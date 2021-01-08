Итак, как мы проводим эти новогодние праздники 2021 года

Всеобщие зимние каникулы плавно приближаются к своему логическому завершению, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Обязательно делитесь в комментариях своими свежими забавными историями!
1. Начать стоит с самого празднования Нового года
4. Ничего необычного, просто новогодняя перестрелка
8. Классическое утро 1 января в магазине
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