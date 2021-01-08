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Итак, как мы проводим эти новогодние праздники 2021 года

Итак, как мы проводим эти новогодние праздники 2021 года (18 фото + 3 видео)

Автор:
08 января 2021 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: 2021   Юмор   каникулы   новый год   праздники   прикол   смех   
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Всеобщие зимние каникулы плавно приближаются к своему логическому завершению, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Обязательно делитесь в комментариях своими свежими забавными историями!

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Метки: 2021   Юмор   каникулы   новый год   праздники   прикол   смех   
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34k
dima423 6 минут назад
коньяка канистра,
тазик оливье...
хватит на день - на два,
не пи*ди уж мне...
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