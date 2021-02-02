Голубой воришка: директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой

Представительный мужчина на солидном авто сознался, что не первый раз берет продукты, предназначенные для горячего питания школьников. Видимо, голодал, бедолага.
В Дагестанском Каспийске снова ЧП в системе образования. С поличным поймали директора СOШ №3 Джафара Агаева - в багажнике его авто обнаружили небольшой складик продуктов. В пакетах нашли мясо, картофель, морковь и многое другое, из чего школьные повара должны были готовить горячие завтраки для детей.
Во время задержания мужчина был пристыжен и неоднократно просил прекратить съемку, на вопросы, впрочем, отвечал, признавшись, что делает это не в первый раз.
Правда, сначала, по его словам, он отсыпал себе лишь немного картофеля, но в этот раз, видимо, совсем оголодал и решил разнообразить меню.
Ситуация, в которой оказался директор, была ему неприятна. На вопрос "что теперь делать с этими продуктами", он предложил их выбросить.
Надеемся, что Минобр региона отреагирует на это происшествие и даст оценку действиям Агаева.
Ранее сообщалось, что директор школы №9 в Каспийске сначала подписал приказ о стимулирующих выплатах педагогам, а затем через своего заместителя под предлогом приобретения оргтехники для нужд школы "организовал сбор части выплаченных стимулирующих выплат у учителей в общей сумме около 115 000 рублей".
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Но осуждать принято только пойманных. Даже есть поговорка на этот счёт, как оправдание себя: "-Не пойманный - не вор".
Противно.
Зощенко вспомнить, как в пьесе жена мужа пилит (в фильме "Не может быть!" есть):
- Вот другие заведующие: несут, несут, несут- ставить некуда!
- А я не несу? Я, по-вашему, розы нюхаю!
Такая система
В Корее за это можно пожизненно выхватить. Без шуток. Даже за пакетик сока. Достаточно что у детей и с злобным использованием служебного положения
А за коррупцию вообще расстрел
Нет, не северяне. Они, бедняжки, и так голодают.
Неоднократно видел, как заведующая и повара выносили продукты из садика.
И так повсеместно, причем самое похабное то, что они все оправдывают это своей маленькой зарплатой.
Как будто они не знали об этом, когда устраивались на работу.
А по факту они за этим туда и шли.
Вот так мы ребятки и живем.
Любая погань, добираясь до казенных препасов, или бабла, начинает воровать, прикрываясь абы чем.
И воруют все, на любых уровнях.
А потом те, кто ворует у детей еду, в "праведном гневе" клеймит тех, кто разворовывает бюджет.
А отличаются они друг от друга всего лишь размером украденного.
Вот такая похабень
Если, только, вот так, вот, с камерами и СМИ. Но тут могли быть заинтересованные люди (должность освободить).
Кражу продуктов, непросто доказать.
Я писал о проблемах с совестью, а меня начали клеймить за другое.
Я уже привык к таким комментаторам.
Это у них от небольшого ума, не обращай внимания
На всех Этих есть компромат, который всегда можно использовать в нужный момент.
Для Этого директора нужный момент настал