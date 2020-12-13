Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали

Новогодние праздники не за горами, а это значит, что пора задуматься о том, что вы подарите своим близким и друзьям. Подарок, сделанный от души, всегда поднимает настроение - причем не только тому, кто его получает, но и тому, кто дарит! Важно помнить: каким бы ни был ваш подарок, главное - искренность намерений и вызываемые им эмоции.

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1. "Водитель школьного автобуса спросил у детей, что они хотят на Рождество, и приготовил подарок для каждого" 0 Источник:

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2. "Моя девушка в прошлом году сидела без работы и ей не на что было купить подарок, поэтому она нарисовала для меня картину" 0 Источник:

3. "Моя жена стала суррогатной матерью для пары, которая десять лет отчаянно мечтала о ребенке. Она сделала им царский подарок на Рождество. Я очень ею горжусь" 0 Источник:

4. "Мой 14-летний сын сделал этот кофейный столик для своей сестры и ее бойфренда, и подарил его на Рождество" 0 Источник:

5. "В рождественское утро мы открыли все подарки, а потом Трэвис сказал, что у него есть еще один большой подарок для меня. Барный стул. Из бара, в котором мы познакомились!" 0 Источник:

6. "На прошлое Рождество я подарил своей бабушке, у которой Альцгеймер, смешную шапку. Она решила, что это очень стильная и модная вещь, и носит ее постоянно" 0 Источник:

7. "В 1983 году я сказал своей 14-летней подружке: "Просто подари мне камень". Она подарила. Я на ней женился. Мы до сих пор вместе и этот камень - один из самых ценных подарков в моей жизни" 0 Источник:

8. "Мой лендлорд любит все, что связано с пиратами. Я сделал ему подарок на Рождество - принес арендную плату за месяц. В монетах. Он отреагировал так: "Вот ты гад! Но это прекрасно" 0 Источник:

9. "Я связала для своей бабушки подарок - и вот ее лицо, когда она его получила" 0 Источник:

10. "Моя дочка постоянно тырит бумагу из принтера - очень любит рисовать. Я подарил ей на Рождеству пачку принтерной бумаги. Она была в восторге!" 0 Источник:

11. "Отчим воспитывал его с трехлетнего возраста. На Рождество он подарил отчиму документы об усыновлении" 0 Источник:

12. Подарки для друзей 0 Источник:

13. "Мама упрашивала отца завести новую собаку, наша умерла в мае. На Рождество она получила вот такой подарок и всего одно слово "Хорошо". Папа немногословен" 0 Источник:

14. "Это единственная вещь, которую она хотела получить на Рождество" 0 Источник:

15. "Один из лучших подарков, которые я когда-либо получала" 0 Источник:

16. "Впервые заработал много денег и купил родителям ранний подарок на Рождество. Они заслуживают гораздо большего, это лишь начало" 0 Источник:

17. "Раскрасила вручную тапочки. Кто-то получит классный подарок на Рождество" 0 Источник:

18. "Рождественский лось, который состоит из 12 подарков для моей жены" 0 Источник:

19. "Жена подарила мне лучшую на свете рождественскую открытку: "1 сын или дочь" 0 Источник:

20. "Потратила на это 160 часов, но успела закончить к сроку. Подарок для моего брата на Рождество" 0 Источник:

21. "Мой учитель по математике подарил мне электрогитару! Это была его первая гитара! Раритетная вещь!" 0 Источник:

22. "Моя сестра любит сумки. Я связала ей сумочку крючком" 0 Источник:

23. Самодельный рождественский подарок 0 Источник:

24. "Моя девушка пищала от восторга, когда я ей это подарил" 0 Источник: