Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу

Перед вами размышления, естественно, в юмористическом формате, на тему уместности самого популярного вопроса в мире - "Как дела?". Нам же чаще всего не интересен ответ, верно?

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1. Очень часто дальше этого вопроса разговор не заходит 0 Источник:

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3. Когда набрался смелости 0 Источник:

4. Действительно, может быть уже пора начать отвечать на этот вопрос развернуто? 0 Источник:

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6. Не знаете что ответить на самый распространенный вопрос в мире? Ловите варианты! 0 Источник:

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11. И смех и грех 0 Источник:

12. Знакомые ощущения после новогодних праздников? 0 Источник: