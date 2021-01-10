Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу

Перед вами размышления, естественно, в юмористическом формате, на тему уместности самого популярного вопроса в мире - "Как дела?". Нам же чаще всего не интересен ответ, верно?
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Я столько лет общаюсь с клиентами из всяких западно-эльфийских стран. И сам уже 6 лет в ЕС живу, но меня до сих пор передёргивает, когда вначале разговора спрашивают как дела.
Так и хочется ответить: "Какая тебе нахер разница, как у меня дела. Давай сразу к делу. Чё надо?"
:)
Ну типа:
- привет, как дела?
- норм, сегодня выходной, сегодня в кино ходили
- что за фильм?
- «такой то», смотрел?
- неа, расскажи
- ну в общем то-то и то-то.. похоже на это
- а, я смотрел похожий, там...
Ну и все, тема для разговора есть. Если люди хотят пообщаться, им достаточно и вопроса «как дела?» чтобы начать что-то обсуждать: работу, досуг, погоду, проблему с автомобилем, новый рецепт кексов который кто то приготовил, новую игру, дичь которую натворил чей-то кот... А если не хотят, то что ни спрашивай это будет напоминать допрос с односложными ответами: да, нет, не знаю, вот-вот, ммм ясно.
Как твои дела,
радостно отвечу
Есть антитела!
хотя выражение "твой друг" в отношении тебя, наверное, смешно...