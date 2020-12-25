"Ты не один": Кевин Спейси записал новое рождественское обращение

"Если вы уже не можете стоять на том месте, где вы находитесь, если вы страдаете, если вам нужна помощь, если вы чувствуете вину или стыд. Если сомневаетесь в своей идентичности. Если прижаты к стене и чувствуете, что выхода нет — независимо от вашей ситуации, я вам обещаю, что выход есть", — говорит актер в своем обращении, уверяя, что всегда найдется человек, который выслушает, поможет и придет на помощь именно тогда, когда сложнее всего. "Вы не одиноки", - настаивает Спейси. В завершении своего обращения актер желает всем счастливого Рождества и уверяет, что следующий год обязательно будет лучше.