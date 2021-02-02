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Голубой воришка: директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой

Голубой воришка: директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 18:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Каспийск   воровство   дагестан   дети   директор школы   продукты   школа   
2435
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Представительный мужчина на солидном авто сознался, что не первый раз берет продукты, предназначенные для горячего питания школьников. Видимо, голодал, бедолага.

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Метки: Каспийск   воровство   дагестан   дети   директор школы   продукты   школа   
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49  комментариев
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816
patrik1313 2 часа назад
Если это не фейк, то это пи.дец, товарищи!
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anton Минуту назад
А почему "голубой"? [мат] уже нельзя прямо-таки совсем-совсем никого называть???
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109
Владимир 2 минуты назад
Я когда работал директором детского лагеря, у меня так было видеонаблюдение настроено, что все двери из столовки были под прицелом. Был у меня мент бывший из охраны, так на него другие охранники гнали, что мол несун. Решили устроить поисковую операцию, куда носит складирует. Лагерь в лесу, дорога одна. Короче нашли схрон под валежником. Чего там только не было-краски, кисти засохшие, макароны без упаковки, короче всё что без присмотра и ни на одну камеру не попался гад. Как-будто склад бомжа. Не даром его тиснули из органов. Характер такой у людей..
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11k
Роман 3 минуты назад
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7k
Barachek_Obachek 4 минуты назад
Вовремя они мат запретили
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4k
Михаил 9 минут назад
еще одно доказательство, что воруют в России не от безисходности, а потому что такова натура человека русского, просто воровать, даже если живешь в достатке.
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11
Sten 10 минут назад
Мудак
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1k
insaider 13 минут назад
Все ему мало,не наедается,уебок!
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18
Наталия Морозова 15 минут назад
Я работала в столовой, но не в детской, столовая ОМС Регион "Столовая ФЭИ ", на территории АО ГНЦ РФ ФЭИ Обнинск. Воруют все, а повара это вообще отдельная тема, причём начальство в курсе. Воруют в крупных размерах, посетители кушают котлеты к примеру с большим добавлением хлеба, потому что мяса нет почти, оно разнесено по семьям сотрудников и ещё эти сотрудники любят поругать за воровство чиновников. Есть ещё одна вещь : воруют не только еду, а чистящие и моющие средства, начальство в доле. Сталина на всё это безобразие нет.
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3k
Aleksandr Kovaljov Наталия Морозова 10 минут назад
Да, да, да! Бич нашего народа - лицемерие! Каждый, практически, каждый, кто может что-то стащить, обязательно это стащит!
Но осуждать принято только пойманных. Даже есть поговорка на этот счёт, как оправдание себя: "-Не пойманный - не вор".
Противно.
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6k
Михаил 24 минуты назад
Л Ю Д И , посочувствуйте человеку, он все деньги потратил на машину с такими номерами, а кушать всё равно ведь хочется.
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13
TypucT :. Полчаса назад
какая мерзкая рожа!
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1k
Р Х Полчаса назад
Воровать у детей - чувак пробил дно.
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14k
Мария Коненкова 42 минуты назад
Это склад ума такой, неискоренимо: хоть в золотых мерседесах будут ездить, но с работы не утащить - вроде как зря работать.
Зощенко вспомнить, как в пьесе жена мужа пилит (в фильме "Не может быть!" есть):
- Вот другие заведующие: несут, несут, несут- ставить некуда!
- А я не несу? Я, по-вашему, розы нюхаю!
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7k
? ? ? 48 минут назад
оголодал, поди, бедолага!
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1k
Пачо Эррера Час назад
Это точно его Мерс?
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11
Sten Пачо Эррера 6 минут назад
Нет конечно, теща дала поездить пока его запорожец в ремонте
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34k
dima423 Час назад
ля ты крыса...
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1k
fish1986 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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52
uxusitsuken Час назад
Увы, но лучшее детям. Своим
Такая система
В Корее за это можно пожизненно выхватить. Без шуток. Даже за пакетик сока. Достаточно что у детей и с злобным использованием служебного положения
А за коррупцию вообще расстрел
Нет, не северяне. Они, бедняжки, и так голодают.
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11k
KOSTELLO Час назад
У меня младшая в садик ходит.
Неоднократно видел, как заведующая и повара выносили продукты из садика.
И так повсеместно, причем самое похабное то, что они все оправдывают это своей маленькой зарплатой.
Как будто они не знали об этом, когда устраивались на работу.
А по факту они за этим туда и шли.
Вот так мы ребятки и живем.
Любая погань, добираясь до казенных препасов, или бабла, начинает воровать, прикрываясь абы чем.
И воруют все, на любых уровнях.
А потом те, кто ворует у детей еду, в "праведном гневе" клеймит тех, кто разворовывает бюджет.
А отличаются они друг от друга всего лишь размером украденного.
Вот такая похабень
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3k
Andrey Abramov KOSTELLO 6 минут назад
Я не был свидетелем преступления, этого перца взяли скорее всего из за того что свидетель его преступления не смалодушничал, как ты.
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3k
Aleksandr Kovaljov Янус Полуэктович 6 минут назад
Полицию? Ну не выдуривайся. Нахер пошлют. Нужна им тягомотина из-за мешка продуктов.
Если, только, вот так, вот, с камерами и СМИ. Но тут могли быть заинтересованные люди (должность освободить).
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11k
KOSTELLO Andrey Abramov 4 минуты назад
Почитай ниже, что я написал.
Кражу продуктов, непросто доказать.
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4k
Михаил Янус Полуэктович 4 минуты назад
а попробуй снять на видео. Они тебе как будто позволят это сделать
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11k
KOSTELLO Aleksandr Kovaljov 3 минуты назад
А это очередной подвид лицемерия.
Я писал о проблемах с совестью, а меня начали клеймить за другое.
Я уже привык к таким комментаторам.
Это у них от небольшого ума, не обращай внимания
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8k
SpoiltNail Час назад
фу позорище
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4k
TirAn 2 часа назад
По моему вся страна сидит на откатах, взятках и хищениях. и всем хорошо.
На всех Этих есть компромат, который всегда можно использовать в нужный момент.
Для Этого директора нужный момент настал
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3k
Aleksandr Kovaljov TirAn 5 минут назад
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