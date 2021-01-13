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Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен

Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен (16 фото)

Автор:
13 января 2021 17:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   прикол   смех   товар   услуга   
2721
16
Авторы шедевров из данной подборки - это настоящие гуру маркетинга. Они так здорово умеют "упаковывать" и делать запоминающимися продвигаемые товары/услуги, что им просто нет равных!
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Метки: Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   прикол   смех   товар   услуга   
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5  комментариев
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен
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turyst Доктор Джонс 45 минут назад
Пока стартер снимала, грудные мышцы наказала, вот и выпирает.
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Mario 2 часа назад
А ха, да уж убеждать умеют
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33k
figny Mario Полчаса назад
точно!
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