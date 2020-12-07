11 вещей, которые в Индии считаются нормой, а нам кажутся очень странными

В Индии идеал красоты - белая кожа, что абсолютно нелогично для этой страны. Но с другой стороны, в Японии одна из самых востребованных процедур - операция по увеличению глаз.



До сих пор про пару, где смуглая девушка идет рядом с мужем, говорят, что ей повезло, что взяли замуж. В области косметики в Индии представлено невероятное количество отбеливающих средств. Зачастую с очень жестким составом: третиноин, стероиды и гидрохинонон. Продолжительное применение такого вот коктейля может привести как минимум к гиперпигментации.

А уж про то, что кожу натирают жесткими мочалками и скребут скребками в надежде смыть смуглоту и говорить не надо. Это делают все.