Голубой воришка: директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой

В Дагестанском Каспийске снова ЧП в системе образования. С поличным поймали директора СOШ №3 Джафара Агаева - в багажнике его авто обнаружили небольшой складик продуктов. В пакетах нашли мясо, картофель, морковь и многое другое, из чего школьные повара должны были готовить горячие завтраки для детей.