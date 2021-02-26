Британец поделился домашним заданием семилетней дочери, которое поставило его в тупик

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Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Кит Йейтс, растерявшийся при виде задачки, является доктором математических наук.
Пользователь Твиттера опубликовал на своей странице задание, которое получила в школе его маленькая дочь. Мужчина признался, что оно сумело его удивить.
Вгляните на картинку. Ребенку нужно ответить на вопрос, имеет ли эта фигура два прямых угла или нет. И объяснить свое решение.
Йейтс написал, что был вынужден искать ответ в интернете. Оказалось, авторы этой задачи считают, что у фигуры нет двух прямых углов. Доказать по их мнению подобное утверждение можно, приложив рисунок к углу страницы тетради - сразу будет видно, что угол не является прямым.
Однако дотошный Йейтс все-таки не согласился с этим ответом. Доктор наук считает, что при увеличении масштаба прямой угол все-таки можно будет заметить, и в этом случае официальная правильная версия ответа окажется не такой уж и верной.
Йейтс написал, что был вынужден искать ответ в интернете. Оказалось, авторы этой задачи считают, что у фигуры нет двух прямых углов. Доказать по их мнению подобное утверждение можно, приложив рисунок к углу страницы тетради - сразу будет видно, что угол не является прямым.
Однако дотошный Йейтс все-таки не согласился с этим ответом. Доктор наук считает, что при увеличении масштаба прямой угол все-таки можно будет заметить, и в этом случае официальная правильная версия ответа окажется не такой уж и верной.
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угол могут создать только 2 прямые
у этой фигуры прямая одна!
пс не благодарите)))
все правильно в инете с решением!
сторона листа прямая
и еси его приложить к окружности они не совпадут значит у фигуры нет углов и тем паче прямых)))
Если взять любую точку на окружности и провести перпендикуляр то получим прямоугольный треугольник. Сумма углов треугольника равна 180. У прямоугольника не может быть двух прямых углов, поэтому второй угол не может быть прямым, ч.т.д.
Угол окружности может стремится к прямому но никогда не достигнет его, т.к. в этот момент он станет точкой, а точка не имеет углов.
Угол по определению образуется двумя лучами, а не лучом и дугой.
(Угол геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (которая называется вершиной угла))
В то же время касательная с радиусом всегда образуют прямой угол. (только тут о касательных речи нет)
Просто он из тех, кто любит быть хитрожопым:-)
Берём ленту. Её края - это 2 параллельные прямые. Завязываем её в узел. Опа, оказывается, параллельные линии пересекаются.
Из той же оперы "делить на ноль нельзя", и "квадратного корня из отрицательного числа не существует".
Школьные задания - это просто частные случаи для начального понимания детьми. Ну не будут же преподавать Лобачевского в школах.
Профессор начал докапываться до мультиков, в том, что в них нереальная физика.
Ну прямая она и есть прямая. Хоть на плоскости, хоть в пространстве. Nмерные пространства и геометрию лобачевского не надо сюда приплетать
прямой угол получается только при пересечении прямых. все остальные углы кривые. а если одна прямая пересекает две других под одинаковым углом (даже под прямым), то эти две других параллельны и не пересекаются (в эвклидовом пространстве)