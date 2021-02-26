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Британец поделился домашним заданием семилетней дочери, которое поставило его в тупик

Британец поделился домашним заданием семилетней дочери, которое поставило его в тупик (3 фото)

Автор:
26 февраля 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   задача   интересно   математика   ответ   школа   
4932
3
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Кит Йейтс, растерявшийся при виде задачки, является доктором математических наук.

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Метки: дети   задача   интересно   математика   ответ   школа   
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877
Кокс 5 часов назад
Углом между кривыми называется угол между их касательными, проведенными в этой точке. Касательная к окружности будет перпендикулярна радиусу.
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2k
mtonaka 7 минут назад
Круг, это фигура образованная всеми равноудалёнными от центра точками. Там хоть как увеличивай, ни каких углов углов образоваться не может! Да и какой может быть угол между прямой и дугой?
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18k
Ватаку Накомоде 8 минут назад
При увеличении масштаба с точки зрения математики все равно не будет прямого угла, все равно будет изгиб окружности, пусть и минимальный. Иначе можно сказать что и вообще окружность при определённом масштабе может выглядеть как прямая. И Земля по этой же логике тоже плоская у некоторых...
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1k
Bilulik 13 минут назад
"Доктор наук считает, что при увеличении масштаба прямой угол все-таки можно будет заметить, и в этом случае официальная правильная версия ответа окажется не такой уж и верной" (с)

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−1
дунаев дмитрий Bilulik 6 минут назад
так и земля плоская тогда...
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197
Alex 18 минут назад
Простой пример для младших классов и ответ однозначный для получения ими БАЗОВЫХ знаний геометрии. Ибо прямой угол возможен только между прямыми линиями. Это азы, которые и надо усвоить в начальной школе. Всё.
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−1
дунаев дмитрий Alex 6 минут назад
любой угл
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−1
дунаев дмитрий Полчаса назад
а где тут вообще углы?
угол могут создать только 2 прямые
у этой фигуры прямая одна!
пс не благодарите)))
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−1
дунаев дмитрий Полчаса назад
в принципе Доктор математических наук у них не очень)))
все правильно в инете с решением!
сторона листа прямая
и еси его приложить к окружности они не совпадут значит у фигуры нет углов и тем паче прямых)))
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3k
Мистер Фикс 40 минут назад
Вот блин, у них нет других проблем...
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Для девочки рановато...
Если взять любую точку на окружности и провести перпендикуляр то получим прямоугольный треугольник. Сумма углов треугольника равна 180. У прямоугольника не может быть двух прямых углов, поэтому второй угол не может быть прямым, ч.т.д.
Угол окружности может стремится к прямому но никогда не достигнет его, т.к. в этот момент он станет точкой, а точка не имеет углов.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Прямой угол будет образовываться между радиусом и одной точкой окружности.
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31k
Nefrion Час назад
Тут действительно есть где разгуляться.
Угол по определению образуется двумя лучами, а не лучом и дугой.
(Угол геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (которая называется вершиной угла))

В то же время касательная с радиусом всегда образуют прямой угол. (только тут о касательных речи нет)

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4k
Tatyana 2 часа назад
Согласна с доктором.
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73
Племянник Путина Tatyana 2 часа назад
в вашем состоянии это обычная фраза.
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2k
Слава Кокаинум Племянник Путина 43 минуты назад
А вы со своим обычно не согласны?
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4k
Tatyana Племянник Путина Полчаса назад
А какое у меня состояние?
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12k
* Tatyana 12 минут назад
Странно соглашаться с тем, кто не прав:-) Тут просто пикселизация и конечно, а таком случае, при лбом электронном увеличении, в какой-то момент между пикселямт угол будет. Но если смотреть на это, как на полукруг, то шансов у профессора нет.
Просто он из тех, кто любит быть хитрожопым:-)
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498
Григорий Бабкин 2 часа назад
"На ровном месте, на бильярдном столе яму с говном найти и в ней утонуть!" "Жмурки."
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2
אריאל מנחם 2 часа назад
Вот она - кузница британских учёных
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3k
dikijnub 3 часа назад
В школе говорили: "Параллельные линии не пересекаются"
Берём ленту. Её края - это 2 параллельные прямые. Завязываем её в узел. Опа, оказывается, параллельные линии пересекаются.


Из той же оперы "делить на ноль нельзя", и "квадратного корня из отрицательного числа не существует".

Школьные задания - это просто частные случаи для начального понимания детьми. Ну не будут же преподавать Лобачевского в школах.

Профессор начал докапываться до мультиков, в том, что в них нереальная физика.
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3k
Andrey Abramov dikijnub Час назад
Просто при постановке задачи нужно указывать мерность пространства и систему исчисления.
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3k
Andrey Abramov Лучший Друг Час назад
Если есть фраза "на плоскости", то да. А вот если ее решили упростить, то тут вопрос к автору учебника.
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19k
Очевидное-Невероятное dikijnub Час назад
очень хочу увидеть узел из двух прямых!!!!!
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938
Лучший Друг Andrey Abramov Час назад
Если есть фраза "на плоскости

Ну прямая она и есть прямая. Хоть на плоскости, хоть в пространстве. Nмерные пространства и геометрию лобачевского не надо сюда приплетать
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12k
* Очевидное-Невероятное 16 минут назад
Вы столько не выпьете, как наш любитель Лобачевского. :-)
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280
Ибрагим Прутков 3 часа назад
А данный объект является ли полноценным полукругом? Чет на моем мониторе там чуть меньше половины блинчика
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4k
Konstantin Klipikov 3 часа назад
Так вок они какие, британские учёные! А если серьезно, то задачу следует решать, использую предметную область, доступную решающему. А ребенку доступно элементарное определение угла как пересечения двух лучей, ну и определения луча, соответственно. Так что эта фигура в реальности третьеклассника углов не имеет.
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242
Ewgeny 3 часа назад
Ну так это ж британский учёный. Он на эту тему сейчас бабла от государства отожмёт, и исследование на пару лет замутит. Чтобы доказать...... ничего...
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3k
ron 3 часа назад
доктор математических наук лукавит. наверняка он слышал краем уха про производную, так вот в точке соприкосновения прямой и полуокружности со стороны полуокружности она пройдет как касательная и будет строго перпендикулярна прямой... А выводы доктор математических наук должен уметь делать, хотя бы в рамках данной задачи))))
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45k
Daniel Rumiantsev 3 часа назад
и да, народ. забейте на интегралы.
прямой угол получается только при пересечении прямых. все остальные углы кривые. а если одна прямая пересекает две других под одинаковым углом (даже под прямым), то эти две других параллельны и не пересекаются (в эвклидовом пространстве)
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556
Миша 3 часа назад
При увеличении масштаба прямой угол все-таки можно будет заметить в микроскоп. Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. ))
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2k
KL11 Миша 3 часа назад
твоя доказуха мне больше других понравилась
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45k
Daniel Rumiantsev 4 часа назад
я давно говорил, что пи=4, а мне никто не верил!!!
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11k
geminisf Daniel Rumiantsev 3 часа назад
Этногеометрия
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