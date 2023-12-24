FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7366 постов • 3085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Математик рассказал, почему дети не любят школу

Математик рассказал, почему дети не любят школу

Автор:
24 декабря 2023 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взрослые   дедлайн   дети   образование   работа   школа   
1684
6

Кандидат математических наук, эксперт ЕГЭ Борис Трушин понятным для взрослых языком рассказал, почему современные дети не любят школу. Страшно станет даже самым заядлым трудоголикам.

Давайте вспомним то чувство, когда мы ранними зимними утрами шли в школу. Кто-то не сделал уроки, кто-то боялся строгих учителей и контрольных работ, но мы шли, упорно шли в школу. Ведь там были друзья и такие желанные, хоть и короткие перемены. Вспомнили, улыбнулись, а теперь взглянем на школу уже глазами взрослых тетенек и дяденек.

×
×

Ну, что, уважаемые взрослые, а вот сейчас вы смогли бы поработать в таком режиме даже с тем условием, что у вас был бы шикарный отпуск летом с возможностью брать отдых по 10 дней весной, зимой и осенью. Но во время отпуска вам бы еще дополнительных задач накинули, ну, чтобы не расслаблялись.


Да, конечно, мы все прошли через это, и, хотя подобные статьи могут показаться не очень нужными, учиться нам было легче и проще, не так ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: взрослые   дедлайн   дети   образование   работа   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Voland 2 часа назад
Работа мечты! Тебе рассказывают как решить поставленную задачу, потом показывают как это делать на реальных примерах, а потом только меняют входные данные. При этом задачи отнюдь не сложные, то есть достаточно применить тот самый шаблон, который разжевали, показали и осталось только проглотить.

ЗЫ: в свое время, во время учебы в школе, никогда не делал "домашку" - хватало или продленки, или переменки. При этом еще и на 2-3 кружка всегда ходил и даже время на "погулять" оставалось выше крыши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
школа это не только образование,читать,писать, но и развитие мозгов. и прочего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss 9 минут назад
Он конечно кандидат. Но математических наук. От педагогики, социологии и возрастной психологии он так же далёк, как слесарь Потапыч от проблемы вальгусной деформации большого пальца стопы у балерин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev Полчаса назад
Вредные мыслишки. Даже парировать не хочется. Автор либо дурак, либо мразь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Света 51 минуту назад
Очердной вредитель. Вот с такого, казалось бы малого, и начинается развал образования, воспитания. Модульное обучение.
Прогуливать школу потому что не хочется учиться сегодня.
Учить то, что нравится...
Вся суть систематической учёбы как раз в системе и постоянном обучении, нагрузке на развивающийся мозг ребёнка с целью развивать его способности. Разные способности.
Самая замечательная советская образовательная система была особо замечательной, что давала широкие знания всем. Западная система даёт узконаправленную спецификацию с раннего возраста. Ничего хорошего в этом нет, поскольку эрудиция это как раз широкий охват знаний. Чем более широко развивается человек, тем более умный он вырастает и будет специалистом не в одной области, а в нескольких и легко перестроится при нужде и легче будет переучится. Я уж не говорю что с таким человеком приятно общаться. Такие широкие знания в советской школе давали очень большому числу людей. То что предлагает этот дегенерат просто рецепт воспитания ущербного, узко думающего и знающего лишь обрывки богатого пласта знаний. К тому же ленивого, не ответственного, инфантильного существа. Что касается прогуливания и прочего... Это вообще пи..ц именно дисциплина, в разумных рамках естественно, воспитывает взрослого человека, который может и умеет работать и жить с ответственностью за свои действия. В нынешнем образовании уже давно заметны вот такие послабления и результаты подобных реформ вполне очевидны на молодёжи. Таких вот "профессоров" надо не подпускать к детям и заставить их заниматься исключительно математикой. Без компьютера и счётных машинок-пусть делом занимается, а не философию вредительскую разводит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай 57 минут назад
Мне в школе не нравились гопники с которыми я постоянно дрался. Училка по географии которая меня ненавидела не понятно за что.
У сына 11 лет спросил: что тебе не нравится в школе? Говорит, а с чего ты решил что мне не нравится? Мне нравится школа! А математика его любимый предмет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos Час назад
Это смотря с какой работой сравнивать. Депутата, менеджера или шахтера и кассира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
albedo 2 часа назад
Остается загадкой, как же раньше мы учились, сдавая по 10 экзаменов в 10 классе.
(Сарказм)
Может все таки не стоит детей мучить столь глубокими знаниями по всем предметам.
Нам нужны ВСЕСТОРОННЕ образованные люди, а глубоких специалистов пусть готовит ВУЗ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
355
iskra albedo 6 минут назад
Честно говоря - не помню.
Помню, что где-то в 3 часа дня я был дома,за час делал домашнее задание, и дальше либо шел на секцию\кружок,либо занимался своим хобби,либо шел на улицу с друзьями гулять. Вроде времени на всё хватало,даже иногда от скуки книги читал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
magic32 2 часа назад
"...эксперт ЕГЭ Борис Трушин" - жертва ЕГЭ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело
На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках...
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в...
Набирающие популярность в сообществах
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Финальный трейлер "Бременских музыкантов". В Новый Год будем смотреть киносказку
Финальный трейлер "Бременских музыкантов". В Новый Год будем смотреть киносказку
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Россия#знаменитости#Китай#США#собака#люди#Автовсячина
#факты#Юмор#СССР#дети#интересно#мигранты#новый год#автомобили#Мемы#Прикол
#животные#милота#в мире#забавно#искусство#сарказм#подборка#кино#автомир#Жизнь
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) «Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ «Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика Как научить малыша читать по слогам Как научить малыша читать по слогам Как научить ребенка читать Как научить ребенка читать "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ

На что жалуетесь?

Вернуться