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Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин

Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин (16 фото)

Автор:
09 января 2021 20:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женская логика   женщины   мужчины   отношения   прикол   смех   
1259
16
Этот юмористический пост очень точно демонстрирует ситуации, в которых мужчины оказываются бессильны перед знаменитой женской логикой. Кому-то данная подборка просто поднимет настроение, а кто-то вынесет из нее что-то очень важное.
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Метки: Юмор   девушки   женская логика   женщины   мужчины   отношения   прикол   смех   
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6  комментариев
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1k
Domax3000 22 минуты назад
Я думаю, Уилл Смит тоже не особо заморачивался
Я думаю, Уилл Смит тоже не особо заморачивался
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22k
turyst 4 минуты назад
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
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1k
евгений 19 минут назад
Жуть. Это не Фриман, а Сэмюэль Л. Джексон...Стыдно не знать такое

Жуть. Это не Фриман, а Сэмюэль Л. Джексон...Стыдно не знать такое
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2k
Свирепый Бамбр евгений 12 минут назад
шакил о'нил жыж!
или барак обамович
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1k
O.Bender1 Полчаса назад
Если честно, то почти всё правда и повсеместно встречается в жизни.
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334k
NAZARETH Полчаса назад
Спасибо , посмеялся !
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