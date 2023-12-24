Математик рассказал, почему дети не любят школу

Ну, что, уважаемые взрослые, а вот сейчас вы смогли бы поработать в таком режиме даже с тем условием, что у вас был бы шикарный отпуск летом с возможностью брать отдых по 10 дней весной, зимой и осенью. Но во время отпуска вам бы еще дополнительных задач накинули, ну, чтобы не расслаблялись.

Да, конечно, мы все прошли через это, и, хотя подобные статьи могут показаться не очень нужными, учиться нам было легче и проще, не так ли?