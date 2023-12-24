Математик рассказал, почему дети не любят школу

Кандидат математических наук, эксперт ЕГЭ Борис Трушин понятным для взрослых языком рассказал, почему современные дети не любят школу. Страшно станет даже самым заядлым трудоголикам.
Давайте вспомним то чувство, когда мы ранними зимними утрами шли в школу. Кто-то не сделал уроки, кто-то боялся строгих учителей и контрольных работ, но мы шли, упорно шли в школу. Ведь там были друзья и такие желанные, хоть и короткие перемены. Вспомнили, улыбнулись, а теперь взглянем на школу уже глазами взрослых тетенек и дяденек.
Ну, что, уважаемые взрослые, а вот сейчас вы смогли бы поработать в таком режиме даже с тем условием, что у вас был бы шикарный отпуск летом с возможностью брать отдых по 10 дней весной, зимой и осенью. Но во время отпуска вам бы еще дополнительных задач накинули, ну, чтобы не расслаблялись.
Да, конечно, мы все прошли через это, и, хотя подобные статьи могут показаться не очень нужными, учиться нам было легче и проще, не так ли?
Источник:
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ЗЫ: в свое время, во время учебы в школе, никогда не делал "домашку" - хватало или продленки, или переменки. При этом еще и на 2-3 кружка всегда ходил и даже время на "погулять" оставалось выше крыши.
Самая замечательная советская образовательная система была особо замечательной, что давала широкие знания всем. Западная система даёт узконаправленную спецификацию с раннего возраста. Ничего хорошего в этом нет, поскольку эрудиция это как раз широкий охват знаний. Чем более широко развивается человек, тем более умный он вырастает и будет специалистом не в одной области, а в нескольких и легко перестроится при нужде и легче будет переучится. Я уж не говорю что с таким человеком приятно общаться. Такие широкие знания в советской школе давали очень большому числу людей. То что предлагает этот дегенерат просто рецепт воспитания ущербного, узко думающего и знающего лишь обрывки богатого пласта знаний. К тому же ленивого, не ответственного, инфантильного существа. Что касается прогуливания и прочего... Это вообще пи..ц именно дисциплина, в разумных рамках естественно, воспитывает взрослого человека, который может и умеет работать и жить с ответственностью за свои действия. В нынешнем образовании уже давно заметны вот такие послабления и результаты подобных реформ вполне очевидны на молодёжи. Таких вот "профессоров" надо не подпускать к детям и заставить их заниматься исключительно математикой. Без компьютера и счётных машинок-пусть делом занимается, а не философию вредительскую разводит.
У сына 11 лет спросил: что тебе не нравится в школе? Говорит, а с чего ты решил что мне не нравится? Мне нравится школа! А математика его любимый предмет)
(Сарказм)
Может все таки не стоит детей мучить столь глубокими знаниями по всем предметам.
Нам нужны ВСЕСТОРОННЕ образованные люди, а глубоких специалистов пусть готовит ВУЗ.
Профессия, о которой мечтал, требовала большой общественной нагрузки, умения общаться с людьми и т. д. Даже в армии комсоргом пришлось побыть.
Были и свои плюсы - турпоездки, зарницы, орлёнки и туристические слёты. Да, куча всего. Скучать не приходилось.
Просто потом оказалось, что нужно было другим заниматься.
У Вас в 5 классе (нынешний 6) было по 33 урока в неделю?!
Собрались iskra, doker и аlbedo - живущие на "одной волне" и начинают "выяснять отношения"!
Ну, да ладно. Хоть адекватно поговорить можно.
Помню, что где-то в 3 часа дня я был дома,за час делал домашнее задание, и дальше либо шел на секцию\кружок,либо занимался своим хобби,либо шел на улицу с друзьями гулять. Вроде времени на всё хватало,даже иногда от скуки книги читал.
Проверяет отец дневник Вовочки, листает а там одни 2, вдруг видит 5 затесалась- пение
- и этот засранец ещё и поёт...
В современных реалиях он ещё и хреном на пианино играет
Те кто умеет работать - работает. Те кто не умеет работать - учат как надо работать. А те кто вообще ничего не умеет - учат как надо учить как надо работать.