"Ты не один": Кевин Спейси записал новое рождественское обращение

В этом году актер решил уйти от образа Фрэнка Андервуда и записал видео, посвященное проблеме суицидов. Самое то в конце нынешнего года.
Третий год подряд Кевин Спейси записывает рождественские обращения к своим поклонникам и всем, кто нуждается в канун праздника в словах ободрения и поддержки. Темой недавнего видео стала проблема суицидов. По словам актера, нынешний год для многих оказался на редкость тяжелым, и у некоторых неоднократно возникали мысли об уходе из жизни. Но это не выход, считает Спейси.
"Если вы уже не можете стоять на том месте, где вы находитесь, если вы страдаете, если вам нужна помощь, если вы чувствуете вину или стыд. Если сомневаетесь в своей идентичности. Если прижаты к стене и чувствуете, что выхода нет — независимо от вашей ситуации, я вам обещаю, что выход есть", — говорит актер в своем обращении, уверяя, что всегда найдется человек, который выслушает, поможет и придет на помощь именно тогда, когда сложнее всего. "Вы не одиноки", - настаивает Спейси. В завершении своего обращения актер желает всем счастливого Рождества и уверяет, что следующий год обязательно будет лучше.
Спейси, чья карьера здорово пошатнулась после обвинений в сексуальных домогательствах, наверняка знает толк в жизни наперекор общественному мнению. И если хотя бы один человек, задумывающийся о суициде, прослушав обращение актера, решит отказаться от своего намерения, то все было не зря.
Отличный парень. Сильный и добрый. А тем тварям, что его оболгали - гореть в аду!— Дубль-Бекар (@feliksino) December 25, 2020
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