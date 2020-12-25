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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4471 пост • 630 подписчиков подписаться
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"Ты не один": Кевин Спейси записал новое рождественское обращение

"Ты не один": Кевин Спейси записал новое рождественское обращение (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 11:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кевис Спейси   видео   обращение   рождество   суицид   традиции   шоу бизнес   
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В этом году актер решил уйти от образа Фрэнка Андервуда и записал видео, посвященное проблеме суицидов. Самое то в конце нынешнего года.

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Метки: Кевис Спейси   видео   обращение   рождество   суицид   традиции   шоу бизнес   
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3  комментария
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sivanov1079 2 часа назад
Учитывая ту травлю, которой его подвергли, он нуждался в поддержке больше многих. Крепкий мужик, зрелая личность. В голливуде редкость
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Григорий 14 минут назад
Мой мозг пасует перед американским правосудием. Обвинения на словах.
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6k
amrita Час назад
Замечательный, талантливейший актер.
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