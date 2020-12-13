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Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали

Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали (26 фото)

Автор:
13 декабря 2020 15:09
Сообщество : Жизнь
Метки: настроение   подарки   подарок   праздник к нам приходит   праздники   рождество   традиции   
1727
26
Новогодние праздники не за горами, а это значит, что пора задуматься о том, что вы подарите своим близким и друзьям. Подарок, сделанный от души, всегда поднимает настроение - причем не только тому, кто его получает, но и тому, кто дарит! Важно помнить: каким бы ни был ваш подарок, главное - искренность намерений и вызываемые им эмоции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: настроение   подарки   подарок   праздник к нам приходит   праздники   рождество   традиции   
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8  комментариев
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12k
Иван 54 минуты назад
Электруха годная!
только не понял, почему топ-лок на 5-6 струне не затянут
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6k
Nikita 11 минут назад
8. "Мой лендлорд любит все, что связано с пиратами..."
Что, со словом "Лендлорд" Гугловый переводчик не справился?
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34k
Example 6.2.6 11 минут назад
Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
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7k
Алеksей 12 минут назад
в противовес предыдущей теме о "плохих подарках": ну что, дарители бабла, а вы хоть раз видели ТАКИЕ эмоции у принимающего у вас деньги? НЕТ! Лохи вы без фантазии!
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542
фхранцуз Час назад
некогда думать, суй в жопу
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110k
arek14 фхранцуз 5 минут назад
Делишься опытом или фантазиями?
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