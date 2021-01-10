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Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу

Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу (14 фото)

Автор:
10 января 2021 13:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопрос   встреча   как дела   ответ   отношения   прикол   смех   
2450
14
Перед вами размышления, естественно, в юмористическом формате, на тему уместности самого популярного вопроса в мире - "Как дела?". Нам же чаще всего не интересен ответ, верно?
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Метки: Юмор   вопрос   встреча   как дела   ответ   отношения   прикол   смех   
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11k
Денис Час назад
В 99% случаев смысла в этих вопросах нет.
Я столько лет общаюсь с клиентами из всяких западно-эльфийских стран. И сам уже 6 лет в ЕС живу, но меня до сих пор передёргивает, когда вначале разговора спрашивают как дела.
Так и хочется ответить: "Какая тебе нахер разница, как у меня дела. Давай сразу к делу. Чё надо?"
:)
Ссылка www.youtube.com
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844
Misanthrop 2 минуты назад
Да бред! Нормальный человек не задаст такой тупой вопрос.
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17k
Ватаку Накомоде 48 минут назад
«Как дела?» это просто способ начать разговор. Нормальным людям зачастую этого достаточно.
Ну типа:
- привет, как дела?
- норм, сегодня выходной, сегодня в кино ходили
- что за фильм?
- «такой то», смотрел?
- неа, расскажи
- ну в общем то-то и то-то.. похоже на это
- а, я смотрел похожий, там...

Ну и все, тема для разговора есть. Если люди хотят пообщаться, им достаточно и вопроса «как дела?» чтобы начать что-то обсуждать: работу, досуг, погоду, проблему с автомобилем, новый рецепт кексов который кто то приготовил, новую игру, дичь которую натворил чей-то кот... А если не хотят, то что ни спрашивай это будет напоминать допрос с односложными ответами: да, нет, не знаю, вот-вот, ммм ясно.
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24k
Франц Лефорт Час назад
Если меня спросят
Как твои дела,
радостно отвечу
Есть антитела!
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2k
евгений 2 часа назад
Если человек звонит вам просто так, чтобы спросить как дела, и ему ничего от вас не нужно - знайте, он просто долбойоб и больше ему не о чем поговорить.
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3k
schmubu евгений Час назад
или же он - твой друг, и хотел убедиться, что у тебя всё в порядке.
хотя выражение "твой друг" в отношении тебя, наверное, смешно...
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9k
Алексей евгений 4 минуты назад
"долбойоб" это ты о себе.
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