Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен

Авторы шедевров из данной подборки - это настоящие гуру маркетинга. Они так здорово умеют "упаковывать" и делать запоминающимися продвигаемые товары/услуги, что им просто нет равных!
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