Британец поделился домашним заданием семилетней дочери, которое поставило его в тупик

Вгляните на картинку. Ребенку нужно ответить на вопрос, имеет ли эта фигура два прямых угла или нет. И объяснить свое решение.

Йейтс написал, что был вынужден искать ответ в интернете. Оказалось, авторы этой задачи считают, что у фигуры нет двух прямых углов. Доказать по их мнению подобное утверждение можно, приложив рисунок к углу страницы тетради - сразу будет видно, что угол не является прямым.



Однако дотошный Йейтс все-таки не согласился с этим ответом. Доктор наук считает, что при увеличении масштаба прямой угол все-таки можно будет заметить, и в этом случае официальная правильная версия ответа окажется не такой уж и верной.